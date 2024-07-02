ТрВ № 13 (407) за 2024 г.: Ловцы неуловимого

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 407 от 2 июля 2024 года в PDF

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Анонс номера

Возможности Галлий-германиевого нейтринного телескопа

Участник эксперимента по изучению свойств нейтрино Илья Мирмов отвечает на вопросы Максима Борисова — стр. 1–3

Снимки Солнца, поразившие профессионалов

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков делится своими секретами — стр. 4

«Где с воробьем Катулл и с ласточкой Державин»

Александр Марков и Оксана Штайн про то, куда уходит кукольное солнце, — стр. 5

Алексей Кудря: Астроновости

Доставка китайцами реголита с обратной стороны Луны, «Юнона» и лавовые озера Ио, новые сюрпризы от астероида Бенну и свежие снимки от воскрешенного «Хаббла» — стр. 6–7

Ахроматы, дихроматы, трихроматы…

Елена Максимова про цветовое зрение млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся и птиц — стр. 8–10

Новые биологические черты человечества

Войцех Кайтох о трех научно-фантастических романах 1950-х годов — стр. 12–13

«Пили пиво, слушали Окуджаву. В окна доносился запах черемухи…»

Булат Окуджава в дневниках времен Оттепели — стр. 14–15

Чем бесконтрольная агрохимия опасна для людей и животных

Обзор публикаций на эту тему от Анны Шубкиной — стр. 16