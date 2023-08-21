Владимир Евгеньевич Захаров (1.08.1939–20.08.2023)

Двадцатого августа умер Владимир Евгеньевич Захаров. Он был самым цитируемым физиком в России, во всяком случае, в начале двухтысячных, конкурируя лишь с Виталием Лазаревичем Гинзбургом. Его сфера — солитоны, новаторские методы точного решения нелинейных задач, экстремальные океанские волны, турбулентность (обратный каскад от малых к большим масштабам), физика плазмы и множество других физических задач, требующих виртуозного применения математики. Владимир Евгеньевич принадлежал к редкому ныне типу людей, про которых говорят «человек эпохи возрождения» — обладал мощнейшим культурным бэкграундом, писал хорошие стихи.

Он был бойцом. Не боялся идти против власти и обласканных ею персонажей. Когда в 2013 году разразилась реформа РАН, они с Валерием Рубаковым первыми заявили, что если Академию наук будут переучреждать (поначалу планировалось именно это), то они откажутся вступать в новую академию. Вскоре к их декларации присоединились другие академики и членкоры. Так образовался Клуб «1 июля», а переучреждение РАН не состоялось и реформа пошла не по самому катастрофическому сценарию.

Владимиру Евгеньевичу было 84 года — для ученого не такой уж возраст. Очень-очень жаль — российская наука потеряла не только выдающегося ученого, но и отважного защитника.

Борис Штерн