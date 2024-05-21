Правительственное назначение

Уважаемая редакция!

Жаль, природа не побаловала москвичей на майские праздники хорошей и теплой погодой для столицы, несмотря на инаугурацию президента России и День Победы. Температура опускалась ниже нуля, шел снег, причем не только шел, но и лежал на улицах и площадях Москвы. Тем не менее даже не по сезону холодная погода не смогла испортить нам праздничного настроения и от самой впечатляющей процедуры инаугурации, и от военного парада, и от содержания очередного майского указа, и, конечно, от новых назначений, даже если они новые старые.

Согласитесь, приятно видеть, когда те самые люди, которые вели нас от победы к победе, получают возможность продолжить делать это. Конечно, случились и неожиданные назначения, вызвавшие определенные пересуды в обществе, например замена на посту министра обороны столь известной фигуры, как генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу, на гражданского экономиста Андрея Белоусова. Имеющего хорошо если воинское звание капитана.

Смешки над «Шпаком» во главе военного ведомства я решительно осуждаю. И не только потому, что Сергей Кужугетович и сам был не то чтобы боевым офицером. Андрей Рэмович с отличием закончил экономический факультет моего родного университета, а затем работал в ведущих советских экономических институтах, то есть обладает как раз тем, что необходимо руководителю оборонного министерства: мощным аналитическим умом, оснащенным научным методом мышления.

Сами понимаете, войны сейчас совсем не те, что во времена викинговских набегов, когда группа порядком нажравшихся головорезов внезапно нападала на поселение, в котором тамошние головорезы были еще более пьяны, и учиняла там кровавую бойню. Соответственно, лидерам такой ватаги нужны были только сила, смелость, воинские навыки, умение много пить и, конечно, удача.

Нет! Сейчас война — это огромный индустриальный процесс уничтожения и разрушения, требующий точного расчета, стратегического и тактического планирования, высоких технологий, выверенной логистики и множества других вещей. Тут как раз и нужен мощный, хорошо устроенный ум.

Один мой коллега, услышав мои доводы, начал смеяться: ну тогда нужно было назначить министром обороны твоего любимого Ковальчука! Должен сказать, что на самом деле в этой мысли есть глубокий резон: столь великий междисциплинарный гений был бы, действительно, исключительно сильным главой военного ведомства. При всем уважении к Андрею Рэмовичу, вряд ли его можно поставить на одну доску с российским Леонардо.

Однако и тут есть на самом деле некоторые нюансы. Сколь бы велик ни был Михаил Валентинович, но он сосредоточен на важнейшем для нашей страны и человеческой цивилизации в целом направлении — формулировке и развитии новой парадигмы научно-технологического развития. Сколь бы ни были судьбоносны нынешние бои с коллективным Западом, но мы — как авангард человечества — обязаны не только заботиться о сохранении духовных ценностей христианской цивилизации, но и указать всему человечеству путь на новую ступень развития.

Поэтому нельзя отвлекать Михаила Валентиновича на менее важные цивилизационные задачи: его работа на будущее нашей цивилизации и без того автоматом вносит вклад и в развитие нашей страны. Кроме того, есть еще один момент: для победы нам крайне важна эффективная работа экономики и работающая как часы промышленность, которая удовлетворяет все нужды армии. Прямо скажем, Сергей Кужугетович разбирался в этом не очень. Да и наш научный махананогуру сосредоточился сейчас все-таки на новой парадигме НБИКС-развития, оставив в стороне вопросы чисто экономического и промышленного развития. В то время как Андрей Рэмович давно и активно занимается этими вопросами. Поэтому, пожалуй, именно он сможет более эффективно наладить работу нашей промышленной машины на нужды фронта, а не Михаил Валентинович.

Последнему же на службу поставлен всё тот же министр, который верно служил ему на протяжении четырех прошедших лет. Так что, не сомневаюсь, наше правительство и дальше будет содействовать развитию науки и технологий, а не только создаст все условия для разгрома врага.

Ваш Иван Экономов