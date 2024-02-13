Главный историк

Уважаемая редакция!

8 февраля этого года был не рядовым Днем российской науки, он был особо важным днем — днем 300-летия Российской академии наук. Юбилей был отмечен со всей подобающей торжественностью: прошло торжественное мероприятие в Большом Кремлевском дворце, в нем принял участие сам Владимир Владимирович. Как и положено, в день юбилея президент сделал подарки Академии и академикам. Он пообещал отдать Академии Российский центр научной информации, бывший РФФИ, а также передать под крыло РАН Высшую аттестационную комиссию.

Но Академия Академией, а главное в нашей стране — это не структуры и организации, а люди, в данном случае академики, члены РАН. И, конечно, в такой день президент не мог забыть о них: он объявил о двукратном повышении размера академических стипендий. Член-корреспондент РАН будет теперь получать 100 тыс. рублей в месяц, а действительный член РАН — 200 тыс. рублей.

Казалось бы, есть повод порадоваться за наших выдающихся ученых, но народ у нас завистлив. Будучи на одном юбилее в прошедшие выходные, я услышал недоброжелательные комментарии по этому поводу, более того, даже откровенную ругань. Один немолодой уже кандидат наук очень возмущался принятым решением. Мол, в чем смысл, какое это отношение имеет к поддержке науки?! Многие академики и членкоры более чем в почетных летах, с них уже давно песок сыпется, сколько денег им не прибавь, в науку ничего нового они уже не внесут. На похороны же им и так хватает.

Что касается более молодых членов РАН, говорил он, то они и так очень даже неплохо получают, те же из них, кто возглавляет университеты и институты, и вовсе могут получать и по 10, и по 20 миллионов в год. Что им даст эта прибавка? Лучше бы на повышение стипендий аспирантов эти деньги пустили, вложили в будущее науки, а то опять покупают академическую элиту, как во время реформы РАН, горячился он, на простых же научников плюют.

Ну что тут скажешь? Люди росли, вносили вклад в науку, пробивались через горнило академических выборов, нередко снова, снова и снова. Уже последнее дорогого стоит, поскольку требует умения найти правильный подход к людям, людям сложным, уважаемым, требует существенных социальных навыков, которые необходимы организаторам науки. Какой-нибудь Гриша Перельман, может, и гений, но к этому определенно не способен. Людей с такими компетенциями нужно всячески поощрять и поддерживать.

Но, признаюсь честно, самым сильным впечатлением прошедшей недели для меня стали не юбилейные события, а интервью Владимира Владимировича, которое он дал специально прилетевшему для этой цели Карлсону. В очередной раз президент продемонстрировал глубочайшие исторические познания и диалектический подход к осмыслению событий.

Есть у нас, конечно, известные историки, есть академик Чубарьян, но даже недоброжелатели должны признать, что титанический ум Владимира Владимировича способен делать неожиданные глубокие выводы и обобщения, а кропотливая работа с источниками позволяет ему находить нечто действительно новое.

Установочная статья 2021 года, экскурс в историю в интервью Карлсону — даже по этим популярным материалам можно судить о том, кто в настоящее время является главным российским историком. И не обвиняйте меня в подхалимаже: я, например, ничего не говорю о вкладе национального лидера в физику, там проявил себя Рамзан Ахматович, который уже удостоен почетной награды.

Нужно понимать, что интервью рассчитано на простого западного обывателя, в первую очередь американца, для которого мировая история начинается с Декларации независимости и так называемых отцов-основателей. Ну и где-то во мгле тысячелетий смутно угадываются Рим с Клеопатрой и Спартаком да двор короля Артура.

Не сомневаюсь, что Владимир Владимирович мог бы прочесть блестящую лекцию на три-четыре часа о становлении человеческой цивилизации в Евразии, стартуя с миграций Homo erectus, но времени было мало, а слушатели — необразованные болваны. Тем не менее ряд намеков на истинно новое нам удалось услышать и на прошедшей неделе. Например, судя по всему, Владимиру Владимировичу удалось проследить историю Древней Руси до Земского собора 1654 года, хотя традиционно считалось, что она заканчивается с татаро-монгольским нашествием. А на юбилейных мероприятиях наш президент упомянул о достижениях российских ученых в допетровскую эпоху.

В общем, нет у меня сомнений, что если когда-нибудь Владимир Владимирович устанет стоять у кормила власти, он посвятит себя науке и откроет нам неведомые пласты истории России и мира. Без сомнения, он будет избран в РАН, а там, знаете, и повышенная стипендия не помешает!

Ваш Иван Экономов