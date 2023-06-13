Бескрылые фениксы. ВАК вновь открывает закрытые в 2018 году экспертные советы по экономике

28 апреля 2018 года «Диссернет» пил шампанское: два экспертных совета ВАК — Совет по отраслевой и региональной экономике и Совет по экономической теории, финансам и мировой экономике — после долгой и мучительной борьбы были закрыты. Подробности борьбы описаны в докладе «Диссернета» «О деятельности двух экспертных советов ВАК по экономическим наукам в 2013–2017 гг.» [1]; особенно отличился в плохую сторону Совет по отраслевой и региональной экономике [2] под руководством фигуранта «Диссернета» академика Б. Н. Порфирьева [3].

На месте двух закрытых советов появился один Совет по экономическим наукам. Неугомонный «Диссернет», конечно, предъявил свои претензии к составу нового совета, но эти претензии оказались несравнимы с претензиями к закрытым советам.

Ситуация и в самом деле улучшилась, решения по ЗоЛУСам (заявления о лишении ученой степени) стали приниматься гораздо более адекватные [4]. Ниже приведена сравнительная статистика по лишению степеней недобросовестных ученых для закрытого и действующего сейчас совета.

Закрытый ЭС ВАК по отраслевой и региональной экономике (до 28.04.2018) Действующий ЭС ВАК по экономическим наукам (с 28.04.2018) Лишить Оставить Лишить Оставить 45% 55% 88% 12%

Однако сейчас, в мае 2023 года, оказывается, что два закрытых совета возрождаются из пепла подобно птице феникс! Правда, с другими составами — но проверка «Диссернета» показала, что эти составы еще хуже, чем предыдущие.

Почему состав важен?

Не секрет, что экономика сегодня — самая проблемная область российской науки, на ее долю приходится 35% липовых диссертаций (следом идет педагогика с 23% и право с 15%). Очищение необходимо. Но если в состав совета входят многочисленные нарушители академической этики, они будут принимать ровно такие решения, какие нужны для сохранения статус-кво — то есть защищать нарушителей этики от нападок «Диссернета» и других представителей здоровой части российской науки. Поэтому, чтобы понять, как будет работать совет (а также любая другая структура — университет, научный журнал и т. д.), «Диссернет» первым делом анализирует его состав.

Для этого мы используем понятие «диссернет-персона»: ученый, имеющий различные академические нарушения. На примере возрождающихся советов-фениксов покажем, какие нарушения учитываются и какой вес у различного вида нарушений. Впрочем, основной принцип «Диссернета» — вся информация открыта, так что читатель волен не согласиться с нашими оценками, всё перепроверить и решить, какие нарушения кажутся ему более или менее значимыми.

Мы будем сравнивать старые закрытые советы с новыми возрождающимися фениксами и с действующим сегодня советом:

закрытый совет по отраслевой и региональной экономике [5];

совет-феникс по отраслевой и региональной экономике [6];

закрытый совет по экономической теории, финансам и мировой экономике [7];

совет-феникс по экономической теории, финансам и мировой экономике [8];

действующий совет по экономическим наукам [9].

Подсказка для желающих самостоятельно изучать списки кандидатов в новые советы: лучше сразу перейти к виду «Полная таблица», позволяющему видеть статистику по основным нарушениям, а также сортировать список по различным параметрам.

Первый феникс

Итак, начнем с возрождаемого совета по отраслевой и региональной экономике, тем более что он вызывает больше всего вопросов. Прежде всего количеством нарушителей (количество — не единственный показатель, но наглядный): среди кандидатов в новый феникс-совет число «диссернет-персон» — 37! (В закрытом совете по отраслевой и региональной экономике их было 22, в действующем — 19.)

В табличной форме всех списков представлены колонки с тремя видами нарушений (эти нарушения мы считаем основными): «Свои защиты», «Чужие защиты» и «Публикации».

1. Свои защиты

Несмотря на то, что «Диссернет» давно расширил свою первоначальную деятельность по анализу диссертаций на плагиат до изучения всего ландшафта псевдонауки, массовые некорректные заимствования в собственной диссертации по-прежнему остаются одним из самых серьезных обвинений, предъявляемых ученому.

Отсортировав список по разделу «Свои защиты», видим, что персон со списанными диссертациями восемь! Кажется, этот факт не нуждается в дополнительных разъяснениях — особенно если учесть, что двое ученых из восьми — Бездудная А. Г. и Кощеев В. А. (оба питерские) — имеют по две списанных диссертации.

Сравним с составом закрытого совета: три персоны со списанной диссертацией (из них один — Курдюков С. И. — с двумя). Сравнение с действующим советом: две персоны со списанной диссертацией.

2. Чужие защиты

Имеется в виду участие в защите списанной диссертации в качестве научного руководителя / консультанта или оппонента.

Здесь отметим, что научное руководство списанной диссертацией является серьезным проколом с точки зрения самого ВАК — недаром относительно недавно было принято решение: в случае, когда подопечный диссертант официально лишен ученой степени, его научный руководитель или консультант отстраняется от участия в диссертационных советах на пять лет. Поскольку в России по-прежнему существует такое абсурдное явление, как срок давности для лишения степени (то есть спустя десять лет списанная диссертация внезапно становится качественной, и ее автор может уже без опасений получать все полагающиеся кандидату или доктору надбавки), официальное лишение степени является лишь одной из возможностей доказательства заимствований в диссертации.

Нас много критиковали за включение в категорию «участников липовых защит» оппонентов: действительно, у оппонента гораздо больше шансов не заметить заимствования, особенно если они не носят характер сплошных. Мы отчасти восприняли критику и оппонентов с одним-двумя случаями участия в списанных защитах стараемся не учитывать (если у такого человека нет других нарушений), они остаются на сайте в качестве справочной информации. Но оппонирование трем и более липовым диссертациям кажется нам уже заслуживающим внимания — даже если здесь нет коррупционной составляющей, человек халатно относился к своим обязанностям: так же он будет работать и в экспертном совете.

Кликаем по заголовку «Чужие защиты» — и получаем 24 участника защит, из них «злостных» (более четырех случаев участия в липовых защитах) — десять.

Сравним с закрытым советом — 21 участник защит. Правда, стоит отдать должное списку кандидатов в новый совет, в нем нет таких крупных «диссероделов», как А. Ю. Егоров — 44 чужие защиты (из них 42 — научным руководителем!) или Б. И. Герасимов — 24 защиты. Зато в действующем совете участников защит всего лишь 12, причем у многих из них по 1–2 случая оппонирования (правда, есть и другие нарушения, иначе они бы не попали в этот список).

3. Некорректные публикации

Это очень интересный вид нарушений. Дело в том, что в обнаружении диссертационных заимствований срок давности по лишению степени — не единственное ограничение. Важно еще, что порог «видимости» программ поиска плагиата (на основании результатов которых эксперты вручную проверяют некорректность совпадений) — конец 1990-х годов: до этого времени слишком мало оцифрованных источников. Поэтому люди в возрасте, защитившиеся в 1980-х или в начале и середине 1990-х, находятся под защитой технических ограничений: искать совпадения вручную тоже можно, но это кропотливая штучная работа.

Тем не менее действующий давно защитившийся ученый продолжает писать статьи. И по этим статьям можно составить вполне красноречивое представление об этических принципах автора — или их отсутствии.

Как и для одного-двух случаев оппонирования, персон с одной-двумя множественными публикациями мы не включаем в свои черные списки (если нет других претензий), считая такое нарушение несущественным (разумеется, речь не идет об авторах пяти-десяти-тридцати множественных публикаций, есть у нас и такие). Загадочное (фиктивное) авторство, когда одна и та же статья публикуется с небольшими изменениями с увеличенным или уменьшенным составом соавторов — дело более серьезное: хотя практика «подаренного соавторства» у нас традиционно воспринимается как нормальная, «Диссернет» не считает это нормой. Разумеется, массовый плагиат в публикации не подлежит обсуждению, это так же плохо, как плагиат в диссертации.

Есть и еще особый вид заимствования — переводной плагиат (повторная публикация того же текста, переведенного на иностранный язык, без указания того, что это перевод имеющейся публикации). В составе кандидатов в новый совет по этому виду нарушений лидирует К. В. Екимова (она же наличествует и в действующем совете). Вот, к примеру, публикация Екимовой с пятью соавторами, являющаяся переводом статьи Е. А. Васина [10]. А вот статья с загадочным авторством [11]: русская статья Екимовой и Дохояна была переведена на английский, к ней добавили пять новых соавторов и опубликовали в англоязычном журнале. А знаете, почему пять соавторов? Потому что максимально допустимое число соавторов обычно семь, а расходы за публикацию делятся на всех, чтобы проще было окупить это вложение.

Однако у Екимовой есть еще нарушение, которое не значится в табличной форме списка как основное.

4. Участие в позорном решении

Позорным решением мы называем решение диссовета или ЭС ВАК, в котором диссертация с явными нарушениями — как правило, массовые некорректные заимствования, иногда явная фальсификация эмпирических данных — оправдываются советом, и у диссертанта сохраняется ученая степень. Для того, чтобы посмотреть подробную информацию по принятому решению, нужно кликнуть по дате решения — и вы увидите, что за диссертация была оправдана и какова роль участника позорного решения. Легко узнать, что профессор Екимова дважды участвовала в принятии ЭС ВАК по экономическим наукам оправдательных решений в качестве председательствующего. В списке кандидатов в совет-феникс есть несколько персон, у которых «участие в позорном решении» — единственный вид нарушения. Возьмем для примера Толстых Т. О.: заседание диссертационного совета, на котором она проголосовала за сохранение степени, оправдало диссертацию, в которой максимум 30% оригинального текста [12].

Есть еще один вид нарушений, сам по себе не считающийся основанием для включения персоны в черный список, но являющийся штрихом к характеристике этических принципов данного ученого.

5. Член редколлегии/совета более десяти журналов, входящих в «Диссеропедию»

Пример из списка кандидатов в совет-феникс — Роберт Михайлович Нижегородцев [13]. Он является членом редколлегии/совета десяти журналов и еще в одном — главный редактор. А ведь это только журналы, входящие в журнальную базу «Диссернета» — «Диссеропедию журналов»! Разве можно совместить качественную работу в пусть даже одиннадцати журналах (реально наверняка больше) с работой в должности руководителя в серьезной научной организации? В закрытом совете такое нарушений этики отмечено у председателя, академика Порфирьева, за что он и получил в 2018 году (анти) премию «Диссернета» [14].

Надо сказать, что профессор Нижегородцев давно и хорошо (но с плохой стороны) известен «Диссернету». В далеком 2015 году он боролся с плагиатом и даже писал об этом статьи [15], но потом так лихо вел себя в экспертном совете и на заседаниях Президиума ВАК, что удостоился специального упоминания в докладе Комиссии по противодействию фальсификациям научных исследований [16, 17], а потом так расстроился, что его в результате не выбрали членом-корреспондентом, что опубликовал в издающемся в Польше на английском, русском и украинском языках журнале International Independent Scientific Journal целую статью о вредоносности «Диссернета» [18, 19].

Часть людей осталась

Выше был представлен далеко не полный перечень нарушений, с которыми «Диссернет» сталкивается в своей деятельности, но сейчас нас интересуют только люди, которые должны войти в состав новых-старых советов.

Посмотрим теперь, какие у нас пересечения по «диссернет-персонам», входящим во вновь создаваемый совет, по сравнению (1) с закрытым советом и (2) действующим советом по экономике.

(1) Закрытый ЭС ВАК по отраслевой и региональной экономике / кандидаты в состав ЭС ВАК по отраслевой и региональной экономике и управлению:

Вершинин Валентин Валентинович [20];

Нижегородцев Роберт Михайлович [13];

Шеломенцев Андрей Геннадьевич [21].

(2) Действующий ЭС ВАК по экономическим наукам / кандидаты в состав ЭС ВАК по отраслевой и региональной экономике и управлению:

Екимова Ксения Валерьевна [22];

Ерзнкян Баграт Айкович [23];

Зарук Наталья Федоровна [24];

Пискун Елена Ивановна [25];

Скляров Игорь Юрьевич [26].

Как мы видим, пересечений не так уж много, причем, как уже отмечалось выше, самых серьезных нарушителей всё же отсекли от принятия решений в ЭС ВАК — мы не знаем, связано ли это с работой «Диссернета» или случайность, но в любом случае это хорошая новость.

Плохая новость состоит в том, что средние и мелкие нарушители (хотя восемь человек, списавших свои диссертации, не назовешь мелкими нарушителями!) — буквально заполонили создаваемую структуру. Вряд ли можно ожидать от такого совета заслона на пути мошенников от науки.

Второй феникс

Второй возрождающийся совет опишем вкратце: поскольку основные принципы анализа участников описаны выше, читателям предлагается провести полный анализ самостоятельно. Кроме того, в этом совете «всего лишь» 21 «диссернет-персона» — правда, в закрытом их было еще меньше: 15.

Диссертантов (по одной списанной диссертации) — 2.

Участников защит — 15, из них злостных — 4.

Авторов некорректных публикаций — 6.

И последний пункт списка преподносит нам сюрприз! Среди авторов некорректных публикаций — М. С. Марамыгин [27], у которого, помимо некоторых других нарушений, две публикации с соавторством, купленным на известной мошеннической бирже по торговле соавторством «Международный издатель» в хорошо знакомом «Диссернету» хищническом венесуэльском журнале Opcion [28]: по данным «Диссернета», этот журнал опубликовал девять статей российских авторов с переводным плагиатом и 32(!) статьи с покупным соавторством. В настоящий момент журнал закрыт — но в 2019 году, когда статьи с купленным соавторством профессора Марамыгина были опубликованы, журнал входил в Scopus и активно функционировал.

Феникс — не орёл

«Феникс» для обозначения возрождаемого совета — слово из «диссернетовского» жаргона, вроде «карбункула» для обозначения диссертации, полностью списанной с одного источника.

Настоящая мифологическая птица феникс — символ обновления: «представлялась по величине и виду схожей с орлом, с ярко-красным или золотисто-красным оперением» («Википедия»). Наш «орёл» вял и бессилен, мало шансов, что он будет бороться с засильем коррупции и мошенничества в экономической науке, не для того его возрождают. Хотелось бы, конечно, дождаться того времени, когда на пепелище начнут появляться настоящие фениксы, символизирующие обновление и очищение науки. Мы в «Диссернете» верим, что такое время настанет — для того и работаем.

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* Решением Минюста А. В. Заякин признан иностранным агентом.

См. также: