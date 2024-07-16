Любительская астрономия как перверсия

Тут меня спросили: «А какой лучше приобрести телескоп для занятий любительской астрономией?»

Любительская астрономия — это очень интересная форма деятельности человека. Есть мнение, что, например, с точки зрения психоанализа Зигмунда Фрейда ее можно — и, возможно, нужно — квалифицировать как некую особо извращенную форму садомазохизма.

Вот как живет обычный человек? Наслаждается жизнью. Работает любимую работу. Общается с близкими и друзьями. Заводит семью с любимым человеком. Читает книги, смотрит фильмы, в отпуск ездит к теплому морю. В меру занимается спортом, питается нормально, вовремя ложится спать и высыпается! Растит детей и внуков в спокойной обстановке домашнего уюта.

Можно, конечно, обманув себя, сказать, что и у астронома-любителя всё это есть. Но нет. Астроном покупает пластиковую/металлическую трубу с зеркальцами (для вторичного зеркальца можно приобрести кусок такой же канализационной трубы с ревизией). За то, что на ней красиво написано Sky-Watcher, Celestron или Levenhu, или Meade, стоить комплект будет дофигалион денег, тогда как почти такая же труба в отделе сантехники и почти такие же зеркальца в магазине бижутерии обойдутся в один поход за гамбургерами в «Макдональдс».

И это только начало! Ведь на этом этапе человека еще можно спасти, подсунув ему рыбалку, макраме, вышивание крестиком, рисование по цифрам, компьютерные игры, бег на марафонские дистанции, ремонт старого автомобиля в гараже, да просто самогоноварение с регулярной дегустацией! Главное — успеть.

Как утверждают психиатры, все перверсии любят тишину и одиночество. Ведь именно вдали от внимания социума, где-то на его краю пускает свои корни фетишизм, вуайеризм, эксгибиционизм и любительская астрономия. Кстати, прошу заметить, как близки по интересам вуайеристы и астрономы-любители. И те, и те любят подсматривать издалека за объектами, которые и не догадываются, что за ними наблюдают. Но если в случае вуайеризма нужно просто подсматривать, а для эксгибиционизма нужно лишь пальто, то астроном-любитель не ограничивается приобретением пластиковой/металлической трубы с зеркальцами. С этого только начинается движение по наклонной.

Нужна монтировка. Ну, штатив — такая штука, на которую можно прихреначить пластиковую/металлическую трубу с зеркальцами. Знакомый сварщик сделает вам подобное из старых труб с ближайшей помойки за бутылку водки. Знакомый слесарь присобачит к ней площадку с моторчиком и прибьет дюбелем вашу пластиковую/металлическую трубу с зеркальцами.

Но нет. Падающий в глубину пропасти любительской астрономии, экономя деньги с школьных обедов детей, таящий аки тать деньги от супруги (реже — от супруга), экономя на себе просто, лишая себя радостей повседневной жизни, приобретет монтировку EQ3 или даже HEQ5 Pro, а падшие, но еще не пробившие дно покупкой Coronado, приобретут Sky-Watcher EQ6 PRO SynScan GOTO или даже ZWO AM5N+TC40. К этому всему также будут приобретаться астрокамеры по цене подержанного автомобиля. Наборы всяких обрезков трубочек с линзочками за много денег, которые во всё тех же магазинах сантехники и бижутерии дали бы в качестве сдачи от приобретения пластиковой/металлической трубы с зеркальцами. Но надпись на них «Explore Scientific 120 гр. Ar 9 мм, 2’’» сравняет их с ценой за комплект зимней резины Toyota Land Cruiser Prado 2024 года.

И это только материальная сторона вопроса, и я еще не упомянул приобретение соответствующей оргтехники типа ноутбука для соединения всех этих труб, зеркалец, трубочек, линзочек, треножников, камер в единую систему.

А ведь человек-астроном-любитель, который, пройдя первые этапы ввержения в пучины любительской астрономии и приобретя всё вышеперечисленное, начинает вываливать свою перверсию в социум. Публикуя, например, в социальных сетях свои астрофотографии и астроролики…

При этом меняется его образ жизни. Он спит, когда нормальные, здоровые люди бодрствуют. Возится со своими трубами, зеркальцами, трубочками, линзочками, треножниками, камерами, когда обычные, мирные граждане спят.

Опять же когда нормальные, здоровые, адекватные люди летом, в жару, наслаждаются пляжным отдыхом и водными процедурами, астроном-любитель выволакивает всё свое барахло на улицу и начинает сеанс садомазохизма: «Я снимаю Солнце!»

Нормальный человек в это время плещется в пруду/речке/море, распивает прохладительные напитки, закусывая их нежнейшим шашлыком, сидя в шезлонге под пляжным зонтом. Астроном-любитель, изнывая от зноя и страдая от жары, с риском получить тепловой удар «копит сигнал» от ближайшей звезды. А для чего? Для того, чтобы предаться общественному эксгибиционизму: смотрите, у меня вон какой! Ну, в смысле, какая труба с зеркальцами или линзочками, треножник, камера и ноутбук, и что я могу.

И это летом.

Зимой пациент еще больше демонстрирует модель антисоциального поведения: заявляет, что ему мешают жить окружающие люди, утверждает, что уличное освещение — это плохо, и, сбившись в стайку с себе подобными, мчится в мороз и холод в поисках тьмы за десятки, а то и сотни километров от города, чтобы снять расположенные за миллионы световых лет спиральные формирования газа и пыли. Надо ли рассказывать, чем может грозить, например, поломка автомобиля где-то в глухой тайге ночью, на морозе при минус 30? Можно ли это расценить как извращенную мазохистскую попытку суицида?

«Эй, друг! Пошли с нами в ночной клуб! Там будет весело — коктейли, музыка, красивые девушки!» — зовут астронома-любителя еще верящие в то, что его можно спасти, немногочисленные друзья. Но адепт культа Урании, бормоча слова, напоминающие больше шариковский абырвалг, выдает: «Не-не-не… не могу, не могу, сегодня дали небо, лунная сигизия, система плоских концентрических образований Сатурна в наблюдательном минимуме, удачно расположен к наблюдению квазар SMSS J052915.80-435152.0», — и спешит укрыться от радостей жизни в своем логове, дабы предаться своему излюбленному пороку — астрономометризму. Поэтому, если вы заметили, что ваш ребенок, любимый человек, муж, в конце концов, вдруг внезапно начал посещать астрономические сайты, смотреть и слушать видеоролики и подкасты астрономической тематики, общаться с подозрительными личностями, обсуждая пластиковые/металлические трубы с надписями Sky-Watcher, Celestron, Levenhuk, Meade или вообще SVBony, говорить про зеркальца, трубочки с линзочками, треножники, камеры и прочее астробарахло, то спешите, ибо может быть поздно! Ищите альтернативу: рыбалку, охоту, вязание, собирание коньячных пробок, музицирование на бубне, MMORPG, да хоть посещения клуба свингеров! У вас еще есть шанс спасти человека и сохранить его для общества.

Как сказал классик: «Give Peace a Chance».

Алексей Кудря

Мнение автора текста не совпадает с тем текстом, что он написал