Перспективная робототехника

16.05.2023 / № 378 / с. 11 /  Александр Речкин /  Технологии /  Комментариев нет
Александр Речкин
Александр Речкин

Сегодня робототехника1 движется семимильными шагами, каждый день в СМИ появляются сообщения о новейших роботах, автономных транспортных средствах и андроидах, которые уже приступили к работе в МФЦ или на каком-нибудь вредном и опасном для человеческого организма производстве. Чтобы рассказать о них всех, не хватит никакой книги, скорее придется писать многотомный фолиант вроде Большой советской энциклопедии, поэтому в данном разделе мы остановимся на наиболее интересных разработках и наиболее перспективных на наш взгляд роботах.

Современных людей больше всего привлекают и удивляют презентации человекоподобных роботов или гуманоидов. Особый фурор вызвала гиперреалистичная мимика и естественность движений человекоподобного робота Ameca 2, которого создала британская компания Engineered Arts. В отличие от подавляющего большинства других механических людей Ameca может улыбаться, подмигивать, поджимать губы, хмуриться, изображать удивление или испуг и даже злиться. Все эти возможности робот получил благодаря операционной системе Tritium и технологии создания мимики Mesmer. В наши дни Ameca уже начал работать в Музее будущего в Дубае (ОАЭ), хотя его разработка еще далека от завершения. Инженеры Engineered Arts продолжают улучшать Ameca, однако робот вряд ли в ближайшие годы поступит в розничную продажу.

Робот Ameca, которого создала британская компания Engineered Arts
Робот Ameca, которого создала британская компания Engineered Arts

Если Ameca поражает возможностями своей оригинальной и «живой» мимики, то роботы компании Boston Dynamics удивляют немалой подвижностью и способностью заниматься паркуром. Сама Boston Dynamics появилась в 1992 году, когда инженер Массачусетского технологического института Марк Рэйберт решил создавать роботов, передвигающихся по образу людей и животных.

Одной из важнейших разработок компании стал роботизированный мул под названием BigDog, выпущенный в 2004 году. Эта машина на четырех ногах могла передвигаться по пересеченной местности и тащить на себе десятки килограммов груза. Однако из-за медленной скорости и высокого уровня шума — прототип работал на двигателе внутреннего сгорания — проект BigDog завершился в 2015 году. Но робот послужил основой для создания платформы робособак Spot, которые сегодня работают в качестве сторожей и охранников на различных заводах и гидроэлектростанциях. Четвероногая машина благодаря камерам и датчикам умеет ориентироваться в пространстве, самообучаться, распознавать людей и объекты, безопасно спускаться и подниматься по лестницам, а электрический привод позволяет ей передвигаться практически бесшумно. Spot можно использовать как в помещении, так и на пересеченной местности. В последние годы робособак Spot совместно с дронами применяет армия США для патрулирования мексиканской границы. Китайские производители, которые выполняют заказы для оборонной промышленности Поднебесной, активно копируют платформу робопсов, чтобы оснащать ее пистолетами-пулеметами или снайперскими винтовками.

Помимо робособак Boston Dynamics в 2013 году представила человекоподобного робота Atlas, который объединил в себе все прототипы антропоморфных машин, ранее созданных компанией. Atlas имеет стереокамеры, дальномеры, две ноги и пару рук с тонкой моторикой и 28 степенями свободы, его рост составляет полтора метра, робот весит больше 80 кг и может поднять около 11 кг грузов. Atlas умеет ходить, бегать, переносить вещи и совершать сложные акробатические трюки.

Роботы Boston Dynamics — Spot и Atlas
Роботы Boston Dynamics — Spot и Atlas

Сегодня робособаки и гуманоиды Boston Dynamics стали очень популярны — во многом благодаря активной рекламной кампании, которую проводит фирма Марка Рэйберта. Роботы бегают, прыгают, занимаются паркуром, танцуют под хит Permission to Dance группы BTS — популярного коллектива из Южной Кореи, — наряжают елку к Новому году 3 или участвуют в показе мод в Париже, где «раздевают» модель Рианну Ван Ромпей 4, в общем, производят настоящий фурор.

Развитие технологий машинного зрения, искусственного интеллекта и подвижности роботов привело к возможности создания полноценных человекоподобных роботов. В фарватере этого направления робототехники решил оказаться и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Он объявил о планах своей автомобилестроительсной фирмы Tesla, которая выпускает электромобили, в скором времени начать создавать человекоподобных роботов. Первый из них под названием Tesla Bot (позже переименованный в Optimus) был представлен 30 сентября 2022 года.

Компьютерная модель внешнего вида робота Tesla Optimus
Компьютерная модель внешнего вида робота Tesla Optimus

Во время мероприятия Tesla показала два человекоподобных робота Optimus. Сперва появился андроид без внешних панелей, который самостоятельно вышел на сцену, помахал присутствующим и даже немного потанцевал. А затем был продемонстрирован видеоролик, в котором Optimus переносит коробку и поливает цветы. Во время презентации было заявлено, что при росте около 1,7 м и весе 56 кг Optimus получит 40 степеней свободы и будет развивать скорость не более 8 км/ч.

По сути, Tesla Optimus — это электрокар Tesla в другом обличье, ведь в роботе установлены устройства, аккумуляторы, приводы и датчики, аналогичные тем, что и в системе автономного вождения электромобилей Tesla.

Реальный прототип Tesla Optimus
Реальный прототип Tesla Optimus

В перспективе человекоподобный робот Tesla должен заменить людей на фабриках компании, а также поступить в свободную продажу. Робот сможет работать на складах или на линии сортировки, пользоваться различными инструментами, например ручкой для письма, а также визуально оценивать окружающую обстановку. В будущем роботы Tesla, согласно задумке Маска, отправятся покорять космос, в частности, Марс.

Однако презентацию современного гуманоидного робота Илона Маска подпортил тот факт, что китайский производитель смартфонов и электроники, компания Xiaomi, презентовала собственного человекоподобного робота под названием CyberOne, который очень напоминал концепт Tesla Optimus, на месяц раньше Tesla — 11 августа 2022 года. Рост CyberOne составляет 177 см, масса — 52 кг, робот способен передвигаться со средней скоростью 3,6 км/ч.

Человекоподобный робот CyberOne (Xiaomi)
Человекоподобный робот CyberOne (Xiaomi)

Робот оснащен комплексом сенсоров, которые позволяют ему ориентироваться в пространстве, распознавать людей, находящихся поблизости, и взаимодействовать с ними. CyberOne способен отвечать на вопросы и беседовать на различные темы, распознавая 45 человеческих эмоций. Робот может переносить небольшие предметы и готов стать помощником по дому, выполняя мелкие поручения.

Однако, как отмечают в компании Xiaomi, проект CyberOne имеет в первую очередь исследовательскую направленность, поэтому вряд ли в ближайшие годы у кого-то дома появятся электрические служанки и слуги CyberOne. Но отчаиваться не стоит, Илон Маск планирует внедрить Tesla Optimus во многие домохозяйства уже к 2050 году, осталось подождать совсем немного.

Взглянув на перспективных роботов, можно предположить, что в будущем нас и вправду ожидают человекоподобные машины, почти не отличающиеся от людей внешними данными, в том числе с активной мимикой лица (Ameca), способностями к бипедализму (Atlas) и интеллектом, сравнимым с реальными людьми либо даже в чем-то их превосходящим.

Александр Речкин

1 Историю роботов и автоматов см. в ТрВ-Наука №№ 330, 332, 334, 336, 339, 353, 354, 356, 358, 359, 361–364, 376, 377 (trv-science.ru/tag/istoriya-robotov)

2 Ролик, демонстрирующий возможности робота Ameca: youtube.com/@EngineeredArtsLtd/videos

3 youtube.com/watch?v=7Wm6vy7yBNA

4 youtube.com/watch?v=0oiVT5SbeJw

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