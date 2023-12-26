Важнейшие события в космонавтике 2023 года

Подошедший к завершению 2023 год для мировой космонавтики продемонстрировал развитие основных тенденций, наметившихся в последние годы. Закономерно компания SpaceX продолжила укреплять монополистическое положение на рынке коммерческих космических запусков в мире, а также для оборонных и научных запусков в США. Без недели за год компания осуществила чуть меньше ста успешных космических стартов частично многоразовых ракет Falcon 9 и Falcon Heavy, таким образом обогнав целиком весь Китай, занимающий второе место в мире по запускам (немного больше шестидесяти). Третье место примерно с двумя десятками космических пусков — у России.

Несколько ракет, которые создавались разными организациями в разных странах для конкуренции с компанией SpaceX, так и не выполнили запланированные пуски в этом году, очередной раз сдвинув их — теперь на 2024 год. Это ракета Ariane 6, создаваемая Европейским космическим агентством и компанией Ariane Group; ракета New Glenn компании Blue Origin, принадлежащей Джефу Безосу, ракета-носитель Vulcan, создаваемая United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin). Тут также можно вспомнить российскую ракету «Ангара-А5» (уже проходила летные испытания на военном космодроме «Плесецк»), которая по указу президента должна была выполнить в этом году запуск нового перспективного космического корабля «Орёл» с нового стартового стола на гражданском космодроме «Восточный». Но запуск ракеты был сдвинут на 2024 год, а корабля — на 2028-й.

В этом году SpaceX продолжила самостоятельно выводить на орбиту спутники глобальной спутниковой системы Starlink, используемой для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет. Также на ракетах Falcon 9 были запущены на орбиту несколько десятков спутников конкурирующей низкоорбитальной связной системы британской компании OneWeb. До весны 2022 года эта спутниковая группировка пополнялась с помощью российских ракет «Союз-2», но затем компании пришлось перейти на ракеты своего главного конкурента и индийские LVM-3. Здесь интересно и то, что еще один конкурент по низкоорбитальному Интернету, а именно основанная Джеффом Безосом компания Amazon, запустившая на сегодняшний день всего два прототипа спутников группировки Project Kuiper из запланированных 3236 космических аппаратов, в конце осени этого года заключила контракт со SpaceX на пуск трех ракет Falcon 9 со спутниками Project Kuiper для предотвращения чрезмерной задержки создания собственной группировки связи.

Заметным событием в 2023 году стали два испытательных запуска многоразовой ракетной системы Starship, осуществленных с полигона на побережье Мексиканского залива в округе Бока-Чика (штат Техас). В первом запуске 20 апреля сверхтяжелая ракета достигла высоты в 39 км, но после неудачной попытки разделения первой и второй ступеней и перехода в неконтролируемое вращение Starship был подорван [1].

Проанализировав ситуацию, специалисты компании SpaceX доработали стартовый стол, ракету и процедуру разделения ступеней. Всё это помогло провести более успешное испытание 18 ноября. В это раз прошло успешное разделение, но обе ступени — и первая Super Heavy B9, и вторая Starship S25 — были взорваны системой аварийного уничтожения. И всё же корабль Starship преодолел условную границу космоса в 100 км и достиг высоты 148 км [2]. Теперь компания параллельно проводит расследование причин аварии и готовит третий испытательный полет. У SpaceX есть причины торопиться, Starship является одним из важных элементов программы «Артемида» по возвращению людей на Луну, аппарат на его основе должен высадить астронавтов на ее поверхность во второй половине этого десятилетия (пилотируемая миссия «Артемида-3» — Artemis III).

В этом году Россия продлила свое участие в проекте Международной космической станции до 2028 года [3]. Одновременно Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королёва по контракту с Госкорпорацией «Роскосмос» [4] работает над созданием эскизного проекта российской орбитальной станции (РОС) [5]. Реальные перспективы РОС мы уже обсуждали на страницах ТрВ-Наука [6], но в наметившейся международной изоляции для российской промышленности и научных организаций активная деятельность пока возможна только в новом национальном проекте. И хотя США продолжили сотрудничество с Россией на МКС, это касается в первую очередь поддержания функционирования станции и завершения ранее подготовленных экспериментов.

Финансирование новых работ в рамках МКС практически не планируется.

Среди заметных новостей со станции в этом году было продолжение «бартерных» перекрестных полетов экипажей, когда на каждом пилотируемом корабле «Союз» есть американский астронавт, а на каждом американском Crew Dragon — российский космонавт. Запомнились аварии систем терморегулирования, о которых становилось известно благодаря американцам. Так, 11 февраля на грузовом корабле «Прогресс МС-21» произошла утечка теплоносителя, очень похожая на ситуацию с пилотируемым кораблем «Союз МС-22» в конце 2022 года [7]. Авария «Союза» на орбите [8] привела к задержке его экипажа на станции, этот полет продлили до сентября 2023 года. 24 февраля в беспилотном режиме на МКС стартовал корабль «Союз МС-23». На замену кораблей пришлось пойти для гарантии безопасного возвращения космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта Франциско Рубио. Но так как в космос полетел корабль следующего экипажа, то все российские полеты сдвинулись на полгода. После прибытия сменного корабля, поврежденный «Союз МС-22» приземлился без людей, но с грузами в Казахстане [9].

27 сентября экипаж благополучно вернулся на Землю, установив новый рекорд пребывания на МКС — почти 371 сутки. Для Сергея Прокопьева его второй полет также был сопряжен с нештатной ситуацией, как это было в первый раз [10].

Но для российского сегмента МКС история с системами терморегулирования не закончилась. 9 октября в NASA сообщили, что диспетчеры ЦУПа в Хьюстоне заметили хлопья, вылетающие из радиатора Многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Как оказалось, это потерял герметичность дополнительный радиатор, который был доставлен в космос на американском шаттле в 2010 году вместе с малым исследовательским модулем «Рассвет» (МИМ-1). Он больше десяти лет ждал прибытия модуля «Наука» [11], 19 апреля космонавты с помощью манипулятора перенесли его на рабочее место [12], а на следующих выходах в открытый космос раскрыли и заправили теплоносителем. Вот этот теплоноситель и был потерян после разгерметизации. Радиатор входит в резервный контур охлаждения и необходим для сброса дополнительного тепла от работы научного оборудования [13].

И все-таки, несмотря на возникающие трудности, продолжается постепенное освоение околоземного пространства. 30 мая был установлен новый рекорд по одновременному нахождению людей в космосе. Стартовавшие на китайском пилотируемом корабле «Шэньчжоу-16» три космонавта (в Китае их называют «хантяньюанями») увеличили число людей, оказавшихся на орбите Земли, до 17. Три китайца на орбитальной станции «Тяньгун» ждали своих коллег, а на МКС в это время находился основной экипаж из семи человек (Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев, Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн, Вуди Хобург, Султан Аль-Нейади) и четыре человека частной миссии компании Axiom Space AX-2 (Пегги Уитсон, Джон Шоффнер, Али аль-Карни, Райана Барнауи) [14].

Если смотреть чуть дальше в космос, то продолжается подготовка возвращения людей на Луну. На данный момент, как это было и в 1960-е годы, идет период автоматических разведывательных миссий. Этим летом, например, развернулась «лунная мини-гонка» между Россией и Индией. Обе страны хотели застолбить за собой приоритет по мягкой посадке автоматической межпланетной станции в южном приполярье Луны — вероятно, в самом востребованном районе нашего естественного спутника на ближайшие десятилетия.

В результате «товарищеского соревнования» 19 августа российская посадочная станция «Луна-25» упала на внутреннем крае кратера Понтекулан G, а посадочный модуль «Викрам» индийской миссии «Чандраян-3» 23 августа совершил мягкую посадку между кратерами Богуславского C и Манцини U, где проработал один лунный день [15].

Но сейчас важнее даже не конкретные первые полеты АМС и подготовка пилотируемых полетов, а то, что возникло два мировых центра по планированию лунных программ: США и Китай.

По замыслу NASA проект «Артемида» на первом этапе будет государственным и международным, но затем откроет дорогу на Луну частным компаниям, поскольку у них появится юридическая возможность использовать лунные ресурсы. В 2020 году были составлены «Соглашения Артемиды» (Artemis Accords), межгосударственный документ, который готовит основу для полномасштабного освоения Луны в будущем. На сегодняшний день к соглашению присоединились 33 страны: Ангола, Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Болгария, Канада, Колумбия, Чешская Республика, Эквадор, Франция, Германия, Исландия, Индия, Израиль, Италия, Япония, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Польша, Южная Корея, Румыния, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Испания, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания (и отдельно остров Мэн), США.

В противовес проекту «Артемида» Китай обозначил свои планы. Успешная программа автоматических станций «Чанъэ» (орбитальных и посадочных) позволила Китаю заявить о серьезных лунных амбициях с высадкой на Луну китайских космонавтов около 2030 года.

В 2020 году официальный представитель проекта «Чанъэ-5» Пэй Чжаоюй озвучил приглашение другим странам присоединяться к созданию на Луне в районе южного полюса постоянной научно-исследовательской базы International Lunar Research Station (ILRS). На первых этапах это будут взаимодействующие автоматические посадочные модули и орбитальные аппараты, а в 2030-е годы стартует проект обитаемой базы. Для усиления своих позиций Китай аналогично США подготовил межгосударственное соглашение (подписывается в несколько этапов, начиная с «меморандума о взаимопонимании») по совместному исследованию Луны, его уже подписали Россия, Венесуэла, ЮАР, Азербайджан, Пакистан и Египет.

В апреле 2023 года Китай объявил, что создает Международную организацию по сотрудничеству в рамках лунной исследовательской станции ILRSCO (International Lunar Research Station Cooperation Organization) для координации и управления проектом.

Последствия этих решений мы увидим уже в этом десятилетии; есть надежда, что человечество наконец-то приступит к планомерному освоению Луны.

Александр Хохлов, популяризатор космонавтики

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