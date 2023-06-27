Уважаемая редакция!

Последние годы принесли в нашу жизнь много разных нетипичных нерабочих дней. То есть, конечно, мы, дети двадцатого века, сызмальства привыкли к нерабочим дням, для нас это нормально. Праздничные дни, выходные… Но недавние ковидные годы принесли нам новую форму нерабочих дней: оплачиваемые дни сидения дома как вариант карантина. А только что у нас появился еще один вариант оплачиваемого нерабочего дня — день сидения дома на всякий случай. Ну чтобы там под танк не попасть или под пулеметный огонь.

Не хочу даже называть того П., который ответственен за вынужденное введение такого нерабочего дня. Но нас определенно этим не запугаешь. Мы, работники интеллектуального труда, и без того можем работать не только на рабочем месте, но и дома, и в электричке, и даже в отпуске. И обучение можем дистанционно проводить, и экзамены принимать. И вообще, нерабочий день для нас лишний повод подумать.

Тем не менее внезапно объявляемые нерабочие дни некоторые неудобства создают: приходится разбираться, переносятся те же экзамены или проходят в дистанционном режиме? Не говоря уже о том, что у эмоционально нестойких личностей могут случаться истерики с криками про ужас-кошмар, про «как мы до такого докатились». Но это неудобства мелкие, легко переживаемые. Понедельник и вообще, как известно, день тяжелый, вне зависимости от того, рабочий он или нет.

Однако нужно понимать, что и для отдельных граждан, и для популяции в целом излишняя комфортность жизни и бесконфликтное благоденствие вредны. Вот представьте себе, что вы живете на «райском» острове в Индийском или Тихом океане. Золотой песок, ласковый океан, пальмы, круглый год солнечно… Казалось бы, вот он, рай! Но это если ты турист с деньгами, приехавший на неделю. Или если полный дебил. Ведь скука смертная, одно и то же всю жизнь, нет даже смены сезонов года! Интеллектуальная жизнь примерно на нуле, интересы — продать побольше каких-нибудь безделушек на пляже или соблазнить туристку, особенно если она при деньгах. Всё!

А что это означает? Местные жители не привыкли напрягать мозги, что не способствует активному долголетию. То ли дело у нас! Путчи, дефолты, мятежи, войны, геополитическое противостояние — жизнь кипит и бурлит; даже самые дремучие старички и старушки сейчас задумываются, зачем муж певицы Валерии бросил свои танки на Москву и откуда они у него взялись.

Посмотрите на историю нашей страны в прошлом веке. Тяжелая война, революция, гражданская война, голод, коллективизация, голод, 1937-й, тяжелейшая война, восстановление страны из руин. А после этого первая в мире АЭС, первый космонавт на орбите, передовая наука и многое, многое другое. Советский народ всё смог перенести, ко всему приспособиться и после трех тяжелых десятилетий удивил весь мир не только своей беспримерной стойкостью, но и своими великими достижениями.

Возьмем не столь уж давний период, стартовавший в 1990-е: развал великой страны, нищета, разгул бандитизма, танковая стрельба в центре Москвы, две войны, дефолт. И сейчас нелегкие времена. Кстати, почему СВО идет не так быстро, как многим хотелось бы, тоже ясно. Конечно, без накачки Украины западным оружием и западной финансовой помощью на многие десятки миллиардов долларов всё бы уже давно закончилось. Но сама по себе эта помощь не помогла бы, если бы украинский народ — да, к сожалению, оболваненный националистической пропагандой — не был частью народа советского, который всё перенес и всё вынес. Если бы на месте украинцев оказались какие-нибудь ЛГБТ-озабоченные бюргеры или американцы со своими трансгендерными туалетами, мы бы уже давно победили — против нас они бы не выстояли!

Ваш Иван Экономов

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