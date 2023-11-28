Новый список «профессоров года»: всё по-старому

У «Диссернета» давняя и веселая история отношений с так называемым Профессорским собранием, потому мы, разумеется, не могли обойти стороной очередной список «профессоров года», присланный в «Троицкий вариант» в пресс-релизе.

Но сначала напомню, что профессор Гриб [1], председатель упомянутого собрания, известен как своими предложениями сузить круг лиц, которые могут подавать заявления о лишении ученой степени, сократить срок давности для подачи заявлений о лишении степени, не пускать членов ВАК на заседания «не своих» секций [2] (впрочем, последнее уже не актуально — граждане, склоннные к такого рода упражнениями, были извержены из ВАК еще в позапрошлой ротации), не учитывать заимствованные фрагменты, если они «не содержат научной новизны» (так называемая доктрина Гриба — Докукина — Нижегородцева [3]), так и тем, что он являлся научным руководителем лишенного степени кандидата юридических наук В. Т. Ушакова и главным редактором издательской группы «Юрист», к журналам которой у «Диссернета» есть немало претензий [4]. Профессору Грибу посвящен отдельный небольшой раздел в докладе «Диссернета» «Ректоры России» [5].

Напомню также, что меньше года назад мы изучали очередной список годовых профессоров и нашли там немало интересных персонажей [6].

Что же мы видим в новом списке? Профессоров с собственными списанными диссертациями, руководителей и консультантов списанных диссертаций, авторов сомнительных статей? Да вот же они!

Профессор года Университет Номинация Список Что не так Касьянов Валерий Васильевич Кубанский гос. ун-т Исторические науки Федеральный Диссертация, руководитель (1), статьи (3) Рындак Валентина Григорьевна Оренбургский гос. пед. ун-т Педагогические науки Федеральный Руководство (5) Колесов Владимир Иванович Ленинградский гос. ун-т им. А. С. Пушкина Педагогические науки Федеральный Диссертация, руководитель

(7, один лишен), статья (1) Тимофеева Лидия Николаевна РАНХиГС Политические науки Федеральный Руководитель (2), оппонент (2) Иванов Виктор Владимирович СпбГУ Экономические науки Федеральный Руководитель (1) Таранова Ирина Викторовна Рос. гос. социальный ун-т Экономические науки Федеральный Статья (1) Волынский Александр Фомич Мос. ун-т МВД им. В. Я. Кикотя Юридические науки Федеральный Статьи (3), оппонент (2), Куренной Александр Михайлович МГУ им. М. В. Ломоносова Юридические науки Федеральный Руководитель (3), оппонент (1) Романовская Вера Борисовна Нац. иссл. Нижегородский гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского Юридические науки Федеральный Руководитель (1), оппонент (8) Россинская Елена Рафаиловна Мос. гос. юридический ун-т им. О. Е. Кутафина Юридические науки Федеральный Статьи (2) Гаврилов Борис Яковлевич Академия управления МВД России Юридические науки Федеральный Оппонент (1), статья (1) Гончаров Игорь Владимирович Ун-т прокуратуры РФ Юридические науки Федеральный Руководитель (1)

оппонент (7, двое лишены) Друзьянова Варвара Петровна Северо-Восточный фед. ун-т им. М. К. Аммосова Технические науки Дальневосточный Статьи (3), оппонент (1) Гармаев Юрий Петрович Бурятский гос. ун-т им. Доржи Банзарова Юридические науки Дальневосточный Статьи (2) Резниченко Людмила Васильевна Белгородский гос. аграрн. ун-т им. В. Я. Горина Ветеринарные науки Центральный Руководитель (4) Быкова Ольга Николаевна Рос. эконом. ун-т им. Г. В. Плеханова Экономические науки Центральный Диссертация (2) Нарутто Светлана Васильевна Мос. гос. юридический ун-т им. О. Е. Кутафина Юридические науки Центральный Статья (1), оппонент (1) Любичанковский Сергей Валентинович Оренбургский гос. пед. ун-т Исторические науки Приволжский Статьи (4) Каранина Елена Валерьевна Вятский гос. ун-т Экономические науки Приволжский Руководитель (1) Баранов Андрей Владимирович Кубанский гос. ун-т Политические науки Южный Диссертация, руководитель

(5, один лишен) Панкратов Сергей Анатольевич Волгоградский гос. ун-т Политические науки Южный Руководитель

(3, один лишен) Павлушин Андрей Александрович Ульяновский гос. аграрн. ун-т им. П. А. Столыпина Технические науки «Декан года» Статья (1) Шумакова Оксана Викторовна Омский гос. аграрн. ун-т им. П. А. Столыпина Аграрные вузы «Ректор года» Диссертация

Особенно впечатляет безукоризненный выбор доктора юридических наук Гриба в федеральной номинации по юридическим же наукам: шесть из шести! Воистину, similis simili gaudet. Интересны также пять профессоров с собственными списанными диссертациями и четыре руководителя лиц, лишенных степени, — по действующим положениям, последние не имеют права заседать в диссертационных советах, но, тем не менее, достойны числиться среди лучших. O tempora, o mores! — продолжим мы злоупотреблять латынью.

Всего 23 человека из 117. В базе данных «Диссернета» есть записи, посвященные еще 24 фигурантам, но они пока не проверены, так что в список мы их не включаем. Получается 20% (22% по федеральному списку); в прошлом году по федеральному списку было 29%, так что налицо даже некоторый прогресс.

В последнее время участились наезды на «Диссернет» по, так сказать, политической линии: привычные обвинения в антипатриотизме и разрушении российской науки расцвели новыми красками. Но кто антипатриотически разрушает российскую науку: профессор со списанной диссертацией, продолжающий преподавать; медик или ветеринар, подменяющий болезни и лечение, но сохраняющий все численные данные; контора, которая всё это поощряет и награждает, — или горстка добровольцев, несмотря ни на что продолжающая тратить время и силы на очистку научного и образовательного поля от этих сорняков, называя жуликов — жуликами, лжецов — лжецами, а их покровителей — бессовестными политиканами?

Михаил Гельфанд

1. Гриб Владислав Валериевич. dissernet.org/person/GribVV

2 М.Г. Скажи мне, кто твой друг // ТрВ-Наука № 271, 29.01.2019.

3. М.Г. Предуведомление к «Ответу в „Троицкий вариант“ А. В. Докукина» // ТрВ-Наука онлайн, 02.03.2019.

4. Коллекция: Издательская группа «Юрист». dissernet.org/magazine?collection%5B0%5D=9

5. Доклад «Диссернета» VII «Ректоры России». wiki.dissernet.org/tools/Docs/doklad_disserneta_VII_rectory-2.pdf

6. М.Г. (Не)новогодние заметки // ТрВ-Наука № 369, 10.01.2023.