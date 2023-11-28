Конец проекта

Уважаемая редакция!

В Москве температура воздуха ниже ноля, выпал снег — настоящая зима. Да и календарная зима близко. Зима, когда это настоящая русская зима, а не грязная и мокрая еврозима, — это хороший сезон года. Мороз и солнце, день чудесный! Лыжи, коньки, санки, покрытые снегом деревья, десять дней отдыха и праздников!

Правда, как раз в декабре солнца сильно не хватает: дни коротки, над головой всё время облака… Но мы всегда можем компенсировать отсутствие солнца над головой его присутствием в бокале! Это и вообще помогает здраво и трезво воспринимать геополитические катаклизмы, стоически переносить тяготы и лишения, которые навязывают нам враги, а уж зимой — так особенно.

Конечно, в конце года всегда много разного рода суеты, но суета эта нередко бывает приятной — подготовка к Новому году, закупка подарков, установка елки. Конечно, в новогоднее застолье, когда приближается полночь, слушаешь Владимира Владимировича, потом бьют куранты. И вот он, Новый год.

Он будет важным для нашей страны, 2024 год, ведь в марте состоятся выборы президента России. Сможем ли мы сохранить на этом посту того самого человека, который является гарантом уверенного и успешного развития нашей страны, укрепления ее суверенитета? Я полагаю, что наш народ в очередной раз проявит политическую мудрость и мы сможем это сделать, но сердцу тревожно в груди — а вдруг…

Опять же геополитическое противостояние: как всё будет развиваться в будущем году? Нет у меня ответа на этот вопрос, пусть и хочется верить в лучшее.

Да и для науки год вполне себе судьбоносный: в будущем году заканчивается национальный проект «Наука и университеты», направленный на повышение конкурентоспособности нашей страны в области науки, технологий и высшего образования. На сайте нацпроектов сказано: «Ученый — это снова престижно, в лабораториях — новые приборы, в морях — исследовательские суда. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в первую пятерку стран, ведущих разработки в приоритетных областях». Бороздят, в общем, новые суда просторы Мирового океана, строятся новые мегаустановки, создаются молодежные лаборатории, построены современные кампусы, работают научные центры мирового уровня — всё это замечательно и прекрасно. Однако гложет меня некоторое сомнение: пройдет еще год, пробьют в очередной раз куранты — и что дальше?

Не превратиться ли с последним ударом курантов наша, так сказать, карета в тыкву, не услышим ли мы сакраментальное «денег нет, но вы держитесь»? Ведь нет проекта — нет и бюджетных денег на его выполнение. Престиж — это, конечно, прекрасно, но на него нового оборудования не купишь, особенно если оно дорогостоящее, и в экспедицию за счет престижа не поедешь. Просядет бюджет российской науки после окончания национального проекта, просядет…

Впрочем, полагаю, это у меня осенняя хандра, недостаток солнечного света и, боюсь, где-то даже наступающая старость, которая так себе радость. Несмотря даже на проект «Московское долголетие», из-за которого в 55+ жизнь только начинается. Ведь когда я был моложе, даже совсем немного моложе, я не позволял себе проявлять подобное малодушие. Меня не пугал недостаток денег, более того, как вы помните, дорогие читатели ТрВ-Наука, я не раз в сложные для страны моменты предлагал нам всем добровольно и посильно снизить нагрузку на бюджет, уходя в неоплачиваемые отпуска и переходя к питанию за счет своих дачных участков.

К счастью, пока процесс старения и превращения в старого брюзгу не зашел у меня слишком далеко и я сохраняю ясный ум. Я подумал: кому мы обязаны тем, что национальный проект по науке появился? Правильно, мы обязаны этим Владимиру Владимировичу, именно он дал задание такой проект разработать. И если он вновь будет избран президентом, то я знаю и твердо верю, что он не забудет про нас. Останется Путин — будет жить и российская наука!

Ваш Иван Экономов