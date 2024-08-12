Академические свободы

Уважаемая редакция!

По-настоящему мудрый человек не упорствует в своих заблуждениях, а всегда готов признать свои ошибки. Таков и я: в прошлом письме в свою любимую газету я писал, что не нужно бояться наступающего августа, поскольку не так страшен этот месяц, как его малюют. Но, к сожалению, август оправдал свою репутацию. Враг попрал наши рубежи, нет спокойствия и в научно-образовательной сфере: продолжаются конфликтные события в ряде институтов. Продолжают увольнять известных ученых в ИППИ, идет перекачка кадров оттуда в московский Физтех, а также в различные организации за пределами нашей Родины. Тянется и еще более длительный конфликт в Институте математики СО РАН в Новосибирске, по-прежнему неладно в Тюменском научном центре СО РАН.

Говорят, что причина этих конфликтов — несовершенство процедуры назначения руководителей организаций, противостояние трудовых коллективов и назначенцев, которые исполняют обязанности директора, не имея поддержки трудового коллектива. Дошло уже и до постановки таких вопросов на уровне Государственной Думы. В конце июля министр науки и высшего образования выступал в Думе в рамках правительственного часа, делал свой доклад, отвечал на вопросы депутатов.

Один депутат сказал, что десятилетиями одной из основ управления российскими вузами является участие профессорско-преподавательского состава, трудовых коллективов вузов, а также студенчества в демократических процедурах формирования органов управления своих организаций. И задал вопрос: почему министерство расширяет практику отказа от выборов ректоров коллективами вузов, а также формирования попечительских советов вузов единолично назначенными ректором. Его соратница по партии упомянула Институт математики СО РАН и сказала, что ситуация, когда коллективом избран один кандидат в директора, а назначается на должность другой, показывает несовершенство процедуры назначения директоров.

Валерий Николаевич дал четкие пояснения. Он указал, что министерство никак не поощряет практику отказа от выборности, очень к этому сдержано относится. Но есть объективные факторы, к примеру, переход университета из статуса бюджетной в статус автономной организации. Кроме того, важна позиция субъекта Федерации, а зачастую еще и отраслей и ключевых предприятий, «потому что университет не существует сам для себя, университет не является самоценностью, он находится в определенной системе координат и должен четко понимать, что происходит и в отрасли, и в регионе, и в целом в стране». Относительно процедуры назначения руководителей научных и образовательных организаций министр пояснил, что вопрос это серьезный, процедура имеет много этапов и требует пересмотра. Необходимые изменения подготовлены, обсуждены с Российской академией наук и скоро министерство выйдет с соответствующей инициативой.

Однако, как и в случае со студенческими общежитиями, министр, боюсь, в силу разных политических причин не хочет идти до конца. Я же человек, который ответственных постов не занимает, а потому могу себе позволить рубить правду-матку.

Мне кажется, что всю эту болтовню про «академические свободы» в контексте назначения руководителей научных и образовательных организаций нужно заканчивать. Ситуация предельно проста: кто платит, тот и заказывает музыку. Вузы и академические институты существуют за счет государства, поэтому государство имеет полное право решать, кто этими организациями должен руководить и чем сотрудники этих организаций должны заниматься на своих рабочих местах.

У нас же сложилась совершенно нездоровая ситуация, особенно под влиянием мрачных 1990-х, когда сотрудники научных организаций считают нормальным заниматься тем, чем хотят, не думая о том, чего ожидает от них страна. Удовлетворять свое любопытство за государственный счет, так сказать. Особенно это касается научных сотрудников, многие из которых хотят жить вольно, как в конце прошлого века, когда зарплаты были копеечные. Хочу — хожу на работу, хочу — не хожу. Хочу — смотрю весь день в окно, хочу — работаю и преподаю в пяти разных организациях, пусть на это формально в день уходит более 24 часов. Не говорю уже об абсурдности того факта, что уборщицы выбирают директоров институтов.

Да, конечно, определенные усилия по наведению порядка в последнее десятилетие принимаются, но усилия совершенно недостаточные. Необходимо расставить все точки над i: никакой выборности ректоров и директоров, тематика работ должна задаваться учредителем, сотрудники должны ежедневно присутствовать на рабочем месте. Что-то не устраивает — удовлетворяй свое любопытство дома и за свой счет!

Ваш Иван Экономов