Институт проблем передачи полномочий

Институт проблем передачи информации РАН, похоже, благополучно пережил период междуцарствия. Андрей Соболевский 1, профессор РАН, в конце июля был отрешен от руководства институтом по решению Минобрнауки РФ без объяснения причин, а уже в начале августа, после осмысленного и милосердного бунта сотрудников института, был восстановлен в должности и. о. директора до момента выборов. Подробнейшая хроника событий есть в Telegram-канале ИППИ РАН 2.

Видимо, выборы нового директора ИППИ пройдут осенью. Андрей Соболевский, скорее всего, не сможет принять в них участие, поскольку по «правилу двух ключей» (административный союз Минобрнауки и Академии наук) для выдвижения на пост директора необходимо согласование Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, а его не будет. Потенциальный преемник — Максим Фёдоров 3, членкор РАН, в прошлом — вице-президент Сколтеха (2016 по 2021 год) и ректор Научно-технологического университета «Сириус» (2022–2023). Однако процедура выборов, несмотря на всю российскую специфику, всё же подразумевает осуществление воли сотрудников ИППИ. Увидим их решение.

77-летний ректор Сколтеха Александр Кулешов, академик РАН, возглавлявший ИППИ с 2006 по 2017 год, не скрывает своей роли в отстранении от должности своего же преемника. По всей видимости, психологически он продолжает чувствовать себя хозяином института, «государем-патриархом», хотя юридически это не так.

Страсти накалены до предела. Несколько членов Клуба «1 июля» рассказали ТрВ-Наука, что А. П. Кулешов наложил вето на свежее коллективное письмо, посвященное ситуации в ИППИ.

Так что же происходит? Ситуацию комментируют ключевые действующие лица конфликта, а также видные сотрудники ИППИ.

Выпускающему редактору ТрВ-Наука Алексею Огнёву дали интервью:

«Соболевский всё угробил»

Ольга Орлова, главный редактор T-invariant, автор cтатьи «Публичный отказ от принудительного спасения» 4, любезно дала нам согласие перепечатать фрагменты ее текста.

«В 2017 году и Кулешов, и большинство сотрудников в институте, да, признаюсь, и я сам, думали, что мое руководство будет номинальным, а негласным руководителем по-прежнему останется Александр Петрович, — говорит Андрей Соболевский в интервью Ольге. — Но когда я стал вникать в тонкости управления, финансовые и административные распоряжения, стало ясно, что невозможно нести ответственность (в том числе и уголовную) за решения, которые ты не принимаешь или не понимаешь. Я начал проявлять самостоятельность, исходя из интересов института и его сотрудников. Это вызвало поддержку коллег, но не нашло понимания у Александра Петровича. Наши личные отношения испортились».

Далее Ольга побеседовала с ректором Сколтеха. Отметим: в распоряжении редакции T-invariant имеется аудиозапись, во время которой А. П. Кулешов подтверждает, что разговор не носит конфиденциальный характер и в случае его публикации он (дословная цитата) «не откажется ни от одного слова».

— Что вы думаете о кадровом конфликте в ИППИ?

— Я десять лет руководил ИППИ и поднял его из руин. Когда я уходил в Сколтех, институт был на гребне волны. Соболевскому я передал институт в отличном состоянии, а он угробил всё, что можно угробить. Сейчас институт находится в глубоком анабиозе.

— Первоначально вы сами предложили Соболевского на свое место. Что изменилось?

— До Соболевского я делал предложение девяти людям. Но никто не соглашался, а он согласился. Я, когда уходил, понимал, что Андрей плохой кандидат, но не думал, что настолько плохой.

— В чем, на ваш взгляд, его неудача как руководителя?

— За время его работы институт потерял два диссертационных совета из трех. Молодежь перестала идти в институт. Снизилась публикационная активность. В институте давно ничего не происходит.

Справка 1. С 2016 по 2023 год количество сотрудников ИППИ увеличилось на 20%. Из 475 исследователей — 183 человека моложе 35 лет. 2. С 2016 по 2023 год открыты новые лаборатории: — беспроводных сетей (2017); — геномики растений (2018); — цифровой документации русского языка (2020); — из лаборатории зрительных систем выделился самостоятельный сектор репродукции и синтеза цвета (2021); — два сектора преобразованы в лаборатории (молекулярной эволюции и алгебры и теории чисел, 2018); — образована новая лаборатория математических оснований машинного обучения (2023). 3. Общее число публикаций по сравнение с 2016 годом ежегодно растет, как растет и количество публикаций в журналах Q1 и Q2, составляет более 60% из общей доли публикаций института по направлениям «физика», «математика», «биология», «лингвистика», «технические науки». 4. Финансирование института из года в год растет и на 2022 год составило 900 млн руб., из которых треть — это государственные гранты и коммерческие контракты. ИППИ — «платиновый партнер» Huawei.

— Александр Петрович, а если Соболевский настолько плохой директор, как вы думаете, почему его горячо поддерживают сотрудники?

— Какие сотрудники? Я их всех знаю. Соболевский очень удобен всем, потому что никому не мешает. Он удобен коллективу, который и коллективом-то уже не является.

— Министерство науки приняло решение об отстранении Соболевского с вашей подачи или чиновники сами так решили?

— Думаю, что с моей. Возможно, у них были и другие резоны, но то, что мое вмешательство там было, это точно совершенно. Я этого не скрываю и готов всё, что сейчас говорю, публично подтвердить, ни от одного слова не откажусь. И министерство, и Академия предпринимали попытки отстранить Соболевского с моей подачи. И с Секиринским я лично разговаривал.

— То есть несмотря на то, что ученый совет и совет молодых ученых поддерживает действующего директора и просит назначить выборы, вы убедили ОНИТ и министерство проигнорировать мнение сотрудников?

— Какой ученый совет?! Десять лет назад это был ученый совет вполне еще не старых людей, которые рассуждали с точки зрения науки и результатов, а сейчас им нужно только одно — чтобы их никто не трогал. Коллектив действует по принципу минимизации беспокойства (А. П. Кулешов 1946 г. р. Среди 31 члена ученого совета ИППИ — 3 человека старше Кулешова, остальные моложе, включая 5 человек, которые моложе 50 лет. — Прим. ред.).

— А как вы думаете, почему совет молодых ученых так настаивает на новых выборах и требует до их проведения оставить Соболевского руководителем?

— Всё просто — эту молодежь начальник позвал и сказал: вот тут несправедливость, давайте подпишем. И молодежь решила выпустить заявление. Не надо ориентироваться на молодежь. Андрей в отделении РАН не установил ни с кем никаких контактов, он никогда не изберется в академики. Так что Андрей для института — это тупик. Институт живет за счет того, что 32 сотрудника получают деньги в Сколтехе, сохраняя аффилиацию в ИППИ и дают институту 80% публикаций.

— А это не говорит о том, как кадры ИППИ важны для Сколтеха? А также о том, как для этих сотрудников важен ИППИ?

— Нет, это говорит о том, что я прошу их таким образом поддерживать ИППИ.

— А зачем же им держаться за ИППИ и сохранять его в состоянии анабиоза?

— Потому что большинство бывает не право! И это именно такой случай. У меня нет никакой личной заинтересованности в ИППИ, и единственное, что меня задевает, это то, что институт, в который я столько вложил, протухает и разлагается у всех на глазах.

— Но ИППИ не ваша собственность, а научные сотрудники — не крепостные. Да и вы уже семь лет руководите другой организацией. В чем ваша мотивация?

— Я хочу, чтобы институт жил и развивался. Институт надо спасать.

— Ваша новая креатура — Максим Фёдоров. Он сможет возродить институт? У него достаточно энергии, харизмы и управленческого опыта для этого?

— Я так не считаю. Я Максима знаю давно — море он не зажжет. Но в такой ситуации, в которой находится институт, лучше любые перемены, чем никаких. Фёдоров — британский профессор, у него великолепные связи, отличный управленческий опыт.

— Вы имеете в виду его короткое руководство университетом «Сириус»?

— Ну, в «Сириусе» он был недолго, потому что со Шмелёвой отношения не сложились. Зато Фёдоров — членкор и будет академиком в следующие выборы. А Соболевского в академики не изберут никогда. Хотя на пост директора Андрей всё равно имеет право подаваться. Правда, отделение его ни за что не согласует, я в этом уверен.

1 ru.wikipedia.org/wiki/Соболевский,_Андрей_Николаевич

2 t.me/iitpras

3 ru.wikipedia.org/wiki/Фёдоров,_Максим_Валериевич

4 t-invariant.org/2023/08/publichnyj-otkaz-ot-prinuditelnogo-spaseniya