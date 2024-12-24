Заметные события 2024 года в космонавтике

Ярким событием уходящего года стала серия из четырех испытательных полетов сверхтяжелой ракеты Starship, разрабатываемой компанией SpaceX. В сквозной нумерации это были полеты с третьего по шестой: в марте, июне, октябре и ноябре. Основные цели этих суборбитальных полетов — возвращение первой ступени Super Heavy и мягкое приводнение в Индийском океане второй ступени Starship с тестированием разных вариантов теплозащиты. Весенний запуск был частично успешным, ступени разделились, но обе разрушились, первая — при приводнении, вторая — при входе в плотные слои атмосферы [1]. Три следующих полета были более успешными, Super Heavy благополучно садилась в заданную точку Мексиканского залива, а в пятом полете даже была эпично поймана «Мехазиллой» (Mechazilla) [2], устройством захвата стартового комплекса на космодроме Starbaze. А верхняя ступень приводнялась в Индийском океане. Связь при всех полетах успешно поддерживалась с помощью спутниковой группировки Starlink, что позволило увидеть в прямом эфире воздействие плазмы на Starship и его тепловую защиту [3].

Седьмой испытательный полет планируется вновь суборбитальным, и лицензия Федерального управления гражданской авиации США (FAA), которое регулирует коммерческие космические полеты, на январь 2025 года уже получена. FAA согласовало 25 полетов Starship в 2025 году. С высокой вероятностью в следующем году состоятся полноценные орбитальные полеты многоразовой транспортной системы компании SpaceX.

На этом фоне продолжалась и вполне рутинная работа: более ста первых ступеней ракет-носителей Falcon 9 и Falcon Heavy совершили мягкую посадку после запуска. Впрочем, были случаи одноразовых запусков (или аварий при возвращении), например при выведении на отлетную траекторию к Юпитеру тяжелой межпланетной станции «Европа Клипер» [4] все ступени Falcon Heavy были потеряны, так как она фактически заменила сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS) в этом запуске, которая планировалась для этого [5].

Исключительно SpaceX вывела США на первое место по космическим запускам среди других стран (Китай на втором месте, Россия — на третьем). По сути, одна частная компания уже опепежает целые государства.

Продолжая доставлять экипажи МКС на кораблях Crew Dragon, SpaceX осуществила в сентябре автономную пилотируемую исследовательскую миссию Polaris Dawn по заказу миллиардера Джареда Айзекмана с его же личным участием, что подробно обсуждалось на страницах ТрВ-Наука [6]. Но это событие получило неожиданное продолжение: в декабре вновь избранный президент США Дональд Трамп номинировал Айзекмана на должность администратора NASA [7]. После инаугурации нового президента Сенат будет голосовать по кандидатуре руководителя NASA. У этого назначения могут быть далеко идущие последствия, за которыми мы продолжим наблюдать в будущем.

Не менее интересный анонс сделал осенью Илон Маск: в 2026-м и 2028 году SpaceX планирует отправить на Марс несколько кораблей Starship для отработки межпланетного полета и посадки на Марс. В случае успеха первой миссии возможна отправка людей на Красную планету до конца этого десятилетия [8].

Не столь удачен этот год был для главного конкурента SpaceX — корпорации «Боинг» (Boeing). Фактически фиаско закончился испытательный полет пилотируемого корабля «Старлайнер» (CST-100 Starliner). Впервые в истории пилотируемой космонавтики два астронавта-испытателя (Сунита Уильямс и Барри Уилмор) остались на МКС без корабля-спасателя примерно на месяц. Starliner вернулся на Землю без экипажа. Руководство NASA решило не рисковать, не возвращать людей на ненадежном корабле, а включить их в основной экипаж станции и следующего Crew Dragon SpaceX, который полетел в космос с сокращенным в два раза экипажем [9].

Сунита Уильямс должна была провести на станции примерно неделю, а осталась более чем на полгода, став командиром всего международного экипажа основной экспедиции МКС-72 [10]. Интересный факт: Уильямс еще в 2012 году стала второй женщиной-командиром МКС (да и в целом орбитальной станции) в истории. А весной 2025 года она может встретиться на станции с первой женщиной-командиром МКС Пегги Уитсон, которая отправится в свой второй полет как командир коммерческой экспедиции посещения Axiom Mission 4 [11].

Трудности у «Боинга» не ограничились полетами на МКС. Корпорация отвечает за сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS), которая должна использоваться для осуществления пилотируемой лунной программы «Артемида» (Artemis). В конце года в NASA вновь озвучили сдвиг следующих полетов: «Артемида-2» — облет Луны экипажем из четырех человек — перенесен с сентября 2025 года на апрель 2026 года. А высадка астронавтов на Луну в миссии «Артемида-3», которая была запланирована на конец 2026 года, теперь перенесена на середину 2027 года [12]. По словам официальных лиц NASA, основная причина — дополнительные работы с возвращаемым аппаратом пилотируемого корабля Orion, разработанного корпорацией Lockheed Martin.

И хотя работа над второй сверхтяжелой ракетой SLS, которая теперь уже в 2026 году отправит экипаж «Артемиды-2» к Луне, идет полным ходом [13], в целом проект заметно критикуется, в том числе Управлением генерального инспектора NASA [14]. В отчете, опубликованном 8 августа этого года, были озвучены серьезные проблемы с работой «Боинга» над версией ракеты SLS Block 1B с новой верхней ступенью, что объясняется отсутствием приемлемой системы управления качеством и в достаточной степени подготовленного персонала [15]. Эти новости, кстати, говорят о том, что шанс Китая получить приоритет в пилотируемых лунных программах не равен нулю. И на фоне всех этих неудач и трудностей появилась информация о переговорах о продаже космического направления «Боинга» компании Blue Origin Джеффа Безоса [16].

В то же время еще один конкурент SpaceX, компания Blue Origin, в уходящем году возобновила пилотируемые суборбитальные полеты на многоразовой ракетной системе New Shepard. В 2024 году состоялось два беспилотных исследовательских полета и три — с экипажами.

При этом их космическая частично многоразовая ракета New Glenn тяжелого класса готова к первому запуску с мягкой посадкой первой ступени на баржу Landing Platform Vessel 1, но на момент выхода номера Федеральное управление гражданской авиации США еще не выдало лицензию на испытательный пуск со стартового комплекса LC-36, который компания арендовала на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Если говорить о России, то в 2024 году можно отметить запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с нового стартового комплекса на космодроме Восточный. Согласно предыдущим планам на ней должен был стартовать в свой первый испытательный полет перспективный транспортный корабль нового поколения «Орёл» [17], но его полет Роскосмос перенес на 2028–2029 годы [18]. На «Ангаре-А5» был запущен разгонный блок «Орион» из семейства разгонных блоков ДМ (изначально они создавались для советской лунной программы) с имитатором полезной нагрузки [19].

Еще одним заметным событием на космодроме Восточный стал кластерный запуск 5 ноября (по московскому времени) двух научных спутников «Ионосфера» с попутной полезной нагрузкой из 53 малых космических аппаратов коммерческого назначения, образовательных проектов «УниверСат» и Space-π [20], а также в интересах иностранных заказчиков (Иран, Китай и Зимбабве). На орбиту одновременно было выведено рекордное число (51) российских спутников [21].

Александр Хохлов, популяризатор космонавтики

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