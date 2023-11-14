Борман и Мэттингли

7 ноября в возрасте 95 лет в городе Биллингс (штат Монтана) скончался командир космической миссии «Аполлон-8» американский астронавт Фрэнк Борман. Вместе с Джеймсом Ловеллом и Уильямом Андерсом он совершил в конце 1968 года первый в истории пилотируемый облет Луны.

До зачисления в 1962 году в отряд астронавтов NASA Фрэнк служил летчиком в ВВС США. Первый свой полет в космос он совершил в 1965 году как командир корабля «Джемини-7». Вместе с Джеймсом Ловеллом они установили рекорд на тот момент по продолжительности космического полета — почти 14 суток.

Спустя три года он возглавил миссию «Аполлона-8»: в конце декабря астронавты совершили шестидневный полет и сделали десять витков вокруг Луны. Полет стал вторым по программе «Аполлон» и первым к Луне. Его организация шла на фоне лунной гонки с Советским Союзом1.

Несмотря на риск и исключительное на то время удаление от Земли, экипаж выполнил все основные поставленные задачи2.

По воспоминаниям одного из руководителей программы «Аполлон» Кристофера Крафта, Фрэнк Борман мог стать первым человеком на Луне, возглавив миссию «Аполлона-11», но из-за общего утомления и проблем в семье он отказался.

В июле 1969 года Борман первым из американских астронавтов посетил Звездный городок.

После своего увольнения из NASA Фрэнк Борман занимал руководящие должности в гражданской авиации.

Томас Мэттингли на стартовой площадке Фрэнк Борман готовится к запуску «Аполлона-8»

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Это не единственная недавняя потеря для программы «Аполлон». 31 октября в Арлингтоне (штат Вирджиния) умер астронавт Томас Мэттингли.

В отряд NASA он поступил в апреле 1966 года со службы летчиком в ВМС США. Был назначен пилотом командного модуля корабля «Аполлон-13», но выведен из экипажа незадолго до полета из-за контакта с Чарли Дьюком, одним из членов дублирующего экипажа, заболевшего краснухой (остальные астронавты уже имели иммунитет). Во время знаменитого аварийного полета сыграл важную роль в выживании экипажа, отрабатывая спасательную операцию в макете корабля на Земле. В одноименном художественном фильме 1995 года его сыграл актер Гэри Синиз.

После спасения миссии «Аполлона-13» Томас Мэттингли совершил три космических полета: он побывал на орбите вокруг Луны в качестве пилота командного модуля корабля «Аполлон-16», а также дважды командовал миссиями шаттлов (Columbia STS-4 и Discovery STS-51C).

Уйдя из NASA в 1985 году, Мэттингли на пять лет вернулся в ВМС на руководящую работу, дослужившись до контр-адмирала. В дальнейшем он строил свою карьеру в крупных космических корпорациях.

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На сегодняшний день из астронавтов, летавших к Луне, осталось в живых лишь восемь человек из двадцати четырех (Джеймс Ловелл-мл., Уильям Андерс, Томас Стаффорд, Эдвин «Баз» Олдрин-мл., Фред Хейс-мл., Дэвид Скотт, Чарлз Дьюк-мл., Гаррисон «Джек» Шмитт). Участников программы «Аполлон» помнят и чтят в США, отмечая круглые даты3, которые, к сожалению, также дают нам знать, как долго люди не летают к другим небесным телам, оставаясь лишь на кромке низких орбит возле Земли.

Возобновление интереса человечества к Луне4 и американская пилотируемая программа «Артемида», названная в честь сестры греческого бога Аполлона, дают шанс, что последние ветераны полетов к Луне увидят, как люди вновь высадятся на наш естественный спутник.

Александр Хохлов,

популяризатор космонавтики

1 trv-science.ru/2019/12/apollon-v-sekretnyx-dokumentax-ussr/

2 Клугер Д. «Аполлон-8». Захватывающая история первого полета к Луне. nonfiction.ru/books/apollon-8.-zaxvatyivayushhaya-istoriya-pervogo-poleta-k-lune

3 businessinsider.com/apollo-astronauts-50th-moon-landing-anniversary-photos-2019-4

4 trv-science.ru/2023/09/lunnyj-august/

