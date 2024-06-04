Собрание нечестивых?

Уважаемая редакция!

«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых», — так один мой очень политически озабоченный коллега прокомментировал недавнее Общее собрание членов РАН. Он оценил принятое решение о создании Попечительского совета РАН и обращение к президенту Путину с просьбой возглавить этот совет как холуйство. Мол, Академия как институт теряет остатки самоуважения и готова на всё, чтобы получить еще какой-нибудь пряник от власти в дополнение к повышению академических стипендий в два раза и передаче ряда организаций под руку РАН.

Он ругался, что каких-то членов РАН якобы не пустила на собрание ФСО, что беспрецедентно, и с горечью говорил, что лишь единицы рискнули высказаться против создания Попечительского совета или воздержались.

По-моему, и раньше случались какие-то казусы с недопуском кого-то на Общее собрание РАН, но я не уверен — возможно, это были не члены РАН. Да и значения никакого это не имеет: сами знаете, какая сложная сейчас обстановка, поэтому соображениям безопасности следует придавать первейшее значение. Все недавно видели, какие трагические последствия могут быть при недостатке мер безопасности на массовых мероприятиях!

Касательно же Попечительского совета всё просто и прозрачно: это вещь давно уже практикуемая и полезная, в моем родном МГУ давно уже есть Попечительский совет и возглавляется он — кем бы вы думали? — президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Что не только не мешает процветанию моего родного университета, но и немало ему способствует. Само по себе наличие Попечительского совета во главе с президентом страны способствует повышению статуса организации, о чем говорилось и на Общем собрании, это может укрепить положение Академии в структуре государственных и общественных институтов, повысить ее статус. Ну и опять же это дополнительная возможность довести до властей предержащих позицию РАН.

Запущенный либерализм головного мозга, конечно, мешает некоторым ученым и даже членам Академии осознать эти простые вещи, они считают себя интеллигенцией, которая должна по определению власти оппонировать, ее критиковать, а по сути — держать фигу в кармане, да еще и питаться за счет щедрот тех, кому они эту фигу в кармане показывают.

Нет, господа хорошие, время дешевого фрондерства закончилось! Сейчас страна находится в сложной ситуации, под жутким накатом сильных врагов, которые хотят поставить страну на колени, затормозить ее развитие, наносят удары в том числе и по российской науке, вводя санкции против ведущих российских научных организаций. И в таких условиях любой честный гражданин должен делать всё, чтобы помочь своей стране, включиться по максимуму в работу на ее благо. И ученым тут работы непочатый край!

Об этом, в частности, заявил на Общем собрании Дмитрий Анатольевич Медведев, указав, что РАН должна активно участвовать в принятии государственных решений. Он сказал, что Академии отведена ключевая роль в реализации крупнейших программ, связанных с обеспечением научного и технологического суверенитета нашей страны. И под этим подразумевается не только экспертиза всех государственных заданий и решений, но и многие стратегически значимые инициативы, включая экспертизу «дорожных карт» по важнейшим государственным высокотехнологичным проектам.

Сейчас уже никто не может сказать, что власть не обращает внимания на науку, наоборот, всё говорит о том, что роль РАН растет, что Академии уделяют всё больше внимания. Не только упомянутое выше повышение размера академических стипендий, передача ВАКа под кураторство РАН и слова одного из руководителей страны говорят об этом, но и многие другие действия власти, в том числе включение президента РАН в состав Совета безопасности России.

Нужно отметить, что и руководство Академии наук, и основная масса академического сообщества прекрасно понимает требования времени и стремится вести себя соответственно. В частности, видно, что стиль Общих собраний членов РАН стал более деловым, последнее собрание вообще уместилось в один день. Всё выстраивается четко и по-деловому, без всяких пустопорожних дискуссий, сетований и плачей разных великовозрастных Ярославен.

А те, кто не понимает этого и зубоскалит насчет «советов нечестивых», — это просто жалкие неудачники, которые не допущены в сонм избранных. Они отравлены пронафталиненной либеральной идеологией, они хотят, чтобы ученые не работали на благо своей страны, не укрепляли экономическую мощь и обороноспособность Родины, а были вечной пятой колонной, поливали бы страну и особенно ее руководство грязью. Ничего, кроме искренней жалости, я к этим несчастным не испытываю.

Ваш Иван Экономов