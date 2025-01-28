Научно-образовательные скрепы

Уважаемая редакция!



С радостью и гордостью отметил юбилей своего родного университета. 270 лет — это не шутка! И особенной радостью наполнило мое сердце то, что наш любимый президент почтил мой родной университет своим визитом. Владимир Владимирович посетил музей истории МГУ, где лекцию для него провел лично Виктор Антонович.

В Фундаментальной библиотеке наш ректор показал национальному лидеру главные университетские реликвии, в том числе Указ императрицы Елизаветы Петровны от 1755 года об основании университета. Президент России не остался в долгу и вручил коллективу МГУ орден «За доблестный труд». Владимир Владимирович указал, что на протяжении 270-летней истории Московский университет всегда был и остается сердцем отечественного образования и науки: «Закономерно, что крупнейший историк Сергей Соловьёв уверенно ставил создание Московского университета в один ряд с такими судьбоносными событиями в летописи нашего тысячелетнего Отечества, как крещение Руси, Куликовская битва, основание Санкт-Петербурга и учреждение Академии наук. Правда, Сергей Соловьёв был и ректором университета, поэтому, думаю, что он и не позабыл про университет в этом ряду историческом».

Наш университет, Университет с большой буквы, можно, безусловно, назвать важнейшей российской образовательной скрепой. Если же говорить про научные организации, то крупнейшей организацией-скрепой является Курчатовский институт. И тут нужно отдать должное нашему образовательному сообществу: никто у нас не ставит под сомнение лидерскую роль МГУ, тогда как в научном сообществе ситуация не столь радужная — по адресу Курчатника очень много злопыхательства и недоброжелательства.

Недавно в очередной раз начали раздувать скандалы вокруг этого замечательного института. Один из них связан с Институтом геологии и геохронологии докембрия РАН. Этот институт исторически жил на территории Института химии силикатов РАН, который некоторое время назад был включен в состав нашей великой и прорывной национальной лаборатории. Противотанковому ежу должно было быть понятно, что смена учредителя повлечет за собой определенные последствия, в частности, в отношении бесплатной аренды, однако руководство ИГГД РАН сидело на пятой точке ровно до того момента, пока срок договора о бесплатной аренде не подошел к концу. И тут же начался визг: караул, 9 января ИГГД выселяют, если он не заключит договор об аренде на коммерческих условиях!

Разум просвещенного читателя мог тут нарисовать апокалиптические картины: мордатые охранники выводят из здания пожилых докторов наук с трясущимися руками, а грузчики выбрасывают на снег дорогостоящее оборудование. Однако в реальности ничего подобного не произошло: сотрудники института как работали, так и продолжают работать, как я понимаю.

Мало того, что руководство «несчастного» института проявило халатность, а в результате поднялся шум, так эта история должна породить у нормальных людей разные вопросы. Если так подумать, зачем нам вообще нужен этот докембрий? Это ж было задолго до Кембриджа и кембрика, 500 с лишним миллионов лет назад. Какой практический интерес представляет исследование столь давних времен? Даже поиск ответа на вопрос, отчего вымерли динозавры, представляется более практически значимым. В общем, даже если сотрудников института выгнали бы на улицу, ничего страшного для страны бы не случилось!

Не успела утихнуть эта шумиха, как недоброжелатели начали раскручивать другой сюжет: мол, Суперкомпьютерный центр РАН, который был передан Курчатовскому институту, начал требовать оплаты со сторонних пользователей, что привело к резкому падению загрузки суперкомпьютеров. Якобы в какие-то моменты все суперкомпьютеры вообще простаивали, поскольку внешние пользователи не хотели платить за доступ, а у сотрудников Курчатника не было интереса к задействованию суперкомпьютеров. Неэффективно!

Ну что тут скажешь? На мой взгляд, речь тут скорее идет об откровенном саботаже работы Суперкомпьютерного центра со стороны академического сообщества. О желании в очередной раз положить академический гвоздь в курчатовскую булку. И решение тут может быть самое простое: довести ситуацию до логического конца, то есть передать все бывшие академические институты в ведение Курчатовского института. Тогда и специалисты по докембрию смогут продолжать бесплатно существовать на своих площадях, и академическим пользователям не придется платить за использование суперкомпьютеров.

Ваш Иван Экономов