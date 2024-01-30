Календарь фантастики: Невил Шют Норуэй, Эдгар Аллан По, Константин Рублёв, Леонид Ярмольник, Рутгер Хауэр, Джерролд Фридман, Джонатан Кэрролл, Александр Беляев, Огюст Пиккар

17 января: О ядерном постапокалипсисе

125 лет назад родился Невил Шют Норуэй (Невил Шют) — Nevil Shute Norway (Nevil Shute, 1899–1960), английский писатель и инженер-авиаконструктор, автор романов «Что случилось с Корбеттами», «Древнее пленение», «На берегу», «Без шоссе», утопии «Сушь».

Фильм Стенли Крамера «На последнем берегу» с Грегори Пеком и Авой Гарднер в главных ролях показывали во многих странах. Борис Стругацкий вспоминал: «Фильм нас буквально потряс. Картина последних дней человечества, умирающего, почти уже умершего, медленно и навсегда заволакиваемого радиоактивным туманом под звуки пронзительно-печальной мелодии „Волсинг Матилда“… Когда мы вышли на веселые солнечные улицы Москвы, я, помнится, признался АН, что мне хочется каждого встречного военного в чине полковника и выше — лупить по мордам с криком „прекратите, … вашу мать, прекратите немедленно!“ АН испытывал примерно то же самое».

19 января: Я счастлив был — в мечтах!

215 лет назад родился Эдгар Аллан По (Edgar Allan Poe, 1809–1849), американский поэт и писатель, основоположник НФ, автор многочисленных фантастических рассказов и стихотворений.

Говоря о творчестве Эдгара Алана По, редко вспоминают его последнюю книгу «Эврика», поэму в прозе, «опыт о вещественной и духовной Вселенной». Несмотря на то, что ее перевел Константин Бальмонт (в 1911 году), с тех времен на русском языке ее переиздали лишь в 1995 году. Автор считал эту работу «самым большим откровением, которое когда-либо слышало человечество». Несмотря на множество научных ошибок, идеи, изложенные в «Эврике», на 80 лет опередили теорию Большого взрыва, предвосхитили ряд открытий XX века в области астрономии и космогонии. Увы, «человечество» ее толком так и не услышало.

19 января: Как устроен мир Арканара?

70 лет назад родился Константин Александрович Рублёв (1954–2015), русский литературовед, люден, кандидат филологических наук, автор ряда статей о художественном мире фантастики и о творчестве братьев Стругацких в частности.

Редкий случай: в середине 1980-х годов в самиздате ходил не художественный текст, а дипломная работа Константина Рублёва о мире Арканара в повести «Трудно быть богом». Автор кропотливо и детально показал, что мир этот, несмотря на анахронизмы и странные контаминации реальных земных времен и событий, получился цельным и крепко сбитым воедино. Получается, что претензии к авторам в связи с нарушениями догматических законов развития общества бессмысленны, ибо по большому счету «Трудно быть богом» с литературной точки зрения представляет собой притчу. Но позже Рублёв констатировал: «Сегодня можно и нужно сказать то, что было табуировано еще вчера: правы хулители и гонители, котляры, краснобрыжие и свининниковы. Творчество Стругацких духом и пафосом своим было чуждо и враждебно их системе».

22 января: Румата со средневековым лицом

70 лет назад родился Леонид Исаакович Ярмольник (р. 1954), российский актер, исполнитель ролей в кинофильмах «Тот самый Мюнхгаузен» (Феофил Мюнхгаузен, сын барона), «Сказка, рассказанная ночью» (Клаус), «Про кота…» (Кот), «ТАСС уполномочен заявить…» (Гречаев, сотрудник КГБ), «Тайна Снежной Королевы» (Принц Нарцисс), «Необыкновенные приключения Карика и Вали, или Открытие профессора Енотова» (Участковый), «Две стрелы. Детектив каменного века» (Долгоносик), «Настя» (Прохожий со шляпой), «Бременские музыканты & Co» (Петух), «Реальная сказка» (Кащей), «Трудно быть богом» (Дон Румата).

В оффлайн-интервью Борису Стругацкому написали, что выбор режиссера актера на роль Руматы Эсторского представляется, мягко говоря, парадоксальным. Борис Натанович ответил: «Герман вообще человек парадоксальных решений. В свое время многие высказывали сомнения, когда он приглашал на сугубо трагические роли сугубо комических актеров — Никулина и Миронова. Теперь эти роли стали классикой. Так что я полагаю, что и с Ярмольником всё обойдется. Лично я такого Румату вижу очень хорошо, и он мне — по сердцу. Один из моих знакомых довольно точно выразился в том смысле, что „у Ярмольника средневековое лицо“. Согласен. И вообще Ярмольник талантливый актер, а это — главное».

23 января: Бегущий по синематографу

80 лет назад родился Рутгер Улсен Хауэр (Rutger Oelsen Hauer, 1944–2019), голландский и американский театральный актер и киноактер, исполнитель ролей в кинофильмах «Бегущий по лезвию бритвы» (Рой Бэтти), «Кровь героев» (Желтушник), «Баффи — истребительница вампиров» (Лотос), «Фатерлянд» (Ксавьер Марш), «Нострадамус» (Мистический Монах), «Перекресток миров» (Эй-Ти), «Достучаться до небес» (Кёртис), «Солдат апокалипсиса» (Омега-Дум), «Гемоглобин» (Доктор Марлоу), «Лекс» (Бог), «Мерлин» (Король Вортигерн), «Десятое королевство» (Охотник), «Салимов Удел» (Барлоу), «Город грехов» (Кардинал Рорк), «Бэтмен: Начало» (Эрл), «Ключ Саламандры» (Мистер Хант), «Мельница и крест» (Питер Брейгель Старший), «Дракула 3D» (Абрахам Ван Хельсинг), «2047 — угроза смерти» (Полковник Азимов), «Царь скорпионов 4: Утерянный трон» (Король Заккур), «Последнее королевство» (Храфн), «Валериан и город тысячи планет» (Президент Всемирной Федерации), «Нулевой канал» (Джозеф Пич), «Тайна печати дракона» (Английский посол), в спектаклях «Физики», «Сирано де Бержерак».

Рутгер Хауэр получил мировое признание, снявшись в ряде фильмов Пола Верховена. Верховен, перебравшись в Америку, планировал снимать актера и в фильме «Робокоп», но они поссорились из-за творческих разногласий. Тем не менее Хауэр все-таки пробился в Голливуд (он даже нанял репетитора, у которого брал уроки американского варианта английского языка, чтобы американские зрители не слышали его европейский акцент). В апреле 1999 года Хауэр получил в Нидерландах звание «Лучший актер столетия», при этом он утверждал, что никогда не хотел быть актером, потому что был застенчив по природе. Такой вот парадокс.

24 января: Отец марсианского ребенка

80 лет назад родился Джерролд Дэвид Фридман (Сир Гед; Дэвид Герролд; Эдвард Джордж; Ли Уайатт) — Jerrold David Friedman (Caer Ged; David Gerrold; Edward George; Lee Wyatt, р. 1944), американский писатель, автор циклов «Звездный Волк», «Война с Хторром», романа «Летающие колдуны» (с Ларри Нивеном), повести «Мой сын — марсианин» («Хьюго», 1995; «Небьюла», 1995; «Локус», 1995).

Дэвид Герролд получил университетское образование (журналистика, кинематограф и театральное искусство), много лет сам вел курсы для сценаристов, а также участвовал в создании сценариев многих популярных телевизионных сериалов («Звездный путь», «Сумеречная зона», «Вавилон-5», «Скользящие», «Бегство Логана»).

26 января: Родной для всех

75 лет назад родился Джонатан Сэмюэл Кэрролл (Jonathan Samuel Carroll, р. 1949), американский писатель, автор циклов «Рондуа», «Крейнс-Вью», «Винсент Этрих», романов «Голос нашей тени», «Страна смеха», «Влюбленный призрак».

Джонатан Кэрролл умудрился с самого начала играть на нескольких полях одновременно: его первый роман «Страна смеха», как позже писал Майкл Суэнвик, «был встречен любителями фэнтези с энтузиазмом, но и мэйнстрим принял его как родного». И далее писатель продолжил лавировать в разных направлениях: он пишет и фэнтези, и хоррор, и мистику, и детективы, и твердую научную фантастику, и про вампиров, и про инопланетян, и в то же время даже разные вещи одного цикла не похожи друг на друга.

27 января: От Амфибии к Ариэлю

140 лет назад родился Александр Романович Беляев (Арбель; А. Ром; А. Романович, 1884–1942), русский писатель, автор романов «Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия», «Человек, нашедший свое лицо», «Ариэль».

При жизни писателя его фантастические идеи часто расценивали как «научно несостоятельные» и «лишенные познавательного значения». Генрих Альтов в работе «Гадкие утята фантастики» разобрал 50 идей Александра Беляева и пришел к выводу, что наш фантаст «в лучших своих вещах сочетал уэллсовскую неожиданность с жюльверновской достоверностью».

28 января: С небес в пучины моря

140 лет назад родился Огюст Антуан Пиккар (Auguste Antoine Piccard, 1884–1962), швейцарский физик, конструктор стратостатов и батискафов, автор повести «Цезарь, Клеопатра и Эйнштейн».

Отвечая на вопрос, почему после стратостата он занялся конструированием батискафа, и отмечая, что эти аппараты чрезвычайно сходны меж собой, Огюст Пиккар пояснял: «Возможно, судьбе было угодно создать это сходство именно для того, чтобы работать над созданием обоих аппаратов мог один ученый». На разработанном Пиккаром батискафе «Триест» его сын Жак вместе с лейтенантом ВМС США Доном Уолшем совершил рекордное погружение в Марианскую впадину на глубину 10 916 м, самую глубокую точку Мирового океана.

Владимир Борисов