ТрВ № 13 (407) за 2024 г.: Ловцы неуловимого

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 407 от 2 июля 2024 года в PDF
Анонс номера
Возможности Галлий-германиевого нейтринного телескопа
Участник эксперимента по изучению свойств нейтрино Илья Мирмов отвечает на вопросы Максима Борисова — стр. 1–3
Снимки Солнца, поразившие профессионалов
Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков делится своими секретами — стр. 4
«Где с воробьем Катулл и с ласточкой Державин»
Александр Марков и Оксана Штайн про то, куда уходит кукольное солнце, — стр. 5
Алексей Кудря: Астроновости
Доставка китайцами реголита с обратной стороны Луны, «Юнона» и лавовые озера Ио, новые сюрпризы от астероида Бенну и свежие снимки от воскрешенного «Хаббла» — стр. 6–7
Ахроматы, дихроматы, трихроматы…
Елена Максимова про цветовое зрение млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся и птиц — стр. 8–10
Новые биологические черты человечества
Войцех Кайтох о трех научно-фантастических романах 1950-х годов — стр. 12–13
«Пили пиво, слушали Окуджаву. В окна доносился запах черемухи…»
Булат Окуджава в дневниках времен Оттепели — стр. 14–15
Чем бесконтрольная агрохимия опасна для людей и животных
Обзор публикаций на эту тему от Анны Шубкиной — стр. 16