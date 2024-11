Любительская астрономия сегодня

Алексей Кудря беседует с астрономом, популяризатором астрономии, основателем клуба научных путешествий «Астроверты» и проекта AstroAlert, научным руководителем обсерватории «Ка-Дар», автором и соавтором множества астрономических открытий Станиславом Коротким. В беседе Станислав рассказал, чем они занимаются у себя на астроферме, о достижениях, успехах и планах на будущее1.

— Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Станислав Александрович Короткий, российский астроном-любитель, популяризатор наукоемких наблюдений среди любителей астрономии, заведующий научной работой обсерватории «Ка-Дар», основатель клуба научных путешествий «Астроверты» и проекта AstroAlert, посвященного наблюдательной астрономии, автор множества открытий астрономических объектов: 50 астероидов Главного пояса, переменных звезд, четырех вспышек новых — это рекорд в российской астрономии, — ну и сверхновых звезд. Станислав Короткий впервые в истории российской астрономии сделал открытие внегалактических новых звезд. Это три новые в туманности Андромеды и одна в ее спутнике, галактике М32. Ну и в последние годы он также активно пополнял свою коллекцию достижений различными интересными объектами как ближнего, так и дальнего космоса.

Станислав, вот вопрос. Вы точно астроном-любитель? Потому что не всякий профессионал, скорее всего, может похвастаться такими достижениями. Как вы «докатились» до такого?

— Ну, всё началось еще лет тридцать назад, когда я только начал интересоваться астрономией. У меня был главный вопрос: видно ли на самом деле кольца у Сатурна? И вот желание увидеть, проверить, реально ли совпадают фотографии Сатурна из энциклопедии с тем, что видно в телескоп, заставило прийти к тому, что есть сейчас.

— То есть, как говорится, просто хотел посмотреть поближе Луну, но что-то увлекся, да?

— Да, можно и так сказать. (Смеется.)

— Хорошо, давайте начнем сначала. Что такое астроферма «Астроверты» и проект AstroAlert? Почему вдруг ферма, ведь обычно с этим словом возникают другие ассоциации? Какое оборудование вы используете и, вообще, какие цели, задачи преследуете в своей работе?

— Ну, во-первых, у нас самый первый, самый старый проект AstroAlert появился примерно двадцать лет назад. Тогда еще не было подобных крупных информационных проектов, которые бы постоянно рассказывали о текущей ситуации на звездном небе. Выходили журналы, например «Звездочёт», которые доставлялись подписчикам спустя месяц примерно после появления какой-то новости, поэтому об актуальности оставалось только мечтать. Так и появилась идея создать проект AstroAlert, который позволил бы «в прямом эфире» узнавать об открытиях комет, астероидов, переменных звезд, вспышек новых звезд. Сначала проект появился в виде сайта, потом перешел в соцсети — «ВКонтакте» и в «Телеграм». А проект астрофермы появился уже из желания постоянно наблюдать звездное небо, делать открытия. Первые открытия, которые мне удалось сделать, случились примерно 18 лет назад. Тогда мы с Тимуром Крячко прямо в ночь перед солнечным затмением открыли свою первую переменную звезду. Это было 29 марта 2006 года как раз вот тут, на Кавказе, где я сейчас нахожусь. Это гора, где установлен телескоп БТА Специальной астрофизической обсерватории. Мне повезло, и я устроился работать в обсерваторию «Ка-Дар», это южный филиал нашей обсерватории. В 2009 году тут построили обсерваторию ТАУ — это частная обсерватория, — а уже на ее базе мы создали проект «Астроверты». Суть его состояла в том, что мы зарабатываем деньги, показывая людям прекрасное звездное небо, рассказывая о тайнах космоса, проводя лекционные занятия, мастер-классы в обсерватории. На заработанные же деньги мы строим обсерваторию с роботами, телескопами, большими оптическими инструментами для наблюдений и постепенно развиваем инфраструктуру.

Почему она называется именно «астроферма»? Дело в том, что просто обсерватория — это обычно просто купола, в которых стоят научные инструменты, и там проводятся исследования Вселенной, обычно фундаментальные. А у нас именно обсерватория, потому что спектр нашей работы очень широк: это в том числе и астрофотография — просто получение красивых картинок звездного неба; и научные, поисковые, обзорные исследования; и в том числе наблюдение, визуальное проведение экскурсионных занятий по звездному небу. Поэтому такой широкий спектр работы — это уже не просто обсерватория, а «астроферма». У нас сейчас пока стоят в основном небольшие инструменты. Это два телескопа ED80, еще один 20-сантиметровый телескоп Шмидта — Кассегрена: два объектива, 135 мм. Они используются для поисковых задач вспышек новых звезд в Млечном Пути. И еще есть два телескопа покрупнее, которые пока что находятся в ремонтном состоянии. Это ТАУ, как раз первый телескоп, который заработал тут в 2010 году, когда обсерватория «Ка-Дар» построила первый купол на этой территории. И относительно недавно, пару лет назад, у нас появился телескоп RASA. Сейчас мы строим новый павильон, в который как раз поставим этот телескоп. И там в том числе будет и место, чтобы любителям астрономии можно было поставить свои инструменты. Мы будем сдавать в аренду площадки для тех любителей, которые самостоятельно хотят работать со своими телескопами.

— Хорошие планы. Могу только пожелать успеха.

— Кстати, это я назвал только телескопы, которые занимаются астрофотографией. Как раз визуальный телескоп у нас покрупнее. 46-сантиметровый телескоп, 30-сантиметровый телескоп и 61-сантиметровый визуальный телескоп. Это, наверное, один из самых больших телескопов в России, в который можно смотреть глазом. Он чисто для туристических наблюдений, т. е. для тех любителей астрономии, которые хотят наблюдать своими глазами спиральные рукава галактик, шаровые скопления, россыпи, туманности, кольца Сатурна — как я когда-то мечтал увидеть… Поэтому пока что у нас самые крупные телескопы чисто визуальные, но надеюсь, что в перспективе в следующем году введем в эксплуатацию метровый телескоп — у нас сейчас уже завершается стройка. Он будет предназначен одновременно и для наблюдений, и для астрофотографии.

— Метровый — это солидно. Хороший уровень. А теперь давайте к открытиям: расскажите поподробнее об открытии новых, сверхновых. Какие исследования вы при этом проводите? Публикации? Что получается в итоге?

— Моя основная тематика работы в области околонаучных, или поисковых задач, — это обзоры Млечного Пути с целью обнаружения вспышек новых звезд. Новые звезды, и кометы в том числе, — обычно в XIX–XX веках это была тематика любителей астрономии. Профессиональные астрономы не занимались поисками этих объектов, лишь исследовали найденное. В начале XXI века эта тенденция тоже сохранилась, но если в области поиска комет профессионалы уже практически полностью вытеснили любителей, то в поисках транзиентных объектов — т. е. вспышек звезд, как новых, так и сверхновых, — у любителей еще пока есть возможности, их мы и используем. Как я сказал, у нас есть два объектива 135 мм. У них поле зрения порядка десятка квадратных градусов, что позволяет за одну ночь снять всё небо с проницанием до 14-й звездной величины.

Как работает принцип поиска новых звезд? У вас есть набор старых снимков, которые мы сняли, например, десять лет назад (даже уже больше — 12 лет назад, потому что программа работает с 2012 года). И свежий снимок. Свежий снимок закачивается на сервер — один находится в МГУ, второй находится тут, на Кавказе, в Архызе. И программа сравнивает старый и свежий снимки. Если видит разницу на этих изображениях, то публикует в специальном виде сообщение для наблюдателя о том, что, вот, есть необычный транзиент, вспышка. При этом происходит автоматическая проверка, является ли эта вспышка, например, астероидом, кометой, ранее известной переменной звездой или уже ранее обнаруженной сверхновой или новой звездой. Если все эти проверки пройдены и объект неизвестен — и он довольно хорошо и уверенно виден на изображении, — то тогда мы уже приступаем к более подробному его исследованию, снимаем еще несколько раз. И если точно видим, что объект присутствует и не меняется — это, скажем, не вспышка от какого-нибудь спутника и не просто блик в камере, — то тогда, соответственно, мы сообщаем об этом в Гарвард. Там есть центральное бюро астрономических телеграмм, где собирается вся подобная информация, и уже потом за нами по всему миру астрономы проверяют, на самом ли деле это не ошибка. Если находка подтверждается, то таким образом подтверждается открытие новой звезды.

В принципе, открытие сверхновых звезд технически ничем не отличается от открытия новой звезды. Единственное, что требуется большее проницание. Поэтому для поиска сверхновых звезд мы сейчас используем телескопы ED80. Сейчас мы находимся на стадии отладки работы поиска сверхновых. Программа съемки уже работает. И мы надеемся в ближайшее время создать программу, которая будет находить переменные и вспыхивающие объекты на снимках с телескопов. Это основная тематика нашей работы в наукоемких поисковых работах.

Кроме этого, мы занимаемся наблюдением метеорных потоков. У нас стоят шесть метеорных камер, которые покрывают всё небо. Каждую ясную ночь они снимают звездное небо, а утром происходит обработка видеозаписи, ищутся движущиеся объекты, и если они находятся, то программа определяет начало, конец траектории метеора и таким образом выясняет, откуда к нам он прилетел.

А еще мы установили уже вторую подобную станцию в Кисловодской обсерватории для того, чтобы с более высокой точностью определять направление прилетов метеоров — какая орбита была у объекта до входа в атмосферу, куда он может упасть, если долетает в виде метеорита. Остальные присутствующие тематики у нас не столь ярко выражены, но среди прочего мы наблюдаем и астероиды, и кометы, и надеемся, что после того, как введем новые помещения и поставим более крупные телескопы, то, может быть, успеем «поймать» несколько малых тел Солнечной системы. Дело в том, что сейчас в Южном полушарии должны вводиться крупные обзорные инструменты, которые обещают перекрыть всё небо с проницанием до 25-й звездной величины. Если это произойдет, то шансов у любителей астрономии на обнаружение каких-либо малых тел Солнечной системы не будет. Мы постараемся успеть. Надеюсь, у нас еще есть шанс…

— Кстати, я недавно смотрел… У вас было отмечено падение довольно-таки крупного болида.

— Да, было такое.

— Меня просили узнать: а вы их только так регистрируете или еще занимаетесь поиском? Вообще, ищете ли сами упавшие метеориты?

— Ну, я лично участвовал в двух поисковых операциях — назовем их так. Один раз где-то года три-четыре назад метеорит по нашим расчетам должен был упасть буквально в 10–15 км от обсерватории — т. е. относительно близко. Единственное затруднение было в том, что на дворе стоял конец марта — начало апреля, еще было много снега, сугробы где-то метра два глубиной. Выпадение, по нашим расчетам, должно было произойти на хребет горы. Соответственно, в зимнее время нормальной тропы туда не было. Но вот мы с моим другом, местным сотрудником обсерватории, туда добрались, поблуждали там в течение нескольких часов в сугробах, поискали лунки от выпавших метеоритов. Ничего не нашли и вернулись обратно в обсерваторию. Вторая поисковая программа у нас была в июне этого года. Тогда падение, по нашим расчетам, должно было произойти в районе поселка Юца́ рядом с Пятигорском, район Минеральных Вод. И там мы, наверное, часа два-три исследовали поля. Там очень удобное поле, потому что оно было перепахано, и перед этим убрана трава. Шансы, что мы что-то найдем, были, но, к сожалению, ничего найти не удалось. А потом, когда уже вернулись с поисковой разведки, более точный перерасчет траектории падения дал знать, что мы искали где-то примерно в двух-трех километрах от наиболее вероятного места выпадения метеорита. Но нужно понимать, что метеоритное вещество в данном случае должно было быть очень маленькое. Мы ожидаем, что это камешки размером в несколько сантиметров, поэтому найти в поле или где-то в горах такой маленький камень — задача очень сложная.

Но мы делаем попытки, и если вдруг не можем куда-то добраться, то сообщаем об этом местным любителям астрономии, и они уже сами предпринимают попытки поиска метеоритного вещества.

— Надо звать Тимура Крячко2. Он точно найдет.

— Это да. Но Тимур-то, скажем так, хитрый молодой человек. Он ищет в пустыне, где всё очень легко находится. А мы ищем, как видите, на сильно пересеченной местности. Поэтому у нас задача значительно сложнее.

— Кстати, меня спрашивали, а почему, допустим, метеориты удобно еще искать в Антарктиде? С чем это связано?

— Там континент покрыт ледниками, и он далеко не плоский. Рельеф Антарктиды — это горные цепи, и в некоторых местах ледники просто вначале скатываются в направлении океана, а потом, перед тем, как выйти к океану, встречают гору и поднимаются наверх. И вот как раз в том месте, где происходит перевал через горный хребет, предполагается, что камни — т. е. метеоритное вещество — будут скапливаться перед горным хребтом. Поэтому есть так называемые ловушки для метеоритов, где их нахождение наиболее вероятно. И, естественно, туда приезжают специальные экспедиции на снегоходах, и они просто собирают метеориты как грибы в лукошко. То есть не надо бегать и где-то искать — просто знаешь, что в определенной точке на Земле эти метеориты самостоятельно собираются и ждут своих исследователей.

— Спасибо. Будем знать. Какие интересные исследования вы провели в последнее время? Что необычное, может быть, открыли?

— Из необычного: год назад, в мае 2023 года, нам очень повезло — производилась съемка галактики М101 — это спиральная галактика чуть выше «ручки» ковша Большой Медведицы. Съемку производили в первую очередь даже не для научных целей. Это снимал Коля Потапов, хотел сделать красивую фотографию галактики, и он снимал ее в течение недели. Конечно, он догадывался, что там может что-то произойти, например вспышка сверхновой, поэтому первые два-три дня производил сравнение снимков, в частности, со снимками Паломарского обзора неба (POSS), в надежде увидеть какое-то изменение, вспышку. Но где-то через пару дней он понял, что ничего не происходит, забросил это дело, и буквально на третий-четвертый день в этой галактике произошла вспышка сверхновой. Я позвонил Коле, сказал, что там вспыхнула сверхновая, он заинтересовался, мы исследовали его снимки и действительно ее обнаружили. Но больше всего нас удивило то, что в реальности сверхновая была хоть и слабенькой, но заметной даже примерно за сутки до ее открытия японцами. И таким образом оказалось, что у нас чуть ли не самые первые в мире снимки того момента, когда сверхновая разгоралась. И если у вас есть именно такие изображения, то это позволяет вам с очень высокой точностью определить, когда, во-первых, начался сам взрыв — это очень важно для средней звезды, — а во-вторых, понять, какие там происходят процессы.

Это сверхновая второго типа, т. е. массивная звезда, гигант, которая проэволюционировала. У нее было, видимо, ядро, содержащее тяжелые химические элементы, вплоть до железа, оно перестало гореть, излучать, и произошел коллапс. И по некоторым моделям в момент, когда происходит коллапс сверхновой второго типа, возникает ударная волна, которая отражается от твердого ядра и уходит наружу. Вернее, это очень плотное ядро, которое было сжато в результате коллапса. И вот эта ударная волна, которая отразилась и идет наружу, может дать дополнительную вспышку еще в момент начала роста блеска сверхновой звезды. Предполагается, что мы ее поймали, и мы отправили эти данные нашим коллегам, в том числе и китайцам. Они в соответствии с нашими данными написали большую статью в журнал Nature3 — один из самых известных реферируемых журналов в мире, в том числе и в области астрономии. И вот нам повезло — в декабре прошлого года вышла эта статья, в том числе и с нашим соавторством. Это одно из больших достижений нашей обсерватории.

— Это хороший результат! А еще что-то необычное? Я знаю, у вас идет соревнование с японцами по обнаружению новых. Какой счет? Кто побеждает?

— Я предполагаю, что японцы еще долго будут выигрывать. У них есть очень большое преимущество в том, что они существенно восточнее нас, и перед ними с востока располагается огромный Тихий океан. Почему это преимущество? Дело в том, что в течение примерно восьми часов до Японии никакой суши особо нет, кроме Гавайских островов. На них не производится систематический поиск вспышек новых звезд. От момента, когда, например, закончат поиски новых звезд где-нибудь в США или в Чили, до момента, когда снова этот участок неба взойдет уже в Японии, проходит довольно большой промежуток времени — одна треть суток, восемь часов, и за это время с высокой вероятностью может разгореться новая звезда. И поэтому японцы всё, что за этот промежуток времени вспыхивает, «вычищают» и таким образом делают открытие. Ну и к тому же, в принципе, у японцев заниматься астрономией на пенсии — старая добрая традиция. Поэтому там очень много любителей астрономии, которые серьезно подходят к научным или наукоемким задачам, в том числе и поисковым задачам по вспышкам новых звезд. У нас в России поисками новых звезд занимаемся только мы одни. Мы с 2012 года за 12 лет, конечно, смогли открыть четыре новые звезды. Японцы за это время, я думаю, открыли пару десятков новых звезд. Но я надеюсь, что мы чуть-чуть сократим разрыв и будем более активно работать. К тому же в перспективе есть возможность установить роботы-телескопы на Дальнем Востоке и, соответственно, едва ли не сравнять наши шансы с японцами.

— Я знаю, что вы еще мониторите T Coronae Borealis — Т Северной Короны…4

— Да, но это сейчас большой бум — вернее, много шума наделала статья, которая вышла еще в конце 2023 года. Автор этой статьи — профессиональный астроном, и он указал на то, что видит некое падение яркости Т Северной Короны летом 2023 года, которая как будто бы являлась предшественником подобной вспышки в 1946 году. В 1945 году Т Северной Короны чуть-чуть ослабла, а в следующем году она вспыхнула. Предполагается, что Т Северной Короны вспыхивает раз в 80 лет — это повторная новая звезда, — причем когда вспыхивает, то становится столь же яркой, как звезды Большой Медведицы — это +2 звездной величины (то есть даже в городских условиях вспышку можно будет увидеть невооруженным глазом). И вот мы все ожидаем, что она должна вспыхнуть примерно где-то в 2026 году. Однако автор, один из зарубежных астрономов, увидел небольшое падение яркости год назад и предположил, что вспышка Т Северной Короны должна произойти уже в 2024 году. Поэтому во всем мире все любители и профессионалы последние полгода очень усердно снимают Т Северной Короны. Но вспышка, как мы видим, не произошла. Мы ее снимаем каждую ясную ночь. Например, сегодня ночью у нас была более-менее хорошая погода, и я ее снял примерно четыре раза до заката. Она сейчас закатывается около полуночи. Могу утверждать, что Т Северной Короны явно станет лидером по количеству фотометрии, потому что такого пристального внимания ни одной звезде не уделялось за всю историю. Думаю, за этот год появится порядка миллиона эпизодов фотометрических исследований — огромное количество — наверное, больше, чем за всю историю исследований самой этой звезды. Правда, скорее всего, Т Северной Короны вспыхнет всё же в 2026 году — уж во всяком случае ближе к тому времени. Маловероятно, что она вспыхнет прямо в ближайшие дни.

— Это всё замечательно. А вот еще что-то уникальное — какие-то, может, интересные работы, коллаборации у вас с кем-то были?

— Да, нам повезло, потому что совершенно случайно два раза нашли вспышки новых звезд — в 2012 году в созвездии Стрельца и вот в этом году в созвездии Лисички. Наши вспышки новых звезд пронаблюдали космические телескопы, совершенно неподготовленные для такой цели. Вернее, в первом случае это был неподготовленный инструмент, а во втором — более специализированный, но в любом случае вспышки новых звезд не являлись их основной тематикой. Первая история, произошедшая 12 лет назад, стала вообще уникальной. Дело в том, что мы открыли вспышку новой в созвездии Стрельца в апреле. Тогда созвездие Стрельца было не очень далеко от Солнца — где-то градусов, наверное, 100, может быть, чуть побольше. И по этой причине данная площадка неба попала в поле зрения Солнечного телескопа STEREO (это один из тех телескопов, что прямо сейчас снимает комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS), которая в ближайшие три дня должна появиться у нас как раз на вечернем небе5). И у этой камеры, основная задача которой — исследовать солнечный ветер, была очень высокая чувствительность. Она смогла увидеть, как в поле зрения разгорается новая звезда от +12-й звездной величины до примерно +8-й звездной величины. Это позволило впервые, наверное, в истории астрономии с такой высокой точностью построить кривую блеска вспышки новой звезды.

К тому же еще производились наблюдения этой новой звезды с помощью гамма-телескопа SWIFT, в том числе и в рентгеновском диапазоне. Поэтому можно сказать, что эту новую всеволново исследовали очень подробно. А новая Лисички 2024 года оказалась в поле зрения космического телескопа TESS — аппарата, основная цель которого — поиски экзопланет транзитным методом (это когда экзопланета проходит по диску звезды, у которой наблюдается очень незначительное падение яркости — буквально на сотые, даже тысячные доли яркости самой звезды). И по этой причине TESS имеет очень высокую точность фотометрии. И нам повезло, что в тот момент, когда вспыхнула новая Лисички — это в последние дни июля, — туда был направлен этот телескоп, и он наблюдал эту площадку еще примерно в течение двух недель. Поэтому с очень высокой точностью была построена кривая блеска — и начало роста, и выход на максимум, и потом плавное падение с периодическими пульсациями этих новых звезд. Нам просто несказанно повезло, что космические телескопы каким-то образом ловят наши новые звезды. Причем получается, что уже 50% наших новых сняты космическими телескопами.

— А спектрометрией занимаетесь?

— Нет, спектрометрией мы пока не занимаемся. Но в перспективе, после запуска метрового телескопа, мы над этим будем думать: телескоп большой, будет собирать много света, и это позволит с высоким разрешением производить спектрометрические наблюдения объектов, в том числе и тех, которые мы сами открываем, — нам очень часто требуется спектральное подтверждение класса объекта. То есть когда мы открываем вспышку звезды, например в Млечном Пути, то не можем сразу быстро и однозначно ответить: это вспышка карликовой новой, или классической новой, или, может быть, это хромосферная вспышка? Мы, кстати, такие вспышки чаще всего открываем — это от красных карликов, которые расположены не очень далеко от Солнечной системы. У этих звезд наблюдается очень сильное конвекционное течение под поверхностью — под фотосферой. Это приводит к тому, что формируется мощное магнитное поле. Впоследствии, когда магнитные поля выходят над поверхностью звезды, происходит пересоединение магнитных петель и вспышка — что-то вроде короткого замыкания. Самый лучший пример — это аналогия с солнечной вспышкой. То, что сейчас постоянно происходит в год максимума солнечной активности на Солнце, периодически происходит и на красных карликах. Но только красные карлики дают вспышки в тысячи раз мощнее, чем на поверхности Солнца, поэтому это более заметно. И вот спектральное исследование позволит нам оперативно определить, что же мы открыли — вспышку новой звезды, карликовой новой или хромосферную вспышку.

— Планы на будущее? Может быть, там, гравитационное линзирование, экзопланеты? Не планируете открывать?

— С гравитационным линзированием нам как раз повезло. Буквально в конце августа мы обнаружили подобное событие в созвездии Орла. Причем обнаружили мы его независимо. Есть несколько проектов, подобных нашему, за рубежом — в числе прочего это ASSASSIN, целая сеть роботов-телескопов, они точно такие же, как и наши, — такие же объективы, камеры. Единственное, что в Америке на это выделяются крупные грантовые деньги и они расставлены на Канарских островах, в Чили, на территории США, Австралии, на Гавайских островах, где самое лучшее небо. И вот мы независимо обнаружили увеличение яркости звезды в созвездии Орла с примерно 14-й до 12-й звездной величины, а потом уже заметили, что наши коллеги из ASSASSIN тоже увидели этот объект на несколько дней раньше нас. Мы довольно быстро по кривой блеска смогли понять, что это не какая-то вспышка звезды, а именно гравитационное линзирование — больно уж плавно звезда повышает свою яркость, и до этого ничто не указывало на какую-либо переменность у этого объекта. Соответственно, в течение всего сентября мы наблюдали эту гравитационную линзу, пытаясь понять, есть ли там, например, экзопланета. Но данные пока еще не обработаны полностью, потому что мы проводим наблюдения специально с помощью телескопов — это уже будут фотометрические обработки в течение нескольких месяцев. Но я думаю, что если что-то будет интересное, то мы об этом обязательно напишем. А в перспективе, после того, как мы введем в строй метровый телескоп, первоочередной задачей, как я уже сказал, наверное, станет поиск малых тел Солнечной системы — астероидов, комет, а также поиски сверхновых. Гамма-всплески мы вряд ли будем находить в связи с тем, что для этого требуется очень широкое поле зрения, много телескопов — целая сеть. Но наблюдать сами гамма-всплески мы готовы, поэтому если нам будут присылать алерты (а такие программы есть, я знаю, что в ИКИ РАН организуется программа по наблюдению гамма-всплесков, и из МГУ их наблюдает сеть телескопов MASTER). В перспективе мы готовы присоединиться к этим программам и провести наблюдения по целям, которые нам будут присылать.

— Мы познакомились, получается, два года назад на СибАстро. И тогда меня очень поразил момент, когда вы удаленно подключились к своей обсерватории. Получается, из Новосибирска, из Бердска, вы подключились к себе, что-то там нам показывали — как именно работать с телескопами. Вопрос: а может ли любой другой человек получить доступ к вашим телескопам, допустим, временно и платно, и поработать, что-то понаблюдать?

— Я думаю, такая возможность появится как раз после введения в эксплуатацию нового помещения. Сейчас у нас стоит всего шесть роботов-телескопов, которые работают удаленно, они полностью загружены своими наблюдательными программами. Два телескопа ищут новые звезды, два телескопа — сверхновые, еще два телескопа занимаются астрофотографией. После появления новой площадки, я думаю, мы введем несколько инструментов, и появится возможность взять в аренду время наблюдений на них. Ну и к тому же, как я говорил, можно будет просто выкупить площадку, поставить туда свой собственный телескоп и управлять наблюдениями самостоятельно. В принципе, сейчас технологии значительно улучшились по сравнению с тем, как это было 10–15 лет назад, поэтому ничего сложного в создании дистанционно управляемой обсерватории нет. Тут главное — подобрать правильное место, где будет темное небо без засветки, повыше в горах, чтобы не было пыли и приземной дымки. Ну и самое главное — наличие электричества и стабильной связи. Три-четыре вот этих фактора приведут к тому, что у вас будет хорошая дистанционно управляемая обсерватория.

— У меня вопросы кончились! Поэтому моя постоянная рубрика «О чем я забыл вас спросить». Свободный микрофон на любую интересующую вас тему.

— Ну, я, наверное, расскажу чуть подробнее про наши туристические планы — о том, что вообще астроферма существует за счет того, что к нам приезжают гости, которые хотят увидеть звездное небо и которых мы обучаем астрономии. Это не обязательно опытные любители астрономии, но для них тоже найдется что-то интересное у нас, например наблюдения в крупные телескопы. Это могут быть самые начинающие, только посмотревшие буквально один-два фильма по астрономии, или вообще просто друзья тех любителей астрономии. Поэтому я приглашаю всех, кто хочет увидеть красивое звездное небо, к нам в Архыз на астроферму «Астроверты». У нас на сайте есть очень красивые проекты путешествий — на Персеиды, на Новый год, на майские праздники 6. Выбирайте, какая неделя вам больше подходит. Ваш приезд к нам — это поддержка любительской астрономии.

— Было очень познавательно. Я надеюсь, что в следующий раз встретимся с вами на СибАстро. Кстати, я вот теперь вижу, что у вас там кипит стройка. Судя по морганию, где-то идут сварочные работы.

— Именно так. Это как раз та площадка, о которой я говорю. У нас сейчас идет монтаж первого этажа, потом будет второй. И мы очень надеемся до Нового года хоть в каком-то виде ввести ее в эксплуатацию.

— Большое спасибо. Было интересно. До встречи! До свидания.

— Спасибо. До встречи.

1 Видеоверсию интервью см. youtu.be/V1IGO4b62dg;

rutube.ru/channel/36379070/; vk.com/video/@trvscience

2 trv-science.ru/2022/09/kosmicheskie-kamni/

3 Статья про вспышку SN 2023ixf: Li G., Hu M., Li W. et al. A shock flash breaking out of a dusty red supergiant. // Nature 627, 754–758 (2024).

doi.org/10.1038/s41586-023-06843-6

4 arxiv.org/abs/2308.13668

5 Запись интервью происходила 10 октября 2024 года.

6 astrovert.ru/travels-archive/