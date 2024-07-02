Календарь фантастики: Юрий Визбор, Богдан Чалый, Вадим Сидур, Сергей Стечкин, Антон Сорокин, Анатолий Савченко, Нина Эфрос

20 июня: Прикосновение к Земле

90 лет назад родился Юрий Иосифович Визбор (1934–1984), русский поэт и драматург, автор драматической фантазии «Автоград-XXI» (с Марком Захаровым), песни «Лирическая диалектическая».

Из статьи Н. Лейкина «Счастье строить новое»: «Пьеса и спектакль „Автоград-ХХI“ необычны по форме. Они откровенно синтетичны. В них свободно, смело, раскованно используются самые разнообразные выразительные средства современного театра. Тут есть всё: плакат и мюзикл, открытая публицистика и элементы психологической драмы, лирика и юмор, фантастика и сатирический гротеск… Но в данном случае такое смешение жанров не эклектично, а именно синтетично. Оно было запрограммировано создателями пьесы и спектакля. Отсюда и его жанровое определение: драматическая фантазия».

24 июня: Мальчик-цветок

100 лет назад родился Богдан Иосифович Чалый (Богдан Йосипович Чалий, 1924–2008), украинский писатель, автор повестей-сказок о Барвинке.

В 1951 году Богдана Чалого назначили редактором журнала «Барвинок». Вот тогда писатель (которого впечатлила когда-то акварель Михаила Врубеля «Барвинок») вместе с художниками Кирой и Виктором Григорьевыми и придумал маленького «цветочного» человечка, который на верном коне Кузнечике вместе со своей подругой Ромашкой противостоит козням царя Мухомора. Маленький Барвинок рос, пошел в школу, путешествовал по планете. А в 2002 году вышла седьмая книга об этом персонаже — «Барвинок и далекие созвездия».

28 июня: Жуткие воспоминания о будущем

100 лет назад родился Вадим Абрамович Сидур (1924–1986), русский скульптор, художник, поэт и писатель, автор романа «Памятник современному состоянию», иллюстратор сборника Владлена Бахнова.

Новым направлением в творчестве Вадима Сидура в 1970-х годах стал «Гроб-Арт» — «искусство эпохи равновесия страха» (по его выражению) — предчувствие глобальной катастрофы, после которой жизнь продолжается в жутких условиях. Чтобы воплотить эти «воспоминания о будущем», эту «Гроб-планету», ему пришлось стать «концептуалистом поневоле». Тогда же он начал писать сценарий фильма «Памятник современному состоянию», который стал творческим завещанием скульптора.

29 июня: Писал под псевдонимами Гулливер и Мерлин

160 лет назад родился Сергей Яковлевич Стечкин (псевдоним — Сергей Соломин, 1864–1913), русский писатель и журналист, автор сборника «Разрушенные терема», повестей «Необычайные приключения Оскара Дайбна и Кондратия Невесёлого», «Под стеклянным колпаком. Основание и гибель Полярной империи», рассказов «Предки», «Чёртов кузнец».

Игорь Халымбаджа писал об этом авторе так: «Большинство рассказов уже после смерти писателя было объединено в двухтомник под названием „Разрушенные терема“ (1913). Своеобразный цикл о добрых и злых силах в мире составляют повести о Кондратии Желтугине и Оскаре Дайбне. Русский ученый Желтугин, мечтающий о счастье для всех людей, создал коллектор земного магнетизма, научился компенсировать силы притяжения. Он разработал аппарат, способный двигаться с большой скоростью по воздуху и под водой. Авантюрист Дайбн крадет его изобретение, строит корабль и становится международным пиратом. Желтугин ценой своей жизни уничтожает бандитскую шайку».

29 июня (по другой версии — 12 августа): Золото манит нас?

140 лет назад родился Антон Семёнович Сорокин (1884–1928), русский поэт и писатель, автор повести «Хохот желтого дьявола», рассказов.

Антон Сорокин прожил всего 43 года, но оставил богатое литературное наследие: после его смерти было найдено более 2000 рукописей (повестей, рассказов, пьес), многие из которых так и не были опубликованы. Во многих произведениях Сорокин обращался к алтайским, киргизским и казахским мифам, в ряде вещей писателя материализуются духи Золота и Войны, заставляющие людей убивать друг друга и совершать чудовищные преступления. В рассказе «Дафтар» демон с таким именем, повелитель золота, возвращается на Землю после многих лет, проведенных на Марсе, и узнаёт, что на Земле уже давно отказались от денег. Если бы!

30 июня: «Я люблю рисовать»

100 лет назад родился Анатолий Mихайлович Савченко (1924–2011), русский художник-мультипликатор, иллюстратор детских книг («Книги сказок для чтения в детском саду»), художник-постановщик мультфильмов «Мойдодыр» (с Михаилом Ботовым), «Приключения Мурзилки», «Петя и Красная Шапочка», «Мурзилка на спутнике» (с Виктором Никитиным), «Вовка в Тридевятом царстве» (с Петром Репкиным), «Песня о Соколе», «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся» (оба — с Юрием Бутыриным), «Щелкунчик» (с Николаем Ерыкаловым).

В трудовой книжке Анатолия Савченко две записи: в 1953 году принят на работу художником-постановщиком, в 1990-м с этой же должности уволен в связи с выходом на пенсию. Дружил с Евгением Мигуновым: «Женя всё мог рисовать. Я ему, если честно, изрядно подражал поначалу, пока свой стиль не нашел». Карлсона и всех остальных персонажей Савченко нарисовал «из головы». Не читая ни книги Астрид Линдгрен, не видя ни одной из многочисленных иллюстраций, — только ознакомившись со сценарием. «Я всегда так делаю. Художник всегда творит с пустого места, из ничего, работает только его фантазия. Персонажа ты должен придумать сам. Сам — от начала и до конца только сам. Тогда он будет живой».

30 июня: Петербургская проза?

90 лет назад родилась Нина Семёновна Кате́рли (при рождении — Нина Соломоновна Фарфель, по мужу — Эфрос, 1934–2023), русская писательница, публицист, правозащитник, автор книг «Окно», «Цветные открытки», «Сенная площадь», «Тот свет».

Александр Житинский: «Такая проза, как у Нины Катерли, со времен Гоголя называется петербургской, с характерными для нее балансированием на грани реальности, таинственными и чудесными превращениями города и его обитателей, позволяющими через дымку сказки увидеть суровую правду жизни». В то же время Борис Стругацкий, друживший с Ниной Катерли, писал: «Мы забыли о том, что, кроме Москвы и Петербурга, существует еще и Россия. Мы почти ничего не знаем о ней. И такие романы, как «Тот свет», напоминают нам о том, что мы забыли, и о том, чего мы, может быть, никогда не знали, но о чем должны знать и помнить всегда».

Владимир Борисов