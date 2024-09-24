Шнобелевская премия: пьяные черви против пуганных коров

12 сентября 2024 года в Массачусетском технологическом институте в 34-й раз раздавали Шнобелевские премии (Ig Nobel Prize). Утверждается, что эти награды вручают за исследования, которые «сначала заставляют рассмеяться, а потом — думать».

Наконец-то, впервые с 2019 года, церемония прошла не в онлайн-формате. Понятно, что в основу торжеств лег закон Мёрфи, по которому если что-нибудь может пойти не так, то оно пойдет не так. Каждый из победителей получил купюру номиналом десять триллионов зимбабвийских долларов и «мёрфианский» сюрприз в прозрачной пластиковой коробке, которую невозможно открыть.

Задолго до 1991 года, когда американский журнал Annals of Improbable Research учредил Ig Nobel Prize1, суть подобных исследований была описана братьями Стругацкими в бессмертных научных публикациях — «Понедельник начинается в субботу» и «Сказка о тройке». Безусловно, кадавры проф. Выбегалло, эвристическая машина Бабкина-Машкина, девушка, которая слышит глазами и видит ушами, с полным правом могли бы претендовать на Шнобелевские премии четвертью века раньше.

Видимо, воздавая должное классикам советской фантастики, в этом году решено присудить давно заслуженную премию (премию мира) знаменитому психологу Беррису Фредерику Скиннеру за статью, опубликованную аж в 1960 году. Жюри премии в кои-то веки по достоинству оценило эксперименты, проведенные Скиннером в рамках проекта по использованию живых голубей для наведения ракет на цели. Ну, типа «голуби мира». Птичек, которых не жалко, засовывали в носовой отсек аппарата и сажали перед экраном, транслирующим изображение снаружи. Голубей-камикадзе при должном упорстве можно было научить клевать в силуэт предполагаемой цели и управлять движением ракеты. Странно, но военные отказались от проекта, не сочтя его достаточно перспективным. Лично я не понял только, а почему именно голубей-то? Посмышленей никого не нашлось?

Шнобелевскую премию по физиологии заслужили ребята из США и Японии. Они изучили и доказали возможность дыхания млекопитающих с помощью кишечника и ануса в случае проблем с дыханием традиционным способом. Шутки шутками, но штука-то полезная! Ведь актуальность этого исследования стала очевидной после пандемии COVID-19, когда дышать затруднилась едва ли не половина планеты. Эксперименты проводились на мышах, крысах и свиньях и показали, что после некоторых химических и механических манипуляций с животными такое дыхание вполне возможно. А поскольку свиньи едва ли не самый близкий аналог человека по физиологии, то в критических ситуациях и люди могут рассчитывать на альтернативные методы дыхания. А мы-то думали, что «грузинский шутка» (о дыхании попкой три минутка) действительно только шутка…

Премия по медицине досталась еще более интернациональному коллективу, в который вошли ученые из Германии, Бельгии и Швейцарии. Они доказали в очередной раз великую силу и неоспоримую пользу плацебо. Как известно, врачи заставляют людей испытывать боль с одной-единственной, но благородной целью — вылечить больных. Поэтому прием плацебо с болезненными побочными эффектами куда более эффективен, чем использование нейтрального во всех смыслах препарата. Людям заливали в нос капли, якобы содержащие реальное лекарство фентанил. На фентаниле (как известно из «Википедии», это наркотический опиоидный анальгетик, мощный агонист μ-опиоидных рецепторов), конечно, сэкономили. Зато в половину «лечебных» капелек добавляли ингредиент, вызывающий легкое жжение в носу. Жгучие капли, в отличие от «безвкусных», обеспечивали людям ощущение куда более эффективного лечения и качественного самочувствия. Во-о-от! Правильно же говорят: главное — верить!

Премию по демографии получили британцы и австралийцы, которые пришли к выводу, что количество сверхдолгожителей в разных регионах вовсе не следствие общего уровня жизни или ЗОЖ отдельных ветеранов. Как правило, внушающая уважение статистика объясняется ошибками в документах, отсутствием точных записей о рождении и даже махинациями с пенсионными схемами! Тщательное исследование архивов и прочих ЗАГСов показало, что лишь у 18% сверхдолгожителей имелись свидетельства о рождении, похожие на подлинные. Зато некоторые регионы, славящиеся большим количеством почтенных старцев (например, Сардиния или Окинава), отличались по открытым данным бедностью, высоким уровнем преступности и низкой средней продолжительностью жизни. И никакие отдельные долгожители этот показатель увеличить серьезно не могли.

От себя добавлю, что исследование очень полезное, а премия более чем заслуженная и совсем не «шнобелевская». Любопытно было бы провести такое же исследование и в пределах России, где есть общеизвестные оазисы долголетия. Но у нас-то на самом деле в горных районах и воздух чистый, и образ жизни здоровый.

Премия по ботанике вручена американским и немецким ученым за доказательство способности некоторых живых растений имитировать форму находящихся рядом пластиковых цветов. Некая бокила трехлистная (родом из Латинской Америки) давно известна своими способностями мимикрии под другие растения. Так вот, ученые выяснили, что бокила при желании может мимикрировать не только под живые растения, но и под пластиковые. Жаль, что исследователи остановились только на одном виде флоры и не изучили возможность ЗАСТАВИТЬ растения изменяться в полезную сторону. Берешь, к примеру, борщевик, ставишь рядом пластмассовые розы и — пусть он ведет себя прилично!

Премия по биологии аналогично премии мира получилась весьма исторической. Поводом стала опубликованная в 1939 году статья, в которой изучалась вечно актуальная возможность повышения надоев у коров. Увы, но и здесь ученые остановились на уровне «отрицательный результат — тоже результат». О способах повышении молокоотдачи не сообщается. Зато доказано, что если на спину корове посадить кошку, а еще лучше время от времени рядом взрывать бумажные пакеты, то напуганная животина дает меньше молока.

На мой взгляд, мелковат уровень для премии. Поскольку еще более давняя русская народная мудрость гласит: чтобы корова меньше ела и давала больше молока, ее надо больше доить и меньше кормить.

Еще слабее выглядит премия по анатомии. Ученые из Франции и Чили объединились через моря и континенты, чтобы выяснить, заворачиваются волосы у людей в Южном и Северном полушариях в одну сторону или в разные. Сравнивали детей, родившихся странах-участницах исследований. Никаких явственных различий по заворачиванию волос во Франции и Чили не выявлено. Хотя некоторые особенности направления роста волос в Южном полушарии встречаются чаще, чем в Северном. К сожалению, непонятно, какие именно «особенности» имеются в виду.

То ли дело премия по физике (что значит серьезная наука!). Некий дядя из Флоридского университета исследовал динамику плавания в реках форели. Причем и живой, и мертвой. Изучалось строение тела и движения рыб — эти данные вполне могут быть полезны при конструировании всех типов плавательных аппаратов. Но премию любознательный и наблюдательный чел заслужил за вывод: «некоторые движения мертвой рыбы в воде „пугающе“ похожи на то, как движется живая рыба».

Премия по химии вручена ученым из Франции и Нидерландов за «использование хроматографии для обнаружения пьяных и трезвых червей». Это исследование проводилось в рамках изучения свойств полимеров (каких-то совершенно необыкновенных, по-видимому!). Автор обзора — химик по образованию, но он, однако, не рискнул разбираться, какая связь между полимерами и пьянством червей. Равно как и я не стал уточнять, почему надо отделять агнцев от козлищ даже на таком уровне. Вроде бы водительские права червям пока не выдают, да и преступность у пьяных червей точно не выше, чем у трезвых.

Более пятидесяти ученых из разных стран заработали Шнобелевскую премию по теории вероятности. Благодаря их самоотверженному труду выяснилось, что подкинутая монетка статистически чаще приземляется той же стороной, которой ее подкинули, чем наоборот. Было совершено в общей сложности 350 757 подкидываний монет. На мой взгляд, статистика всё же недостаточна. Во-первых, это всего лишь по семь тысяч бросков на нос. Во-вторых, маловато исследователей. Я уточнял: в наш институт за помощью никто не обращался. А ведь в таком интересном эксперименте многие согласились бы поучаствовать. Ну и, наконец, не учтена систематическая погрешность: с какой стороны подкидывать монету — с орла или решки? А ведь это основополагающая вещь для подобного эксперимента!

Илья Мирмов

1 improbable.com/ig/winners/