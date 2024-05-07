Первомай и Пасха

Уважаемая редакция!

Майские праздники — прекрасная пора, хотя в этом году погода на майские не особо радует жителей центральной части России: весна началась рано, но затем преждевременное тепло сменилось похолоданием. Зато между майскими состоится значимое событие: на 7 мая по традиции назначена инаугурация президента России Владимира Владимировича Путина. Этот великий человек вновь встанет у руля нашего государства и сможет вести его сквозь бушующие воды современного мира к успеху и процветанию.

Честно говоря, я даже немного завидую тем, кто читает мои письма в любимую газету, поскольку в момент написания данного текста я еще не знаю, какие великолепные майские указы выйдут из-под пера Владимира Владимировича, сколько важных решений будет принято для поддержки материнства и детства, для развития образования и здравоохранения, науки и высоких технологий, промышленности и природосбережения. А те, кто станут читать свежий номер моего любимого «Троицкого варианта», будут уже в курсе принятых эпохальных решений и установленных ориентиров.

Но я всё равно с радостью поднимаю свой стакан за новый срок любимого президента и новые достижения, которые он сулит нашей стране! И с удовольствием закусываю шашлычком на даче.

Тут, правда, имеется определенная коллизия, столкновение миров, так сказать. Мира советского, с позитивным и материалистическим взглядом на вещи, мира научного мировоззрения, и мира буржуазных воззрений, в котором важное место занимает религия, некогда названная Карлом Марксом опиумом для народа. В плане не только философском, но и в самом жизненном, бытовом. Дело в том, что первомайские праздники, во время которых я всегда устраиваю шашлыки на даче и посиделки за столом с соседями, в этом году пришлись на время Великого поста у православных, когда им, понятное дело, запрещается есть шашлыки. Ведь Пасха в этом году поздняя, отмечается 5 мая.

А верующим сейчас быть модно, многие считают необходимым если не стоять со свечкой в храме, то уж точно святить куличи и яйца. Во времена моей молодости считалось, что это удел людей недалеких, малограмотных, разных деревенских бабушек, которые верят, что мир был сотворен за семь дней, и мы, выпускники ведущих московских вузов, которые знали, что дело обстояло совсем по-другому, относились к таким несознательным согражданам снисходительно. Но нынче куличи и яйца являются частью нашей духовной традиции и наследия предков. А наука и религия, как теперь считается, вполне совместимы, даже организуются соответствующие конференции.

Практические же сложности заключаются в том, что возникает вопрос, стоит ли приглашать на первомайские шашлыки верующих соседей. Дилемма тут простая: не пригласишь — могут обидеться, подумать, что не удостаиваешь внимания, что задрал нос. Или что просто жадничаешь. А пригласишь — так может возникнуть вопрос о неуважении к их религиозным воззрениям, а то и вовсе об оскорблении чувств верующих…

И тут мне лично особенно тяжело: воспитан я, как вы знаете, в духе атеизма и научного коммунизма и остаюсь рационально мыслящим субъектом. Хотя, как я уже писал, пользу религии для государства пониманию и принимаю, к верующим и их убеждениям — в полном соответствии с российским законодательством — отношусь терпимо и с уважением. Проблема в том, однако, что я не всегда могу понять, чем я могу оскорбить верующих. А оскорбляются они, знаете ли, очень легко, более того, они даже создают специальные организации, которые разные оскорбления ищут.

И вот как быть? Не только с приглашением на шашлыки. Если, скажем, я какую-то беседу с верующими веду и сомнения высказываю в каких-то их утверждениях и догматах, то и не сразу разберешься, где заканчивается академическая дискуссия и начинается сфера действия УК РФ. Но тут, допустим, просто: не веди таких бесед, не высказывайся на темы религии — и проблем не будет. А как быть с делами бытовыми? Шел я, скажем, мимо церкви и почесал пятую точку, а меня в это время еще кто-то и сфотографировал, — это может за оскорбление быть принято или нет? Или еще хуже того. Если я мимо мечети прогуливаюсь с собакой, а у нее желудок прихватило… Да и просто: если после праздника идешь мимо храма с поющей душой, а там какое-нибудь торжественное богослужение…

В общем, иной раз как увижу я культовое сооружение, так и стараюсь его стороной обойти — как бы чего не вышло. Ну ее, эту дорогу к храму! И соседей в итоге я приглашать на шашлыки не стал. Ничего, мне больше мяса досталось!

Ваш Иван Экономов