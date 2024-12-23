Попечительский совет

Уважаемая редакция!

К декабрю перелетные птицы уже покидают Москву, однако в декабре же в Москву слетаются птицы другого рода — члены Российской академии наук. Они проводят тут свои Общие собрания. В последние годы роль Академии наук в определении научной политики страны возрастает, из клуба недовольных старых критиканов РАН превращается в научный штаб страны. Академия становится всё более деловой организацией, Общие собрания академиков уже укладываются в один день.

Изменения эти находят отражения и в законодательных реалиях. Недавно Думой принят закон о создании Попечительского совета РАН, что существенно повысит статус Академии, ведь главой этого Совета будет не кто иной как президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. То есть Академия будет находиться под личным попечением президента страны!

В этот Совет войдет не более 20 человек, целью его создания называется содействие эффективному развитию РАН, решению перспективных и основных задач, включая формирование приоритетов деятельности Академии, содействие сотрудничеству РАН с государственными, общественными и иными организациями. В том числе и для привлечения внебюджетного финансирования на реализацию возложенных на РАН функций. Создание Совета, как утверждается, позволит Академии при участии заинтересованных организаций и компаний инициировать междисциплинарные проекты в приоритетных направлениях. К ведению Попечительского совета будут также относиться организационные вопросы, связанные с деятельностью Академии: согласование создания, реорганизации и ликвидации региональных отделений Российской академии наук, определения предельного количества членов Академии, возможных мер господдержки РАН и иные вопросы.

Реализация совместных проектов РАН, ее региональных отделений и бизнеса будет способствовать не только удовлетворению важных потребностей экономики и социальной сферы субъектов РФ, но и, как ожидается, обеспечению технологического суверенитета страны. В общем, под Попечительским советом Академия заживет активной, полезной и деятельной жизнью!

Есть и другие новшества, которые принесет новый закон, и касаются они уже не самой РАН, а научных организаций, ранее находившихся в ведении Академии. Речь идет о назначении руководителей этих организаций. После 2013 года, когда была проведена реформа РАН, заработала довольно громоздкая процедура назначения директоров бывших академических институтов.

Новый закон эту процедуру упрощает, но одновременно вводит развилку: директора могут избираться коллективами научных организаций, как это делается сейчас, или назначаться учредителем. Появление такой альтернативы испугало некоторых ревнителей академических свобод. Мол, законодательное закрепление возможности прямого назначения директоров откроет дорогу окончательному лишению коллективов научных организаций возможности как-то повлиять на то, кто будет стоять у руля их институтов. Игры в демократию закончатся, выборы директоров в институтах уйдут в прошлое.

Ответ на эти опасения был дан. Институты РАН за десять с лишним лет, прошедших со времен реформы Академии, попали в различные ведомства, где есть свои особенности назначения руководителей. Где-то никаких выборов отродясь не было, вот для этих случаев и прописана процедура назначения директоров без учета мнения коллектива.

Но, конечно, наши плакальщики о демократии всюду видят подвох и продолжают считать, что ящик Пандоры открыт, что постепенно в уставах институтов вместо выборов директоров будет появляться назначение. И, должен сказать, лично я был бы такому развитию событий только рад.

Ну судите сами, сколько смеялись над высказыванием, что каждая кухарка может управлять государством, а в выборах директора научной — подчеркну это еще раз: научной! — организации участвует весь коллектив, включая уборщиц, дворников и сантехников. Но главное даже не в этом. Научные организации существуют не для того, чтобы отдельные особо любознательные граждане удовлетворяли свое любопытство за государственный счет. Они существуют для того, чтобы вносить свой посильный вклад в развитие и процветание страны, в укрепление ее технологического суверенитета. Поэтому ответственные за работу этих организаций лица должны чувствовать, что они поставлены государством и стоят на страже его интересов, а не мнить, что они делегированы во власть несознательными гражданами, которые хотят удовлетворять свое любопытство за счет бюджета.

Ваш Иван Экономов