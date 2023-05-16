Перспективная робототехника

Сегодня робототехника1 движется семимильными шагами, каждый день в СМИ появляются сообщения о новейших роботах, автономных транспортных средствах и андроидах, которые уже приступили к работе в МФЦ или на каком-нибудь вредном и опасном для человеческого организма производстве. Чтобы рассказать о них всех, не хватит никакой книги, скорее придется писать многотомный фолиант вроде Большой советской энциклопедии, поэтому в данном разделе мы остановимся на наиболее интересных разработках и наиболее перспективных на наш взгляд роботах.

Современных людей больше всего привлекают и удивляют презентации человекоподобных роботов или гуманоидов. Особый фурор вызвала гиперреалистичная мимика и естественность движений человекоподобного робота Ameca 2, которого создала британская компания Engineered Arts. В отличие от подавляющего большинства других механических людей Ameca может улыбаться, подмигивать, поджимать губы, хмуриться, изображать удивление или испуг и даже злиться. Все эти возможности робот получил благодаря операционной системе Tritium и технологии создания мимики Mesmer. В наши дни Ameca уже начал работать в Музее будущего в Дубае (ОАЭ), хотя его разработка еще далека от завершения. Инженеры Engineered Arts продолжают улучшать Ameca, однако робот вряд ли в ближайшие годы поступит в розничную продажу.

Если Ameca поражает возможностями своей оригинальной и «живой» мимики, то роботы компании Boston Dynamics удивляют немалой подвижностью и способностью заниматься паркуром. Сама Boston Dynamics появилась в 1992 году, когда инженер Массачусетского технологического института Марк Рэйберт решил создавать роботов, передвигающихся по образу людей и животных.

Одной из важнейших разработок компании стал роботизированный мул под названием BigDog, выпущенный в 2004 году. Эта машина на четырех ногах могла передвигаться по пересеченной местности и тащить на себе десятки килограммов груза. Однако из-за медленной скорости и высокого уровня шума — прототип работал на двигателе внутреннего сгорания — проект BigDog завершился в 2015 году. Но робот послужил основой для создания платформы робособак Spot, которые сегодня работают в качестве сторожей и охранников на различных заводах и гидроэлектростанциях. Четвероногая машина благодаря камерам и датчикам умеет ориентироваться в пространстве, самообучаться, распознавать людей и объекты, безопасно спускаться и подниматься по лестницам, а электрический привод позволяет ей передвигаться практически бесшумно. Spot можно использовать как в помещении, так и на пересеченной местности. В последние годы робособак Spot совместно с дронами применяет армия США для патрулирования мексиканской границы. Китайские производители, которые выполняют заказы для оборонной промышленности Поднебесной, активно копируют платформу робопсов, чтобы оснащать ее пистолетами-пулеметами или снайперскими винтовками.

Помимо робособак Boston Dynamics в 2013 году представила человекоподобного робота Atlas, который объединил в себе все прототипы антропоморфных машин, ранее созданных компанией. Atlas имеет стереокамеры, дальномеры, две ноги и пару рук с тонкой моторикой и 28 степенями свободы, его рост составляет полтора метра, робот весит больше 80 кг и может поднять около 11 кг грузов. Atlas умеет ходить, бегать, переносить вещи и совершать сложные акробатические трюки.

Сегодня робособаки и гуманоиды Boston Dynamics стали очень популярны — во многом благодаря активной рекламной кампании, которую проводит фирма Марка Рэйберта. Роботы бегают, прыгают, занимаются паркуром, танцуют под хит Permission to Dance группы BTS — популярного коллектива из Южной Кореи, — наряжают елку к Новому году 3 или участвуют в показе мод в Париже, где «раздевают» модель Рианну Ван Ромпей 4, в общем, производят настоящий фурор.

Развитие технологий машинного зрения, искусственного интеллекта и подвижности роботов привело к возможности создания полноценных человекоподобных роботов. В фарватере этого направления робототехники решил оказаться и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Он объявил о планах своей автомобилестроительсной фирмы Tesla, которая выпускает электромобили, в скором времени начать создавать человекоподобных роботов. Первый из них под названием Tesla Bot (позже переименованный в Optimus) был представлен 30 сентября 2022 года.

Во время мероприятия Tesla показала два человекоподобных робота Optimus. Сперва появился андроид без внешних панелей, который самостоятельно вышел на сцену, помахал присутствующим и даже немного потанцевал. А затем был продемонстрирован видеоролик, в котором Optimus переносит коробку и поливает цветы. Во время презентации было заявлено, что при росте около 1,7 м и весе 56 кг Optimus получит 40 степеней свободы и будет развивать скорость не более 8 км/ч.

По сути, Tesla Optimus — это электрокар Tesla в другом обличье, ведь в роботе установлены устройства, аккумуляторы, приводы и датчики, аналогичные тем, что и в системе автономного вождения электромобилей Tesla.

В перспективе человекоподобный робот Tesla должен заменить людей на фабриках компании, а также поступить в свободную продажу. Робот сможет работать на складах или на линии сортировки, пользоваться различными инструментами, например ручкой для письма, а также визуально оценивать окружающую обстановку. В будущем роботы Tesla, согласно задумке Маска, отправятся покорять космос, в частности, Марс.

Однако презентацию современного гуманоидного робота Илона Маска подпортил тот факт, что китайский производитель смартфонов и электроники, компания Xiaomi, презентовала собственного человекоподобного робота под названием CyberOne, который очень напоминал концепт Tesla Optimus, на месяц раньше Tesla — 11 августа 2022 года. Рост CyberOne составляет 177 см, масса — 52 кг, робот способен передвигаться со средней скоростью 3,6 км/ч.

Робот оснащен комплексом сенсоров, которые позволяют ему ориентироваться в пространстве, распознавать людей, находящихся поблизости, и взаимодействовать с ними. CyberOne способен отвечать на вопросы и беседовать на различные темы, распознавая 45 человеческих эмоций. Робот может переносить небольшие предметы и готов стать помощником по дому, выполняя мелкие поручения.

Однако, как отмечают в компании Xiaomi, проект CyberOne имеет в первую очередь исследовательскую направленность, поэтому вряд ли в ближайшие годы у кого-то дома появятся электрические служанки и слуги CyberOne. Но отчаиваться не стоит, Илон Маск планирует внедрить Tesla Optimus во многие домохозяйства уже к 2050 году, осталось подождать совсем немного.

Взглянув на перспективных роботов, можно предположить, что в будущем нас и вправду ожидают человекоподобные машины, почти не отличающиеся от людей внешними данными, в том числе с активной мимикой лица (Ameca), способностями к бипедализму (Atlas) и интеллектом, сравнимым с реальными людьми либо даже в чем-то их превосходящим.

Александр Речкин

1 Историю роботов и автоматов см. в ТрВ-Наука №№ 330, 332, 334, 336, 339, 353, 354, 356, 358, 359, 361–364, 376, 377 (trv-science.ru/tag/istoriya-robotov)

2 Ролик, демонстрирующий возможности робота Ameca: youtube.com/@EngineeredArtsLtd/videos

3 youtube.com/watch?v=7Wm6vy7yBNA

4 youtube.com/watch?v=0oiVT5SbeJw

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