От космического образования к открытым технологиям в космонавтике

Будущее всего человечества в космосе. Космос — это возможность человечества по-новому проводить исследования, развивать науку и технику, использовать новые технологии и двигаться по пути к процветанию. Этот путь будет надежной гарантией того, что доступ к технологиям будет долгосрочным, постоянным, свободным и с равными возможностями для всего человечества.

Из Манифеста открытого космоса

(Libre Space Foundation)

С 1 по 4 октября в Институте космических исследований РАН прошла третья по счету образовательная конференция «Дорога в космос», традиционная главная задача которой — собрать в одном месте множество людей, занимающихся космическим образованием [1]. Название конференции посвящено памяти первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. В 2024 году ему исполнилось бы 90 лет.

В течение трех дней шли пленарные и секционные заседания, где участники конференции рассказывали о своем опыте преподавания и популяризации космонавтики и астрономии, в том числе с использованием малых космических аппаратов и возможностей Международной космической станции. В программу было включено более 140 докладов, всего же для участия зарегистрировалось более 200 человек. Среди спикеров — представители планетариев, школ, университетов, учреждений дополнительного образования, организаций космической отрасли. На кофе-брейках в зимнем саду участники знакомились и обменивались контактами, узнавали о ярких инициативах, которые можно продвигать на свою аудиторию. Например, многим понравилась возможность свободно отправить свое имя или картинку для загрузки на образовательный малый космический аппарат форм-фактора CubeSat 3U — ближе к концу 2025 года наноспутник 239Alferov отправится на орбиту [2].

4 октября, в 67-ю годовщину запуска Первого искусственного спутника Земли и начала Всемирной недели космоса, конференцию завершило торжественное заседание с почетными гостями.

В эти же дни вечером в ИКИ РАН проходили показы фильмов Фестиваля актуального научного кино, которые посетили более ста человек. Научно-популярные фильмы «Охотник за метеоритами», «„Союз“–„Аполлон“. Сила притяжения», «Год в „Звездолете“» и «Ближе к звездам» сопровождались общением с приглашенными специалистами. Например, студенческий фильм «Год в „Звездолете“» комментировал канд.мед.наук Марк Белаковский, заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН и организатор множества изоляционных экспериментов для понимания адаптации организма человека к условиям, возникающим из-за ограничений, которые сопровождают полеты людей в космос сейчас и будут характерны для обитателей будущих лунных станций. Прямо сейчас в ИМБП завершается 365-суточный изоляционный эксперимент SIRIUS-23 [3].

Фильм «„Союз“–„Аполлон“. Сила притяжения» через судьбу двух командиров пилотируемых кораблей показал, что общий язык могут найти и противоборствующие державы, а сотрудничество в космосе — один из ключей к миру и устойчивому развитию на Земле.

Традиционно завершающим мероприятием в субботу, 5 октября, был День открытых дверей. Дважды в год — в апреле и в октябре — любой желающий может посетить музей в Институте космических исследований и научно-популярный лекторий. В этом году в ИКИ впервые вместо просто лектория состоялась международная конференция «Открывая космос» [4], организованная АНО «Развитие космического образования» [5] при поддержке ГК «Геоскан».

На мероприятие собрались эксперты и энтузиасты отрасли, специалисты технологических компаний, радиолюбители, ученые, студенты и школьники, многие присоединились онлайн [6]: трансляцию посмотрело более тысячи человек.

Конференция была поделена на четыре блока: на пленарной части слушатели узнали о крупнейшем в России научно-образовательном проекте Space-π [7], в рамках которого на орбиту было выведено 35 кубсатов и еще 16 выйдут на орбиту в кластерном запуске 5 ноября [8]. Такое большое количество образовательных космических аппаратов, команд и организаций, работающих с ними, а также радиолюбителей, следящих за спутниками и принимающих с них телеметрические данные, обозначили предпосылки по созданию сообщества энтузиастов, аналогичного уже существующему в мире. Развивая тему, Виктория Малышкина из Греции рассказала о деятельности международного некоммерческого фонда Libre Space Foundation, который разрабатывает и поддерживает свободные космические технологии и проекты [9]. Важно отметить финансовую составляющую: многие технические проекты организации создаются на грантовые средства Европейского космического агентства, а их результаты публичны и открыты для использования всеми по лицензии Creative Commons Atribution-Share Alike v4.0.

Принципы открытого космоса Libre Space Foundation 1. Все люди имеют право исследовать и использовать космическое пространство на благо и в интересах всего человечества.

2. Исследование и использование космического пространства осуществляются совместно и сообща.

3. Космическое пространство используется исключительно в мирных целях

4. Извлечение прибыли не является движущей силой для освоения космоса.

5. Все люди должны иметь доступ к космическому пространству, космическим технологиям и космическим данным.

Вторым важным блоком стали открытые наземные технологии — необходимое звено для развития космических проектов. На конференции слушатели узнали о двух крупнейших радиолюбительских сетях, работающих с открытыми спутниковыми данными. Это международный SatNOGS (Satellite Networked Open Ground Station) и российский СОНИКС (Сеть открытых наземных исследовательских комплексов станций). Были рассмотрены принципиальные и технические вопросы разработки ПО.

Вторая половина конференции была посвящена темам открытых технологий, используемых на малых космических аппаратах, научным экспериментам на орбите и образовательному процессу с их использованием.

Несмотря на то, что для России открытые некоммерческие космические проекты еще в диковинку, эта конференция показала, что перспективы к «открытию космоса» в России есть.

Фотографии Дарьи Николаевой (nikwed.ru/disk/05-10-2024-otkryvaya-kosmos-m64f57)

1. iki.cosmos.ru/news/s-novym-kosmicheskim-godom

2. geoscan.space/ru/name-on-orbit-2025

3. sirius.imbp.ru

4. conf.sonik.space

5. sonik.space/rko/

6. vk.com/video-95056764_456239490

7. trv-science.ru/2024/04/nauchno-obrazovatelnye-sputniki-space-pi/

8. sonik.space/launches/1/

9. libre.space