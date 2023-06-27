Бескрылым фениксам добавили немного перьев

Напомним: в прошлом выпуске ТрВ-Наука «Диссернет» анализировал кандидатов в два экспертных совета ВАК, которые Минобрнауки России решило возродить из пепла после их закрытия в 2018 году 1. Между тем уже появились приказы 2 о создании этих советов: естественно, далеко не все кандидаты вошли в окончательный состав, и столь же естественно, что нам захотелось понять, произошел ли отсев хотя бы самых одиозных фигурантов «Диссернета» на этом этапе.

Как обычно, все детали можно изучить на нашем сайте (списки можно сортировать по видам основных нарушений):

ЭС ВАК по отраслевой и региональной экономике и управлению 3 (первый феникс);

(первый феникс); ЭС ВАК по экономической теории, финансам и мировой экономике 4 (второй феникс).

Заметим сразу, что хотя фигурантов «Диссернета» в обоих списках много, порядка 30% состава, сам этот факт мы не считаем главным. Как говорится, важны подробности. «Диссернет» предоставляет открытую и по возможности полную информацию, тем более, когда человек является членом важного (с точки зрения противодействия нарушениям академической этики) органа. Право каждого иметь свое мнение: мешает ли такой работе, например, одна публикация с приписным соавторством? Или единичное «позорное решение» — голосование за оставление степени диссертанту, в работе которого имеются массовые заимствования без ссылок на авторов? Мы не прокуроры, наша задача — сделать такую информацию доступной. Более серьезной проблемой нам представляется то, что люди с действительно вопиющими нарушениями академической этики входят в состав экспертного совета, да еще и занимают в нем руководящие позиции.

Итак, по каждому совету-фениксу мы видим как хорошие новости — ряд одиозных фигурантов «Диссернета» отсеялся на этапе отбора кандидатов, — так и плохие: кое-кто остался. Рассмотрим эту ситуацию подробно.

Первый феникс

Хорошая новость

Главный успех с точки зрения «Диссернета» — отсутствие в окончательном списке профессора Р. М. Нижегородцева: яростный защитник фальсификаторов не будет принимать решения в ЭС ВАК, и это, безусловно, хорошая новость.

Вторая по значению хорошая новость: выбывание из списка шести профессоров — авторов списанных диссертаций:

Санкт-Петербург — В. А. Кощеев (две диссертации в копилке «Диссернета») и В. А. Плотников;

Москва — Н. В. Седова (РЭУ им. Плеханова);

Тамбов — И. В. Грошев: помимо своей диссертации с некорректными заимствованиями, «серийный оппонент» (7 раз) и один раз научный руководитель липовых защит;

Самара — Н. М. Тюкавкин;

Пермь — В. П. Черданцев.

Смотрим участие в чужих липовых защитах. Помимо профессора И. В. Грошева, из списка выпали «серийные оппоненты» В. А. Плотников (Санкт-Петербург), С. С. Морковина (Воронеж), И. А. Рождественская (Финансовый университет, Москва).

Исчез профессор В. Н. Овчинников (Ростов-на-Дону) — три научных руководства списанными диссертациями, в отношении двух подшефных В. Н. Овчинникова поданы ЗоЛУСы: было бы нехорошо, если бы подопечного члена ЭС ВАК лишили ученой степени, ведь тогда, согласно Положениям о диссертационном совете и об экспертном совете ВАК 5, такой научный руководитель не может в течение пяти лет входить в состав диссертационных или экспертных советов.

Еще несколько нарушителей помельче — 3–4 случая участия, не будем их перечислять, смотрите сами.

Плохая новость

Председатель нового совета — профессор РАНХиГС Андрей Маркович Марголин 6, научный руководитель диссертации с некорректными заимствованиями, находящейся под защитой срока давности (неопасно, вряд ли срок давности в обозримом будущем отменят).

Зампредседателя — непотопляемая Ксения Валерьевна Екимова 7, проректор РЭУ имени Плеханова с целым букетом нарушений (своя диссертация под защитой срока давности, участие в некорректных защитах в качестве оппонента, семь (!) статей в «хищных» журналах с переводным плагиатом, дважды — участие в позорных решениях ЭС ВАК); напомним, она была зампредседателя в только что закрытом ЭС ВАК по экономическим наукам.

Второй зампредседателя нового совета — профессор Игорь Юрьевич Скляров 8 из Ставрополя: две публикации с переводным плагиатом в «хищном» черногорском журнале.

Профессор Анна Герольдовна Бездудная 9 (опять Петербург!) с двумя списанными диссертациями (конечно, под защитой срока давности) — также осталась в списке членов совета-феникса.

Второй феникс

Хорошая новость

Ни один автор списанной диссертации в состав ЭС ВАК не попал — иркутский профессор А. С. Нечаев и ростовский доцент Э. А. Исраилова отсеялись при отборе. Странно, конечно, что такие очевидные вещи приходится констатировать как успех — но уж в такой реальности мы живем.

Лидеры списка по участию в липовых защитах — «серийные оппоненты» С. В. Шкодинский, А. В. Харламов и А. А. Хачатурян — выбыли из списка.

Лидер списка по числу публикаций с некорректными заимствованиями и подменой данных — профессор А. С. Нечаев — также не попал в состав совета.

Плохая новость

Председатель второго феникса — Светлана Сергеевна Галазова 10, профессор Северо-Осетинского государственного университета: два участия в защите списанных диссертаций в качестве научного руководителя. А еще у профессора Галазовой — публикация с переводным плагиатом в «хищном» таганрогском журнале.

В предыдущей публикации мы упоминали профессора УрГЭУ Максима Сергеевича Марамыгина 11 и его две публикации с купленным соавторством в «хищном» венесуэльском журнале Opcion. Однако этот факт не показался отборочной комиссии дискредитирующим: профессор получает в новом совете-фениксе должность зампредседателя.

Второй зампредседателя — Александр Борисович Мельников 12, профессор КубГАУ: семь случаев участия в списанных защитах, из них три — научным руководителем; четыре — оппонентом, из последних два подопечных лишены ученой степени. Повезло профессору, что все некорректные защиты, где он исполнял роль научного руководителя, находятся под защитой срока давности!

И как вам результаты?

В «Диссернете» работают оптимисты — иначе мы давно бы уже сложили руки или бились головой об стенку. Есть хорошие новости — значит, всё не зря, а смотреть на этот стакан как на наполовину пустой или наполовину полный мы предоставляем читателю. Главное — информация собрана и выставлена на всеобщее обозрение, так что даже если завтра в России физически закроют Интернет, информация никуда не денется.

«Диссернет»

1 Бескрылые фениксы. ВАК вновь открывает закрытые в 2018 году экспертные советы по экономике // ТрВ-Наука № 380 от 13.06.2023.

2 vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=9&name=91956142002&f=18863

vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=9&name=91956142002&f=18811

3 dissernet.org/organization/expert-council/es_vak_po_regional_noy_ekonomike

4 dissernet.org/organization/expert-council/es_vak_po_ekonomicheskoy_teorii_finansam_i_mirovoy_ekonomike_2

5 Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утверждено приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1093.

Положение об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, утверждено приказом Минобрнауки России от 30.09.2021 № 903.

6 dissernet.org/person/MargolinAM

7 dissernet.org/person/EkimovaKV

8 dissernet.org/person/SklarovIU

9 dissernet.org/expertise/BezdudnajaAG2009

10 dissernet.org/person/GalazovaSS

11 dissernet.org/person/MaramyginMS

12 dissernet.org/person/Mel_nikovAB

См. также: