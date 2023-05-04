Сегодня юбилей у Татьяны Васильевой, которая много лет верстала «Троицкий вариант — Наука». У каждого в редакции своя роль — кто рабочая лошадка, кто генератор идей, кто критик, кто перфекционист. А Татьяна всех строила по струнке и задавала рабочий ритм. При ней не расслаблялись и всё делали вовремя. Когда ей стало тяжело тянуть этот воз, и она передала его более молодым сотрудникам, все немного распустились, и иногда работаем в авральном режиме аж до утра вторника (по умолчанию выпуск в полночь с понедельника на вторник). Нет на нас Татьяны!

Не подумайте, что она — цербер, наоборот, душа редакции, что особенно проявлялось на всяческих редакционных посиделках, где она традиционно пела под гитару, так что все млели — у нее не только прекрасный голос, но и, что гораздо важней, харизма!

По совместительству Татьяна — научный сотрудник ИЗМИРАН, причем не кабинетный, а полевой — всякие экспедиции, жизнь в палатках и прочие прелести.

Поздравляем Татьяну, желаем ей максимального здоровья, активности, поездок по миру и новых впечатлений.

Редакция ТрВ

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