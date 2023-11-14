Борман и Мэттингли

14.11.2023 / № 391 / с. 15 /  Александр Хохлов /  Память /  Комментариев нет
Все астронавты программы «Аполлон», включая тех, кто погиб или совершил лишь околоземный полет. Иллюстрация Pierre Mion (National Geographic Creative), nationalgeographic.co.uk/space/2018/07/see-how-apollo-era-scientists- thought-wed-live-moon
Все астронавты программы «Аполлон», включая тех, кто погиб или совершил лишь околоземный полет. Иллюстрация Pierre Mion (National Geographic Creative), nationalgeographic.co.uk/space/2018/07/see-how-apollo-era-scientists-thought-wed-live-moon

7 ноября в возрасте 95 лет в городе Биллингс (штат Монтана) скончался командир космической миссии «Аполлон-8» американский астронавт Фрэнк Борман. Вместе с Джеймсом Ловеллом и Уильямом Андерсом он совершил в конце 1968 года первый в истории пилотируемый облет Луны.

До зачисления в 1962 году в отряд астронавтов NASA Фрэнк служил летчиком в ВВС США. Первый свой полет в космос он совершил в 1965 году как командир корабля «Джемини-7». Вместе с Джеймсом Ловеллом они установили рекорд на тот момент по продолжительности космического полета — почти 14 суток.

Вид на «Джемини-7» с «Джемини-6»
Вид на «Джемини-7» с «Джемини-6»
Борман и Ловелл на спасательном судне, авианосце USS Wasp («Википедия»)
Борман и Ловелл на спасательном судне, авианосце USS Wasp («Википедия»)

Спустя три года он возглавил миссию «Аполлона-8»: в конце декабря астронавты совершили шестидневный полет и сделали десять витков вокруг Луны. Полет стал вторым по программе «Аполлон» и первым к Луне. Его организация шла на фоне лунной гонки с Советским Союзом1.

Несмотря на риск и исключительное на то время удаление от Земли, экипаж выполнил все основные поставленные задачи2.

«Восход Земли», знаменитое фото, сделанное экипажем «Аполлона-8»
«Восход Земли», знаменитое фото, сделанное экипажем «Аполлона-8»

По воспоминаниям одного из руководителей программы «Аполлон» Кристофера Крафта, Фрэнк Борман мог стать первым человеком на Луне, возглавив миссию «Аполлона-11», но из-за общего утомления и проблем в семье он отказался.

В июле 1969 года Борман первым из американских астронавтов посетил Звездный городок.

После своего увольнения из NASA Фрэнк Борман занимал руководящие должности в гражданской авиации.

Томас Мэттингли на стартовой площадке
Фрэнк Борман готовится к запуску «Аполлона-8»

* * *

Это не единственная недавняя потеря для программы «Аполлон». 31 октября в Арлингтоне (штат Вирджиния) умер астронавт Томас Мэттингли.

В отряд NASA он поступил в апреле 1966 года со службы летчиком в ВМС США. Был назначен пилотом командного модуля корабля «Аполлон-13», но выведен из экипажа незадолго до полета из-за контакта с Чарли Дьюком, одним из членов дублирующего экипажа, заболевшего краснухой (остальные астронавты уже имели иммунитет). Во время знаменитого аварийного полета сыграл важную роль в выживании экипажа, отрабатывая спасательную операцию в макете корабля на Земле. В одноименном художественном фильме 1995 года его сыграл актер Гэри Синиз.

После спасения миссии «Аполлона-13» Томас Мэттингли совершил три космических полета: он побывал на орбите вокруг Луны в качестве пилота командного модуля корабля «Аполлон-16», а также дважды командовал миссиями шаттлов (Columbia STS-4 и Discovery STS-51C).

Маттингли (справа) совершает выход в космос во время миссии «Аполлона-16» на обратном пути к Земле
Маттингли (справа) совершает выход в космос во время миссии «Аполлона-16» на обратном пути к Земле

Уйдя из NASA в 1985 году, Мэттингли на пять лет вернулся в ВМС на руководящую работу, дослужившись до контр-адмирала. В дальнейшем он строил свою карьеру в крупных космических корпорациях.

* * *

На сегодняшний день из астронавтов, летавших к Луне, осталось в живых лишь восемь человек из двадцати четырех (Джеймс Ловелл-мл., Уильям Андерс, Томас Стаффорд, Эдвин «Баз» Олдрин-мл., Фред Хейс-мл., Дэвид Скотт, Чарлз Дьюк-мл., Гаррисон «Джек» Шмитт). Участников программы «Аполлон» помнят и чтят в США, отмечая круглые даты3, которые, к сожалению, также дают нам знать, как долго люди не летают к другим небесным телам, оставаясь лишь на кромке низких орбит возле Земли.

Фрэнк Борман с Джеймсом «Джимом» Ловеллом-младшим и Уильямом Андерсом на мероприятии, посвященном 40-летию «Аполлона-8», в Сан- Диего в декабре 2008 года
Фрэнк Борман с Джеймсом «Джимом» Ловеллом-младшим и Уильямом Андерсом на мероприятии, посвященном 40-летию «Аполлона-8», в Сан-
Диего в декабре 2008 года

Возобновление интереса человечества к Луне4 и американская пилотируемая программа «Артемида», названная в честь сестры греческого бога Аполлона, дают шанс, что последние ветераны полетов к Луне увидят, как люди вновь высадятся на наш естественный спутник.

Александр Хохлов,
популяризатор космонавтики

1 trv-science.ru/2019/12/apollon-v-sekretnyx-dokumentax-ussr/

2 Клугер Д. «Аполлон-8». Захватывающая история первого полета к Луне. nonfiction.ru/books/apollon-8.-zaxvatyivayushhaya-istoriya-pervogo-poleta-k-lune

3 businessinsider.com/apollo-astronauts-50th-moon-landing-anniversary-photos-2019-4

4 trv-science.ru/2023/09/lunnyj-august/

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