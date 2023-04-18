Календарь фантастики

15 апреля: Фраза за фразой

90 лет назад родился Борис Натанович Стругацкий (С. Витин; С. Витицкий; С. Победин) (1933–2012), русский писатель1.

С июня 1998 года по ноябрь 2012 года Борис Стругацкий терпеливо отвечал на вопросы офлайн-интервью на сайте «Русской фантастики». Вот что он сообщал на вопрос о том, как достигался консенсус между братьями:

«Это был длительный путь проб и ошибок. Мы перепробовали, я полагаю, все возможные способы работы вдвоем и остановились на самом эффективном. Один сидит за машинкой, другой — рядом. Один предлагает фразу, другой ее обдумывает и вносит изменения. Первый соглашается или не соглашается. Если соглашается — фраза заносится на бумагу. Если нет — процесс внесения поправок продолжается. И так — фразу за фразой, абзац за абзацем, страница за страницей. С точки зрения свежего человека этот метод кажется неуклюжим и излишне трудоемким. Однако это есть не что иное, как УСТНАЯ правка черновика. В каждом окончательном тексте АБС содержится на самом деле три-четыре-пять черновиков, которые никогда не были написаны, но зато были ПРОИЗНЕСЕНЫ.

Разумеется, такой способ работы возможен только в том случае, если соавторы, будучи людьми разными и даже очень разными, тем не менее имеют общие представления о том, что в литературе хорошо, а что — плохо. Такое общее представление у АБС было изначально, и с течением времени общего в их позиции становилось всё больше, хотя определенные различия и сохранялись. Эти различия, впрочем, не мешали работе, а скорее помогали, особенно когда возникали творческие тупики. Так в процессе эволюции выживают не самые генетически совершенные виды, а те, у которых генотип способен быстро и резко меняться при необходимости».

17 апреля: Музыкодел

100 лет назад родился Ллойд Биггл-младший (Lloyd Biggle, Jr., 1923–2002), американский писатель и музыковед, автор романов «Тихая, вкрадчивая дробь барабана», «Памятник», «Злые эсперы», «Ярость из времен», «Свет, которого не было», сериала о детективе Яне Дарзеке, основатель и президент «Общества устной истории фантастики».

На русский язык переведено семь романов писателя, но мне хочется вспомнить два его рассказа, которые стали визитной карточкой Биггла-младшего в нашей стране. Первым был рассказ «Музыкодел», который впервые перевели на русский в 1965 году и затем несколько раз переиздавали. Второй рассказ, «Какая прелестная школа!..», вышел в 1967 году в 10-м томе «Библиотеки современной фантастики» и более у нас никогда не печатался.

Рассказы на разные темы, но в чем-то схожи. Это истории о том, что новое — это хорошо забытое старое. «Музыкодел» повествует о будущем, в котором музыка стала лишь приложением к рекламе, но талантливый композитор вдруг обнаруживает, что она и сама по себе может вызывать эмоции у людей. Он совершает революцию в культуре, противодействуя рекламным магнатам, его упекли на каторгу, но музыка вернулась в мир по-настоящему.

Во втором рассказе учеба в школах ведется лишь дистанционным способом, учителям приходится пускаться во все тяжкие, чтобы заманить на свои телевизионные уроки больше учеников. И одна учительница решается транслировать не просто лекции, а «живое» общение с учащимися детьми, которых приглашает в свою студию. И это резко повышает ее рейтинг…

Владимир Борисов

1 См. в этом номере ТрВ-Наука очерк Владимира Борисова «Писатель и двуручная пила».

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