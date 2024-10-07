Календарь фантастики: Олег Басилашвили, Трумэн Капоте, Дональд Уоллхейм, Георгий Шахназаров, Питер Акройд, Сигурни Уивер, Николай Рерих

26 сентября: Это было недавно…

90 лет назад родился Олег Валерианович Басилашвили (р. 1934), советский и российский актер театра, кино и телевидения, исполнитель ролей в спектаклях «Снежная королева» (Сказочник), «Выпьем за Колумба!» (Шатунов), «История лошади» (Серпуховский), «Салемские колдуньи» (Дэнфорт), в фильмах «31-й отдел» (Шеф издательского концерна), «Конец света с последующим симпозиумом» (Стенли Баррет), «Город Зеро» (Василий Чугунов, писатель), «Небеса обетованные» (Фёдор Степанович Елистратов, брат Фимы), «Предсказание» (Олег Владимирович Горюнов), «Яды, или Всемирная история отравлений» (Прохоров / Папа Александр VI), «Мастер и Маргарита» (Воланд), «Новые приключения Аладдина» (Рассказчик).

Из книги Басилашвили «Неужели это я?! Господи…»:

«Еще до войны я был в Художественном театре.

Допустим, это был 1941 год: январь или февраль. Но мне кажется, это было раньше. Итак, мне шесть лет.

Мама привела меня на „Синюю птицу“ во МХАТ.

Спектакль я помню отчетливо. Поразило меня Царство Ночи, с Ужасами, которые вырывались из пещер, Призраками, бродящими в полутьме. Помню, как заколотилось сердце, когда распахнулась стена, засияло голубое небо и птицы… тысячи птиц замелькали белым в этом небе.

Помню грусть (откуда бы взяться грусти у меня, шестилетнего пай-мальчика?), которую вызвала у меня Страна Воспоминаний, медленно возникающая сквозь дымку, с домом-треугольником, как на детской картинке. Золотистые лучи по бледному небу…

„Прощайте, прощайте, пора вам уходить…“

Даже сейчас, когда я вспоминаю это, подступают слезы».

30 сентября: Писатель и злой рок

100 лет назад родился Трумэн Капоте (Truman Capote, 1924–1984), американский писатель, автор романа «Другие голоса, другие комнаты», сборника рассказов «Дерево ночи».

Капоте начал писать рассказы к восьми годам. (В качестве анекдота: Станислав Лем писал Ариадне Громовой о сыне Томаше: «Ребенок растет, говорить пару слов уже говорит, но как-то еще ничего не пишет, хотя ему уже почти 13 месяцев».) А в десять лет выиграл престижную награду за короткий рассказ. Фантастические и мистические элементы часто встречаются у Капоте в раннем периоде творчества. Это сюрреалистическо-готические моменты — призраки, фольклорные предания и байки, грезы и наваждения. Рассказы «Злой рок», «Мириэм», «Закрой последнюю дверь», «Бутыль серебра» часто публиковались позже в различных хоррор-антологиях, в сборниках о сверхъестественном.

1 октября: Фантаст, редактор и издатель

110 лет назад родился Дональд Аллен Уоллхейм (Дейвид Гриннелл; Миллард Верн Гордон) — Donald Allen Wollheim (David Grinnell; Millard Verne Gordon, 1914–1990), американский писатель, редактор и издатель, автор романов «Поперек времени», «Марсианский снаряд», серии из восьми романов об астронавте Майке Марсе; редактировал журналы Stirring Science Stories, Cosmic Stories; основал издательство DAW Books.

Активный фэн в довоенные годы, Дональд Уоллхейм известен не столько собственной фантастикой, сколько редакторской и издательской деятельностью. Среди тех, кто был замечен Уоллхеймом и был опубликован, такие авторы, как Филип К. Дик, Сэмюэл Дилэни, Джон Браннер, Харлан Эллисон, Урсула Ле Гуин, Роберт Силверберг, Роджер Желязны. Одним из первых Уоллхейм издавал и Стругацких в США («Трудно быть богом», «Хищные вещи века», «Понедельник начинается в субботу»), и в 1987 году Аркадий и Борис даже познакомились с ним лично на Ворлдконе в Брайтоне.

4 октября: Партийный футуролог

100 лет назад родился Георгий Хосроевич Шахназаров (Георгий Шах, 1924–2001), русский писатель, политолог, футуролог, партийный работник и общественный деятель, автор романа «Нет повести печальнее на свете», сборников «И деревья, как всадники…», «Всевидящее Око», монографий «Фиаско футурологии», «Грядущий миропорядок».

Фантастика для партийного работника была небольшой отдушиной, которая позволяла говорить о том, что политиков не очень интересовало. В рассказе «И деревья, как всадники…» говорится о далеком будущем, в котором некий деятель, желая возродить забытые шедевры, сознательно идет на плагиат, чтобы вернуть некоторые произведения читателям. Цитата из поэмы Сергея Есенина «Черный человек» дала название рассказу. Забавно, но однажды в 1980-е годы на каком-то всероссийском мероприятии книголюбов я попытался рассказать об этом человеку, который считал себя большим знатоком Есенина, и прочитал ему: «И деревья, как всадники, съехались в нашем саду». Невероятно, но этот знаток не распознал цитаты Есенина!

5 октября: Великий постмодернист

75 лет назад родился Питер Акройд (Peter Ackroyd, р. 1949), английский поэт и писатель, автор романов «Хоксмур», «Первый свет», «Дом доктора Ди», «Завещание Оскара Уайльда», «Мильтон в Америке», «Повесть о Платоне», «Лондонские сочинители», «Журнал Виктора Франкенштейна».

Сам писатель ни разу не назвал себя постмодернистом, но его интерес к теме авторства, первичности и вторичности текста, заимствованию, присвоению, стилизации, выбор персонажей, среди которых немало писателей, аллюзии и цитаты — всё это очень характерно как раз для постмодернизма. Неслучайно он написал множество биографий писателей — Диккенса, Блейка, Шекспира, Коллинза, Томаса Мора, Эдгара По, а параллельно и художественные произведения об авторах, и пересказы известных фантастических книг.

8 октября: Женщина, ставшая спасительницей мира

75 лет назад родилась Сьюзен (Сигурни) Александра Уивер (Susan (Sigourney) Alexandra Weaver, р. 1949), американская актриса, исполнительница ролей в тетралогии «Чужие» (Эллен Рипли), трилогии «Аватар» (Грейс Огустин, Кири Огустин), дилогии «Охотники за привидениями» (Дана Барретт), в фильмах «Белоснежка: Страшная сказка» (Клаудиа Хоффман), «В поисках Галактики» (Гвен ДеМарко), «Таинственный лес» (Эллис Хант), «Новые приключения Золушки» (Фрида), «Перемотка» (Мисс Лоусон), «Хижина в лесу» (Режиссер), «Красные огни» (Маргарет Мэтисон), «Вампирши» (Цессерия), «Робот по имени Чаппи» (Мишель Брэдли).

Получившая известность после выхода фильма «Чужой», Сигурни Уивер не стала исполнительницей одной роли благодаря тому, в частности, что сиквел «Чужого» вышел через семь лет, и за это время актриса успела сняться в четырех других фильмах. В «Чужого» Уивер привел ряд случайностей. Во-первых, в процессе подготовки создатели фильма отказались от первоначального замысла сделать главным героем мужчину (и не прогадали, заменив его решительной женщиной). Во-вторых, поначалу на роль Рипли намечались и пробовались другие актрисы, более известные, так что и тут Сигурни повезло. А время показало, что ей под силу самые разные и интересные персонажи. В «Аватаре», например, она сыграла и маму, и дочку Огустин.

9 октября: Мыслитель мирового уровня

150 лет назад родился Николай Константинович Рерих (1874–1947), русский художник и писатель, автор фантастической повести «Пламя», многочисленных сказок.

Жизнь автора около 7000 картин, около 30 томов литературных трудов, автора идеи и инициатора пакта Рериха, основателя международных культурных движений «Мир через культуру» и «Знамя Мира», конечно, невозможно уложить в десяток строк короткой справки. Несмотря на то, что история его жизни широко известна, многое в ней до сих пор остается загадочным и вызывает споры. Например, что было целью поездки Рериха в Центрально-Азиатскую экспедицию? Гуляют противоречивые и спорные версии: а) исключительно художественные и этнографические цели; б) выполнение агентурных заданий ОГПУ; в) большая политика, строительство «Новой Страны»; г) поиск Шамбалы. Ясно лишь, что фигура Николая Рериха значительна и масштабна.

Владимир Борисов