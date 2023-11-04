Финансирование российской науки в новых условиях: итоги 2022 года

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Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» проследил тенденции динамики внутренних затрат на исследования и разработки (ИР) на основе последних данных Росстата.

Главные выводы:

В 2022 году тренд на поступательный рост затрат на науку в действующих ценах сохранился: их объем достиг 1,4 трлн руб. (в 2021 году — 1,3 трлн руб.). Под влиянием инфляции, заметной в пересчете в постоянные цены, объем внутренних затрат на ИР за год сократился на 4,7%, в сравнении с допандемийным 2019 годом — на 9%.

По абсолютным масштабам затрат на науку (49,9 млрд долл. США в расчете по паритету покупательной способности национальных валют) Россия по-прежнему входит в десятку лидеров, замыкая ее. По доле таких затрат в ВВП (0,94% в 2022 году) занимает 43-е место.

Традиционная для России структура затрат на науку за минувший год не претерпела сколь-либо значимых изменений: более чем на две трети (67,3%) исследования и разработки финансировались за счет средств государства, преимущественно из федерального бюджета (53,6%); на долю бизнеса приходилось 28,9%. Для сравнения: в 2017 году доли данных источников составляли 66,2 и 30,2%, а в 2010 году — 70,3 и 25,5% соответственно.

По ссылке представлены более подробные сведения и проиллюстрированы на графиках.