Сумеречное правоведение, или Сага о том, как студенты юридических вузов неожиданно для себя стали «академическими донорами»

Представим себя зрителями очередного вампирского сериала. Хорошие студенты вдруг начинают на глазах бледнеть и чахнуть. Родные и друзья решают: перезанимались. Но дело в другом — студенты стали жертвами коварного вампира. Он не нуждается в телесном контакте. Ему достаточно найти творческую работу жертвы (курсовую, дипломную), в которую автор вложил душу, опубликовать под своим именем в каком-нибудь журнале — и через присвоенное авторство высасывать из жертвы жизненные силы. Положительные герои должны найти и обезвредить вампира.

Однако перенесемся из кино в реальность. Выпускнице юридического факультета МГУ Александре Кареловой недавно захотелось посмотреть, как в Сети лежится ее курсовой «Экономическая деятельность с использованием сайтов-агрегаторов: проблема соблюдения интеллектуальных прав», благодаря которой она в 2020 году стала победителем ежегодного конкурса студенческих работ справочной правовой системы «КонсультантПлюс» и юрфака МГУ; курсовая была опубликована в числе лучших студенческих работ на портале «КонсультантПлюс» 1.

Результаты превзошли все ожидания: курсовая нашлась в довольно неожиданном месте — в № 1 за 2022 год журнала «Вестник экономической безопасности», — но только под другим заголовком: «Правовое регулирование деятельности агрегаторов в Соединенных Штатах Америки: особенности и проблемы» и с указанием в качестве автора другого человека — Любови Владимировны Щербачевой, согласно данным сайта Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), — кандидата юридических наук, доцента кафедры гражданского права и публично-правовых дисциплин.

Если быть совсем точными, статья, опубликованная в журнале из перечня ВАК с указанием в качестве автора кандидата юридических наук, являла собой один раздел из ранее опубликованной работы студентки третьего курса. При сличении текстов можно было видеть, что разница — в удалении одного подзаголовка, искажении одной фразы, а также в омоложении ссылок на интернет-ресурсы.

Изумленные автор курсовой и ее научный руководитель (я) написали письмо в редакцию журнала (реакции до сих пор — на момент публикации данной заметки — не последовало) и сообщили о такой интересной находке «Диссернету».

И тут начали всплывать прелюбопытные факты. Раскрылись масштабы публикационной активности доцента Щербачевой. «Диссернет» обнаружил 38 статей с неоформленными заимствованиями, опубликованные под ее именем за последние несколько лет 2. Значительная их часть представляет собой разделы и главы из курсовых работ студентов второго и третьего курсов, бакалаврских и магистерских выпускных квалификационных работ — как правило, тех, которые до этого публиковались на сайте «КонсультантПлюс» в разделе лучших студенческих работ.

Явными фаворитами Любови Владимировны оказались студенты юридического факультета МГУ: их набралось четырнадцать человек, причем работы троих были позаимствованы дважды. Не были обойдены ее вниманием и студенты других вузов — в частности, Российского университета дружбы народов (см. табл. 1).

Табл. 1. Студенты-«доноры» доцента Л. В. Щербачевой Вуз Студенты МГУ А. Д. Карелова (дважды), Я. Х. Бисултанов (дважды), К. Беренгольц (дважды), Э. Н. Ващенко, А. М. Галкина, В. Н. Глонина, Р. С. Дорофеев, И. Д. Доценко, С. Д. Калинычева, И. В. Коржова. А. М. Матюков, А. И. Сабылина, М. И. Тюнина, Е. Ю. Чуева РУДН А. И. Горбачева, А. С. Дорджи-Горяев Иные вузы С. С. Абрамов, К. В. Губарь

‌

Обрисовался и круг любимых журналов доцента Щербачевой, которые регулярно публикуют статьи за ее подписью, содержащие куски из ранее опубликованных студенческих работ: помимо «Вестника экономической безопасности», это «Вестник Московского университета МВД России», «Криминологический журнал», «Международный журнал гражданского и торгового права». Интересно, что первые три издает Московский университет МВД им. В. Я. Кикотя, в котором, судя по данным в публикациях, до 2017 года работала Любовь Владимировна, в двух последних участвует издательство «ЮНИТИ-ДАНА», главным редактором которого является доктор экономических наук, кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, профессор Н. Д. Эриашвили 3. То, что издания университета замешаны в публикации множества сомнительных статей, «Диссернету» давно известно 4, так что отсутствие реакции на сообщение о заимствовании не удивительно.

Справедливости ради надо сказать, что помимо студенческих работ вторую жизнь под именем Л. В. Щербачевой обрели и более «взрослые» произведения, например материалы с сайта Forbes 5, диссертация кандидата юридических наук Р. А. Евдокимова 6, учебное пособие М. А. Рожковой 7…

Нельзя не добавить несколько слов о приемах обращения с текстами предположительно донорских работ. Насладимся, что называется, мастерством заголовка. Опубликованная в 2020 году в № 2 «Вестника Университета имени О. Е. Кутафина» статья Ж. Т. Искаковой и С. Ю. Кашкина «Современное авторское право и проблемы развития искусственного интеллекта» в ее позднейшей реинкарнации за подписью Л. В. Щербачевой (в № 1 «Международного журнала гражданского и торгового права» за 2021 год) получила изумительный заголовок «Развития искусственного интеллекта: проблемы» 8 (sic!). Материал Л. Егоршиной «Наша платформа — это eBay для интеллектуальной собственности» 9, опубликованный в 2020 году, превратившись в статью Л. В. Щербачевой (в № 3 «Вестника экономической безопасности» за 2021 год), обрел замечательное с точки зрения смысла и грамматики название «Цифровые сервисы на права произведения: аудио- и видеоконтента» 10. Наконец, текст из статьи А. Д. Кареловой «Цели устойчивого развития: правовые вызовы в контексте применения цифровых технологий» (2020 года) получил от Л. В. Щербачевой интригующее название «Применение цифровых технологий для их устойчивого развития в праве» 11 («Вестник экономической безопасности», № 6 за 2021 год).

Особенно трогательной выглядит такая деталь: при достаточно широком тематическом разбросе статей, опубликованных за подписью доцента Щербачевой, среди них явно преобладает тематика защиты интеллектуальных, в особенности авторских прав (см. табл. 2).

Табл. 2. Публикации Л. В. Щербачевой, посвященные правам интеллектуальной собственности Статья Л. В. Щербачевой Источник Нарушения в сфере интеллектуальной собственности Книга М. А. Рожковой «Интеллектуальная собственность: основные аспекты охраны и защиты» [1] Охрана авторских прав

на литературные и художественные произведения Курсовая работа Р. С. Дорофеева «Авторское право на литературные произведения» [2] Доведение произведения

до всеобщего сведения Дипломная работа В. Н. Глониной «Доведение до всеобщего сведения как способ использования объектов авторского и смежных прав в цифровой среде» [3] Правовые формы предпринимательской деятельности субъектов рынка музыкальных произведений Дипломная работа И. Д. Доценко «Способы защиты прав субъектов рынка музыкальных произведений» [4] Виды цифровой продукции как объекты авторского права Магистерская работа К. И. Беренгольц «Цифровые продукты как объект гражданского (коммерческого): права» [5] 1. dissernet.org/magazine/publication/Vestnik_MU_MVD_2018_2_1publ 2. dissernet.org/magazine/publication/Vestnik_MU_MVD_2020_2_1publ 3. dissernet.org/magazine/publication/Vestnik_MU_MVD_2019_3_1publ 4. dissernet.org/magazine/publication/Vestnik_MU_MVD_2019_4_1publ 5. dissernet.org/magazine/publication/Vestnik_MU_MVD_2021_2_2publ

‌

К передовым приемам подготовки публикаций, разработанным Любовью Владимировной, обращаются и некоторые ее коллеги по кафедре гражданского права и публично-правовых дисциплин РГУ им. А. Н. Косыгина.

В № 5 журнала «Евразийская адвокатура» за 2021 году опубликована статья за подписью С. С. Алеевой «Ответственность „теневых директоров“», которая содержит обширные совпадения с курсовой работой студентки третьего курса юридического факультета МГУ Ю. А. Мальченковой «„Теневые директора“ в российском корпоративном праве: понятие и ответственность» 12, опубликованной в 2020 году.

В 2019 году в № 2 этого же журнала была опубликована статья за подписью В. А. Мочаловой «Ответственность наследников по долгам наследодателя: проблемы и перспективы развития института» с заимствованиями из курсовой работы 2018 года студента второго курса того же факультета Д. А. Федотова «Ответственность наследников по долгам наследодателя» 13.

Так мы неожиданно узнали, что наши студенты уже со второго курса пишут так хорошо, что их тексты не стесняются публиковать вполне «взрослые» журналы, в том числе входящие в ваковские списки. Но только с указанием в качестве авторов других вполне взрослых людей — преподавателей, которые учат таких же студентов, как писать курсовые и выпускные квалификационные работы, что такое интеллектуальные права и как они должны охраняться.

Екатерина Афанасьева,

канд. юр. наук, доцент юр. факультета МГУ

Автор благодарит вольное сетевое сообщество «Диссернет»

за помощь в подготовке этой статьи.

ТрВ-Наука предложил Л. В. Щербачевой и редакторам упомянутых в статье журналов Анне Николаевне Осиповой и Нодари Дарчоевичу Эриашвили прокомментировать эту статью. К моменту выпуска номера ответов получено не было.

1 consultant.ru/edu/student/nauka/archive/2020/

2 dissernet.org/person/SerbacevaLV

3 dissernet.org/person/EriasviliND

4 Окрест Д. «Диссернет» выявил фальсификации материалов в издаваемых МВД журналах // РБК, 13.12.2016.

5 dissernet.org/magazine/publication/Vestnik_ekonomicheskoy_bezopasnosti_2021_3_1publ

6 dissernet.org/magazine/publication/Vestnik_MU_MVD_2017_1_1publ

7 dissernet.org/magazine/publication/Vestnik_MU_MVD_2018_2_1publ

8 dissernet.org/magazine/publication/Mezhdunarodny_journal_grazhdanskogo_i_torgovogo_prava_2021_1_1publ

9 forbes.ru/brandvoice/ipquorum/412631-nasha-platforma-eto-ebay-dlya-intellektualnoy-sobstvennosti

10 dissernet.org/magazine/publication/Vestnik_ekonomicheskoy_bezopasnosti_2021_3_1publ

11 dissernet.org/magazine/publication/Vestnik_ekonomicheskoy_bezopasnosti_2021_6_1publ

12 wiki.dissernet.org/wsave/Evraziiskaya_advokatura_2021_5_1publ.html

13 wiki.dissernet.org/wsave/Evraziiskaya_advokatura_2019_2_1publ.html

См. также: