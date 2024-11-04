Календарь фантастики: Юрий Арабов, Николай Караченцов, Лоис Буджолд, Александр Градский, Валерий Алексеев

25 октября: Яркий представитель метареализма

70 лет назад родился Юрий Николаевич Арабов (1954–2023), русский поэт, публицист, культуролог, эссеист, писатель и сценарист, автор сценариев кинофильмов «Господин оформитель», «Дни затмения» (с А. Стругацким, Б. Стругацким, П. Кадочниковым), «Посвящённый», «Сфинкс», «Камень», тетралогии «Молох» — «Телец» — «Солнце» — «Фауст», «Чудо», «Орлеан», «Монах и бес», «Мысленный волк», «Нос, или Заговор „не таких“», романов «Биг-бит», «Чудо», «Столкновение с бабочкой». Постоянный соавтор Александра Сокурова, сценарист двенадцати его лент.

Борис Стругацкий так вспоминал о работе над фильмом «Дни затмения»: «Андрей Тарковский был с нами жёсток, бескомпромиссен и дьявольски неуступчив. Александр Сокуров, снявший замечательный фильм „День затмения“, был, напротив, мягок, уступчив, готов к компромиссам, его совсем нетрудно было убедить и переубедить. Просто он ТОЧНО знал, что там будет в конце концов и на самом деле — в его кино, в объективе камеры, на пленке, на экране. И когда настал момент, он предложил свой, выношенный и любимый вариант (сделанный для него Юрием Арабовым) и именно по этому сценарию и отснял фильм, — фильм значительный, мощный, превосходный в своем роде, — но очень далекий и от исходной повести („За миллиард лет до конца света“), и от последнего варианта авторского сценария».

27 октября: Гангстер и сталкер

80 лет назад родился Николай Петрович Караченцов (1944–2018), русский актер, сын художника П. Я. Караченцова, исполнитель ролей в кинофильмах «Приключения Электроника» (Урри, гангстер из банды Стампа), «Короли и капуста» (Дикки Мелони), «Дом, который построил Свифт» (Лилипут Флим), «Две стрелы. Детектив каменного века» (Человек Боя), «Светлая личность» (Егор Карлович Филюрин), «Подземелье ведьм» (Жан Лемот), «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского» (Роман Романович Дубровский), «32 декабря» (Дворник Петрович), в спектаклях «Золотой ключик» (Кот Базилио), «Тиль» (Тиль Уленшпигель), «Гамлет» (Лаэрт), в аудиопостановках «Кот в сапогах» (Младший брат), «Пер Гюнт» (Пер Гюнт), «Дневники Адама и Евы» (Адам), «Пикник на обочине» (Рэдрик Шухарт), исполнитель аудиокниг «Всё лето в один день» и «Запах сарсапарели» (Рэй Брэдбери), «Пикник на обочине» (Аркадий и Борис Стругацкие).

При поступлении в Школу-студию МХАТ Караченцов чуть не вылетел из абитуриентов. Поначалу его приняли вольнослушателем и лишь потом перевели в «основной состав» студентов. Лишь на следующий год будущий актер стал отличником и начал получать стипендию. На втором и третьем курсах Николай Караченцов играл в постановках по пьесам Михаила Булгакова «Иван Васильевич» и «Последние дни». В первой он исполнял роль жулика Жоржа Милославского, а во второй — часовщика и соглядатая Никиту Биткова. Для лучшего погружения в роль он читал все произведения литератора, в том числе и те, что распространялись только подпольно. Жена писателя, Елена Булгакова, лично приходила к ним на курс. До конца своего обучения Караченцов получал пятерки и считался одним из лучших студентов. В 23 года он окончил институт и стал работать в Московском театре им. Ленинского комсомола, где и проработал 40 лет. Свою верность месту работы актер объяснял уважением к Марку Захарову: «Наверное, я мог бы устроиться в любой театр Москвы. Но какой смысл уходить от лучшего режиссера?»

2 ноября: Автор Барраярского цикла

75 лет назад родилась Лоис Макмастер Буджолд (Lois McMaster Bujold, р. 1949), американская писательница, автор циклов о Майлзе Форкосигане-Нейсмите с планеты Барраяр, «Шалион», романа-эпопеи «Разделяющий нож», романа «Кольца духов».

Буджолд о себе:

«Я была ненасытной читательницей всю мою жизнь, начиная с детских лет, когда в школе читала истории про лошадей. Детскую научную фантастику я начала читать в девять лет, унаследовав страсть к ней от моего отца. Он профессор-инженер и часто покупал всякие фантастические журналы и прочие тому подобные вещи. Круг моих интересов позже пополнился такими вещами, как история, тайны, путешествия, войны, поэзия и так далее.

…Я быстро поняла, что писательство очень требовательно. Оно иссушает тебя до дна и мне требовалось одобрение серьезных писателей-профессионалов. Чтобы этого добиться, нужно было писать и переписывать, вырезать эпизоды, выслушивать замечания редакторов и пытаться снова. Это был очень насыщенный для меня период, когда я росла как писатель, но со стороны это было незаметно».

3 ноября: Рок и мультипликация

75 лет назад родился Александр Борисович Градский (1949–2021), российский певец, поэт, композитор, автор рок-опер «Муха-Цокотуха», «Мастер и Маргарита», автор музыки и исполнитель песен в мультфильмах «Принцесса и Людоед», «Охота», «Перевал».

Градский мечтал о таком воплощении оперы «Мастер и Маргарита»: «Мультфильм. Только анимация! Берется фонограмма и делается мультик. И всё. Мультик рисованный, живые люди. Понимаешь? Рисованные живые люди. Табаков в роли Семплеярова. Нарисованный. То есть человек Олег Табаков, он нарисован в роли Семплеярова. Градский нарисован в роли Кота. Градский же нарисован в роли Воланда. Та же морда, но только по-другому, как будто он загримированный. Тот же Градский нарисован в образе Мастера. Тот же Градский нарисован в образе Иешуа. Трансформированный, нарисованный, понятно, что это он, да, но в роли. Лена Минина нарисована в образе Маргариты. Фоменко нарисован, Коля, в образе Коровьева. И так далее. Это было бы здорово. Ты видел мультфильм по Диккенсу? Где герои — нарисованные живые люди? Потрясающее кино, просто невозможно оторваться! А здесь еще была бы музыка».

5 ноября: И детская, и ироническая…

85 лет назад родился Валерий Алексеевич Алексеев (1939–2008), русский писатель, автор повестей «Кот — золотой хвост», «Выходец с Арбата», «Чуждый разум», «Удача по скрипке», «Остров Гарантии», «Проект „АЦ“».

Владимир Мильгунов на сайте «Лаборатория фантастики» так пишет о фантастике в творчестве Валерия Алексеева: «Постепенно проза Алексеева, оставаясь столь же легкой и ироничной, всё явственней приобретала черты фантасмагоричности, в реальность просачивались элементы фантастики: персонажи повести „Рог изобилия“ заняты созданием программированного пособия по изучению русского языка; иронией и пародийностью пронизаны повести, включенные в его лучший сборник „Назидательная проза“, где речь идет то об использовании сотрудниками НИИ сомнительного субъекта с психоанатомическими аномалиями для доказательства научной гипотезы („Выходец с Арбата“), то о собирающем слухи инопланетянине в опять-таки научном Институте Конкретного Счета („Чуждый разум“), то о продаже работницей проката своей бессмертной души в обмен на музыкальный гений сына („Удача по скрипке“). Повести детской НФ составили и сборник „Разноцветные континенты“: в „Острове Гарантии“ герои придумывают планету Лориаль, а в „Проекте «АЦ»“ — инопланетяне принимают земных детей в специнтернат для одаренных, развивая у них сверхъестественные способности».

Владимир Борисов