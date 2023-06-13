Календарь фантастики: Франциско Инфантэ-Арана, Исай Лукодьянов, Джонни Депп и Феликс Кривин

4 июня: Властелин артефактов

80 лет назад родился Франциско Инфантэ-Арана (р. 1943), российский художник, оформитель книг серии «Зарубежная фантастика», автор иллюстраций в журнале «Знание — сила».

В середине 1970-х годов художник разработал концепцию художественной системы «артефакта» — рукотворной вещи, «автономной по отношению к природе». Соединяясь в одном пространстве, «природа и артефакт выступают на равных… Природа заключает в себе функцию бесконечности, а искусственный объект-артефакт — символ технической части мира». Проект «Артефакты», которым Франциско занимается совместно с женой Нонной Горюновой, развивается до сих пор.

А в перерывах между «Артефактами» и для заработка художник иллюстрировал фантастику. И это у него неплохо получалось.

6 июня: Капитан «Меконга»

110 лет назад родился Исай Борисович Лукодьянов (1913–1984), русский писатель, автор романов «Экипаж „Меконга“», «Ур, сын Шама», «Очень далекий Тартесс», «Плеск звездных морей», «Незаконная планета», сборников «На перекрестках времени», «Черный столб» (все — с Евгением Львовичем Войскунским1).

Исай Лукодьянов и его двоюродный брат Евгений Войскунский вошли в фантастику, если можно так выразиться, вопреки редакторской воле. Рукопись их романа «Экипаж „Меконга“» была предложена Аркадию Стругацкому, который работал тогда в издательстве «Детская литература», для написания отрицательной рецензии. Но добросовестный Аркадий Натанович не только прочитал толстенную рукопись, но и настоял на том, что роман необходимо печатать.

9 июня: Безумный Воробей

60 лет назад родился Джон Кристофер (Джонни) Депп II (John Christopher «Johnny» Depp II, р. 1963), американский актер, режиссер, музыкант, сценарист и продюсер, исполнитель ролей в кинофильмах «Кошмар на улице Вязов» (Глен Ланц), «Эдвард Руки-ножницы» (Эдвард Руки-ножницы), «Дон Жуан де Марко» (Дон Жуан), «Мертвец» (Уильям Блейк), «Жена астронавта» (Спенсер Армакост), «Сонная Лощина» (Икабод Крейн), «Девятые врата» (Дин Корсо), «Пираты Карибского моря» (Джек Воробей), «Волшебная страна» (Джеймс Мэтью Барри), «Чарли и шоколадная фабрика» (Вилли Вонка), «Воображариум доктора Парнаса» (Тони), «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» (Безумный Шляпник), «Превосходство» (Уилл Кастер), «Фантастические твари и где они обитают» (Геллерт Грин-де-Вальд).

Рассказывать о творчестве Джонни Деппа — безумная затея. Его нужно смотреть и слушать. По какой-то несчастливой случайности он ни разу не получил «Оскара», хотя и номинировался на эту премию несколько раз.

Во время съемок «Пиратов Карибского моря» в Лондоне Джонни Депп получил письмо от местной девятилетней девочки, в котором она просила его помочь «начинающим пиратам» организовать бунт против учителей. Депп без предупреждения появился в школе в полном костюме Джека Воробья, но посоветовал не бунтовать. Он обнял девочку и сказал: «Возможно, сегодня нам не следует устраивать бунт, потому что на улице за мной следит полиция».

11 июня: Мастер краткого парадокса

95 лет назад родился Феликс Давидович Кривин (1928–2016), русский писатель и поэт, автор сборников «Изобретатель вечности», «Миллион лет до любви», «Я угнал машину времени», «Плач по царю Ироду», «Тюрьма имени Свободы», «Брызги действительности», «Жизнь с препятствиями», «Полет Жирафа».

Наибольшую известность получили сборники миниатюрных рассказов Кривина. Эдварда Кузьмина писала о его книгах: «По самому своему происхождению, по лукавой иносказательности это должна быть острая басня, злая присказка, шутливая или ядовитая притча. Поэтому так много в книжке метких критических жал».

Владимир Борисов

1 trv-science.ru/2018/04/plesk-zvezdnyx-morej/

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