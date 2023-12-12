ТрВ № 25 (393) за 2023 г.: Жизнь продолжается

12.12.2023 / № 393 /  Выпускающие редакторы: Максим Борисов, Алексей Огнёв /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 393 от 12 декабря 2023 года в PDF

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Анонс номера

Алексей Кудря: Астроновости
Странности возле Хирона, возвращение кометы Галлея, слияния древнейших сверхмассивных черных дыр и экстремальные протопланетные диски — стр. 2–3

Начало изучения лазерного термоядерного синтеза
Продолжаем публикацию рассказов бывалого фиановца Юрия Захаренкова — стр. 4–5

Про ляпы на картинке
Работа над ошибками, проделанная Евгенией Лысаковой, — стр. 6

Английский «Ковчег» и целый букет наук
Колонка главного редактора Бориса Штерна — стр. 7

Полезно знать, чтобы не отравиться
Анализ ядовитых биографий Эйнштейна от Евгения Берковича — стр. 8–9

«Не один казак гулял, а с товарищем»
Вопрос о подлинном авторстве «Тихого Дона» разбирают Антон Уткин и Сергей Попов — стр. 15

А также научно-фантастические рассказы Павла Амнуэля, Сергея Попова и календарь фантастики от Владимира Борисова — стр. 10–13

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