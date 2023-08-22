«Андрей Соболевский сумел сделать ИППИ драйвером развития современной русистики»

По нашей просьбе депрессивные тезисы Александра Кулешова с фактами и цифрами в руках комментируют Анастасия Бонч-Осмоловская, канд. филол. наук, доцент НИУ ВШЭ, руководитель лаборатории Цифровой документации языка ИППИ в 2020–2023 годах, и Анастасия Козеренко, канд. филол. наук, ст. науч. сотр. Института русского языка РАН, руководитель лаборатории с 2023 года. Вопросы сформулировал Алексей Огнёв.



— Расскажите, пожалуйста, о возникновении вашей лаборатории.

— Лаборатория Цифровой документации русского языка ИППИ была создана в рамках трехлетнего гранта «трехсотмиллионика», полученного консорциумом институтов в 2020 году. Инициатором подготовки заявки на грант и объединения ведущих научных организаций вокруг ИППИ (НИУ ВШЭ, ИРЯ РАН, ИЛИ РАН, ВГУ) стал лично Андрей Соболевский. Институт является руководящей организацией консорциума, а команда института — ключевой командой проекта. Сам проект состоит в масштабном обновлении и развитии Национального корпуса русского языка, который к 2020 году находился в критическом состоянии. Благодаря команде программистов ИППИ удалось не просто спасти корпус, но вывести его на принципиально новый уровень функциональных возможностей. Сегодня Национальный корпус русского языка 1 — это динамично развивающийся ресурс, отражающий тысячелетнюю историю развития русского языка, включающий современные инструменты статистического анализа, использующий алгоритмы искусственного интеллекта для разметки и подготовки данных. Успешная работа консорциума была отмечена министерством, и грант был продлен еще на один год. Развитие лингвистики в современной науке невозможно без лингвистических корпусов. Андрей Соболевский сумел сделать институт драйвером развития современной русистики.

— Над корпусом работают молодые ученые или исключительно «ветхозаветные старцы»?

— Наш проект предполагает очень жесткие показатели по количеству молодых ученых: не менее 58% всех участников консорциума должны были быть моложе 40 лет. Поэтому мы старались как можно активнее привлекать молодежь и на ставки в институте, и по ГПХ. Собственно, можно сказать, что для нашей лаборатории это было осознанной кадровой политикой.

— Расскажите, пожалуйста, о публикационной активности лаборатории.

— Команда проекта в ИППИ решала в первую очередь прикладные конструкторские задачи. Значимые результаты были достигнуты не в области теоретических моделей, но в области технологических решений, направленных на развитие ключевого продукта — Национального корпуса русского языка. Идеальным форматом для отражения прикладных научно-технологических достижений являются не научные статьи, а патенты, позволяющие зарегистрировать право интеллектуальной собственности института на технические решения. В 2022 году в рамках проекта сотрудниками ИППИ было зарегистрировано 10 патентов. Сейчас мы готовим несколько научных статей, обобщающих результаты проекта в контексте актуальных трендов компьютерной и корпусной лингвистики. Эти статьи готовятся для журналов I квартиля.

— Вы общаетесь с коллегами из других отделов или работаете наособицу? Что скажете об атмосфере в институте?

— Нам не очень повезло: наш проект пришелся на два года ковидной изоляции. Во всем мире в этот период академическая мобильность была сведена к минимуму, и мы только сейчас возвращаемся в нормальный цикл научного обмена знаниями на конференциях и семинарах. Тем не менее для нас очень важно было участвовать в жизни института, искать точки взаимодействия с другими лабораториями и рассказывать про наш проект в тех форматах, которые были возможны. И именно к этому нас всё время подталкивал Андрей Соболевский. Компьютерная лингвистика была одним из направлений деятельности института еще со времен его основания. Наш проект в этом смысле является одновременно и продолжением традиции, и инновационным импульсом в развитии этого направления. Стратегическая идея Андрея Соболевского состояла в том, чтобы проект стал полноценным сегментом программы научного развития института, а не изолированной группой, работающей для себя. Участие в научной жизни института стало для нашей лаборатории значимым стимулом роста и развития — так, например, на конференции ИТИС в 2022 году у нас была отдельная секция, а также постерные доклады молодых сотрудников и студентов.

1 ruscorpora.ru