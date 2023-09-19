Уважаемая редакция!

Жизнь после периода летних отпусков вошла в привычное рабочее русло. Пройдет скоро бабье лето, и с наступлением октября будет холодать, а вспыхнувшая золотая осень начнет уходить листопадами. Правительство же неизбежно внесет в Думу проект закона о федеральном бюджете. Осень может порадовать нас не по сезону теплой погодой или огорчить постоянными дождями и стужей. В этой связи поэт и кинорежиссер сказал, что у природы нет плохой погоды, всякая погода — благодать. И добавил потом: «Осень жизни, как и осень года, надо, не скорбя, благословить». Правительство, как и осень, может порадовать нас ростом зарплат бюджетников и социальных выплат гражданам, а может отсеквестировать бюджетные расходы по полной программе. И подход наш к этому должен быть ровно таким же, как завещал поэт: любое решение правительства надо, не скорбя, благословить.

Но понимают это, к сожалению, не все. Низкие, мещанские душонки, особенно если они поражены вирусом западничества и либерализма, в принципе не способны на мудрое и духовное восприятие жизни. Мерой всех вещей для них служит наполненность их собственного кошелька. Вот недавно ко мне заходил один такой либерал и вел свои русофобские разговоры. Наверняка, говорит, будут резать расходы на науку, с лета еще Силуанов, мол, говорил про необходимость фронтального секвестра бюджетных расходов. И что еще можно от этой власти ожидать, когда мы под санкциями, война требует огромных расходов, и в итоге в бюджете дыра? Опять наша наука будет загибаться, а ученые уезжать за бугор!

Я, конечно, выразил свое решительное несогласие. Девяностые годы были временем национального унижения, когда продажная прозападная элита не просто не видела смысла вкладывать деньги в науку, но и прямо выполняла указания своих хозяев из Вашингтона по уничтожению российской науки. В первую очередь — путем экономического удушения, за счет обвального сокращения расходов на науку. По живому резали! В таких условиях, когда никаких перспектив не видно, в стране разгул бандитского капитализма и прямого криминала, когда ты практически нищий, и работать нормально нет никакой возможности, сложно осуждать тебя за решение продолжить жить и работать в другом месте.

Сейчас — дело другое. Страна крепко стоит на ногах, власти думают о народе и т. д. Да, бешеная ненависть вашингтонского обкома привела к тому, что наш бронепоезд больше не мог стоять на запасном пути, но мы все выстоим и всё преодолеем — вот что главное. И урезание расходов на науку мы переживем, затянем ремни, будем меньше вещей покупать, меньше есть, в конце концов, меньше пить, меньше электричества на работе будем жечь. Но всё выдержим.

Оппонент мой не сдержался и обозвал меня старым дураком. Ты, говорит, старый дурак, может, затянешь пояс и никуда не денешься — кому ты там в твои годы нужен? — у тебя вдобавок и квартира есть, и пенсию ты получаешь. А представь, что ты молодой ученый, у которого с жильем туго, зарплата падает, расходники для работы стали жутко дорогими, да и те купить сложно, а еще и мобилизовать могут — ты что бы сделал? Правильно, рванул бы за бугор! Так что российская наука в ближайшие годы будет страдать и загибаться от безденежья, от утечки мозгов, несмотря на все «десятилетия науки». Резюмировал он непечатными словами в адрес «скудоумных» чиновников.

Вот до чего доходит злоба у людей, у которых всё крутится вокруг денег да поездок в разные европы. Я сказал ему, что сейчас нужно быть патриотом, а не идиотом: уже ежу понятно, что вашингтонские и брюссельские заправилы ненавидят не только руководство России, но и нашу страну и всех нас, простых россиян. Вот Еврокомиссия заявляет, что можно отбирать у россиян личные автомобили, смартфоны, ноутбуки, косметику и зубную пасту при въезде в Евросоюз, потому что ввоз таких вещей может-де рассматриваться как импорт подсанкционных товаров. Злобные и скудоумные русофобы окончательно показали всем свое истинное лицо, так что у нас нет другого выхода, кроме как выстоять и победить!

На это либерал ничего уже не ответил и ушел с мрачным выражением лица. Ну и я ему вслед ничего не сказал. Мы пережили девяностые, с нынешним временем не сравнить. А если какой молодой парень идейно нестоек и готов свалить за длинным долларом, то скатертью дорога! Нам такие не нужны, нам нужны те, на кого можно положиться в любой обстановке.

Поэтому я хочу открыто сказать товарищам из Минфина: если Родине нужно — режьте расходы на науку, режьте, не жалейте! Секвестр — так секвестр, урезание — так урезание.

Ваш Иван Экономов