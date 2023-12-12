ТрВ № 25 (393) за 2023 г.: Жизнь продолжается

Мы рады сообщить вам, что для издания газеты «Троицкий вариант – Наука» создано новое юридическое лицо. Приводим на всякий случай полное название: Автономная некоммерческая организация “Научно-Просветительская Творческая Ассоциация Ученых “Версия”. Проще – ТАУ-Версия. И мы потихоньку начинаем возвращаться на проектные мощности. Очень надеемся, что в относительно короткие сроки выйдем на уровень начала прошлого года, в том числе выполним взятые нами ранее обязательства. А еще у нас теперь есть расчетный счет и прочие реквизиты солидного предприятия, так что мы готовы к сотрудничеству. Продолжение здесь