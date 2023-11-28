Новый список «профессоров года»: всё по-старому

У «Диссернета» давняя и веселая история отношений с так называемым Профессорским собранием, потому мы, разумеется, не могли обойти стороной очередной список «профессоров года», присланный в «Троицкий вариант» в пресс-релизе.
Но сначала напомню, что профессор Гриб [1], председатель упомянутого собрания, известен как своими предложениями сузить круг лиц, которые могут подавать заявления о лишении ученой степени, сократить срок давности для подачи заявлений о лишении степени, не пускать членов ВАК на заседания «не своих» секций [2] (впрочем, последнее уже не актуально — граждане, склоннные к такого рода упражнениями, были извержены из ВАК еще в позапрошлой ротации), не учитывать заимствованные фрагменты, если они «не содержат научной новизны» (так называемая доктрина Гриба — Докукина — Нижегородцева [3]), так и тем, что он являлся научным руководителем лишенного степени кандидата юридических наук В. Т. Ушакова и главным редактором издательской группы «Юрист», к журналам которой у «Диссернета» есть немало претензий [4]. Профессору Грибу посвящен отдельный небольшой раздел в докладе «Диссернета» «Ректоры России» [5].
Напомню также, что меньше года назад мы изучали очередной список годовых профессоров и нашли там немало интересных персонажей [6].
Что же мы видим в новом списке? Профессоров с собственными списанными диссертациями, руководителей и консультантов списанных диссертаций, авторов сомнительных статей? Да вот же они!
|
Профессор года
|
Университет
|
Номинация
|
Список
|
Что не так
|Касьянов Валерий Васильевич
|Кубанский гос. ун-т
|Исторические науки
|Федеральный
|Диссертация, руководитель (1), статьи (3)
|Рындак Валентина Григорьевна
|Оренбургский гос. пед. ун-т
|Педагогические науки
|Федеральный
|Руководство (5)
|Колесов Владимир Иванович
|Ленинградский гос. ун-т им. А. С. Пушкина
|Педагогические науки
|Федеральный
|Диссертация, руководитель
(7, один лишен), статья (1)
|Тимофеева Лидия Николаевна
|РАНХиГС
|Политические науки
|Федеральный
|Руководитель (2), оппонент (2)
|Иванов Виктор Владимирович
|СпбГУ
|Экономические науки
|Федеральный
|Руководитель (1)
|Таранова Ирина Викторовна
|Рос. гос. социальный ун-т
|Экономические науки
|Федеральный
|Статья (1)
|Волынский Александр Фомич
|Мос. ун-т МВД им. В. Я. Кикотя
|Юридические науки
|Федеральный
|Статьи (3), оппонент (2),
|Куренной Александр Михайлович
|МГУ им. М. В. Ломоносова
|Юридические науки
|Федеральный
|Руководитель (3), оппонент (1)
|Романовская Вера Борисовна
|Нац. иссл. Нижегородский гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского
|Юридические науки
|Федеральный
|Руководитель (1), оппонент (8)
|Россинская Елена Рафаиловна
|Мос. гос. юридический ун-т им. О. Е. Кутафина
|Юридические науки
|Федеральный
|Статьи (2)
|Гаврилов Борис Яковлевич
|Академия управления МВД России
|Юридические науки
|Федеральный
|Оппонент (1), статья (1)
|Гончаров Игорь Владимирович
|Ун-т прокуратуры РФ
|Юридические науки
|Федеральный
|Руководитель (1)
оппонент (7, двое лишены)
|Друзьянова Варвара Петровна
|Северо-Восточный фед. ун-т им. М. К. Аммосова
|Технические науки
|Дальневосточный
|Статьи (3), оппонент (1)
|Гармаев Юрий Петрович
|Бурятский гос. ун-т им. Доржи Банзарова
|Юридические науки
|Дальневосточный
|Статьи (2)
|Резниченко Людмила Васильевна
|Белгородский гос. аграрн. ун-т им. В. Я. Горина
|Ветеринарные науки
|Центральный
|Руководитель (4)
|Быкова Ольга Николаевна
|Рос. эконом. ун-т им. Г. В. Плеханова
|Экономические науки
|Центральный
|Диссертация (2)
|Нарутто Светлана Васильевна
|Мос. гос. юридический ун-т им. О. Е. Кутафина
|Юридические науки
|Центральный
|Статья (1), оппонент (1)
|Любичанковский Сергей Валентинович
|Оренбургский гос. пед. ун-т
|Исторические науки
|Приволжский
|Статьи (4)
|Каранина Елена Валерьевна
|Вятский гос. ун-т
|Экономические науки
|Приволжский
|Руководитель (1)
|Баранов Андрей Владимирович
|Кубанский гос. ун-т
|Политические науки
|Южный
|Диссертация, руководитель
(5, один лишен)
|Панкратов Сергей Анатольевич
|Волгоградский гос. ун-т
|Политические науки
|Южный
|Руководитель
(3, один лишен)
|Павлушин Андрей Александрович
|Ульяновский гос. аграрн. ун-т им. П. А. Столыпина
|Технические науки
|«Декан года»
|Статья (1)
|Шумакова Оксана Викторовна
|Омский гос. аграрн. ун-т им. П. А. Столыпина
|Аграрные вузы
|«Ректор года»
|Диссертация
Особенно впечатляет безукоризненный выбор доктора юридических наук Гриба в федеральной номинации по юридическим же наукам: шесть из шести! Воистину, similis simili gaudet. Интересны также пять профессоров с собственными списанными диссертациями и четыре руководителя лиц, лишенных степени, — по действующим положениям, последние не имеют права заседать в диссертационных советах, но, тем не менее, достойны числиться среди лучших. O tempora, o mores! — продолжим мы злоупотреблять латынью.
Всего 23 человека из 117. В базе данных «Диссернета» есть записи, посвященные еще 24 фигурантам, но они пока не проверены, так что в список мы их не включаем. Получается 20% (22% по федеральному списку); в прошлом году по федеральному списку было 29%, так что налицо даже некоторый прогресс.
В последнее время участились наезды на «Диссернет» по, так сказать, политической линии: привычные обвинения в антипатриотизме и разрушении российской науки расцвели новыми красками. Но кто антипатриотически разрушает российскую науку: профессор со списанной диссертацией, продолжающий преподавать; медик или ветеринар, подменяющий болезни и лечение, но сохраняющий все численные данные; контора, которая всё это поощряет и награждает, — или горстка добровольцев, несмотря ни на что продолжающая тратить время и силы на очистку научного и образовательного поля от этих сорняков, называя жуликов — жуликами, лжецов — лжецами, а их покровителей — бессовестными политиканами?
Михаил Гельфанд
1. Гриб Владислав Валериевич. dissernet.org/person/GribVV
2 М.Г. Скажи мне, кто твой друг // ТрВ-Наука № 271, 29.01.2019.
3. М.Г. Предуведомление к «Ответу в „Троицкий вариант“ А. В. Докукина» // ТрВ-Наука онлайн, 02.03.2019.
4. Коллекция: Издательская группа «Юрист». dissernet.org/magazine?collection%5B0%5D=9
5. Доклад «Диссернета» VII «Ректоры России». wiki.dissernet.org/tools/Docs/doklad_disserneta_VII_rectory-2.pdf
6. М.Г. (Не)новогодние заметки // ТрВ-Наука № 369, 10.01.2023.