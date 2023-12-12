ТрВ № 25 (393) за 2023 г.: Жизнь продолжается

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 393 от 12 декабря 2023 года в PDF
Анонс номера
Алексей Кудря: Астроновости
Странности возле Хирона, возвращение кометы Галлея, слияния древнейших сверхмассивных черных дыр и экстремальные протопланетные диски — стр. 2–3
Начало изучения лазерного термоядерного синтеза
Продолжаем публикацию рассказов бывалого фиановца Юрия Захаренкова — стр. 4–5
Про ляпы на картинке
Работа над ошибками, проделанная Евгенией Лысаковой, — стр. 6
Английский «Ковчег» и целый букет наук
Колонка главного редактора Бориса Штерна — стр. 7
Полезно знать, чтобы не отравиться
Анализ ядовитых биографий Эйнштейна от Евгения Берковича — стр. 8–9
«Не один казак гулял, а с товарищем»
Вопрос о подлинном авторстве «Тихого Дона» разбирают Антон Уткин и Сергей Попов — стр. 15
А также научно-фантастические рассказы Павла Амнуэля, Сергея Попова и календарь фантастики от Владимира Борисова — стр. 10–13