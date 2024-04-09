Календарь фантастики: Эндрю Лэнг, Николай Гоголь, Валерий Воскобойников, Алек Гиннесс, Борис Плотников

31 марта: Собиратель сказок и мифов

180 лет назад родился Эндрю Лэнг (Andrew Lang, 1844–1912), шотландский поэт, переводчик, антрополог и фольклорист, составитель серии из двенадцати «цветных» сборников сказок, автор многочисленных детских сказок с элементами фантастики («Принц Приджио», «Принц Рикардо», «Хроники Пантуфлии»), пародии на роман Генри Хаггарда «Она» — «Он» (с Уолтером Поллоком), романа «Желание миров» (с Хаггардом) и др.

Профессор Сент-Эндрюсского университета, президент Британского общества фольклористов Эндрю Лэнг известен главным образом своими публикациями по фольклору, мифологии и религии. Наибольшей известностью пользовались сборники волшебных сказок с большим количеством иллюстраций, которые он издавал с 1889 по 1913 год. Лэнг и сам написал множество фантастических сказок, пересказал истории о короле Артуре. Он помог Генри Хаггарду опубликовать роман «Копи царя Соломона», позже написал с ним в соавторстве три романа. Лэнг активно участвовал в переводе «Илиады» и «Одиссеи» Гомера. Разнообразие интересов Лэнга высоко ценил Хорхе Луис Борхес, который неоднократно цитировал его по разным поводам.

1 апреля: Откуда взялся Вий?

215 лет назад родился Николай Васильевич Гоголь (1809–1852), основоположник российской фэнтези («Вечера на хуторе близ Диканьки», «Нос», «Портрет» и др.) и хоррора («Вий», «Страшная месть»).

Как водится, и у самых известных авторов есть загадки, которые не так-то просто разгадать. У Гоголя такой загадкой стал Вий — персонаж одноименной повести с огромными ве́ками, закрывающими его глаза. Этим странным персонажем занимались известные ученые: В. И. Абаев, Э. А. Грантовский, Г. М. Богард-Левин. Вия связывали со скифскими корнями, параллели находили в кельтской мифологии, хотя в чистом виде нигде не встречается персонаж со всеми признаками, присущими гоголевскому Вию. У Стругацких в повести-сказке «Понедельник начинается в субботу» Хрон Монадович Вий — начальник канцелярии.

1 апреля: Для чего мы живем на Земле?

85 лет назад родился Валерий Михайлович Воскобойников (р. 1939), прозаик и драматург, литературный наставник и соавтор Марии Семёновой, автор пьесы «Планета 111–200», романов «Война Владигора», «Повесть о неустрашимом Зигфриде и могущественных нибелунгах», «Блистательный Гильгамеш».

Автор более шестидесяти книг для детей так объяснял, для чего он живет на Земле среди людей (ответ на этот вопрос он увидел во сне): «Тогда-то я и понял насчет собственного предназначения и цели жизни каждого человека: любой из нас соединяет всех прошлых людей с людьми будущими и передает им всё то доброе, что было сделано раньше. У каждого человека на Земле есть своя такая цепочка. А все вместе эти сплетенные цепочки называются человечеством. Проснувшись, я уже знал, что рожден не зря. И еще я понял, что кем бы мы ни были, хоть писателями, хоть водопроводчиками или пастухами, главное наше дело — передавать всё доброе и хорошее в будущее время. Все мы — разные люди, каждый из нас — единственный человек во всей истории Вселенной. Никогда такого человека, как любой из нас, не было на Земле и не будет; нас разделяют далекие расстояния и многие годы, и всё же мы сильны, мы живы, когда все мы — вместе, когда сплетены в единое человечество».

2 апреля: Гамлет, ставший джедаем

110 лет назад родился Алек Гиннесс де Кафф (Alec Guinness De Cuffe, 1914–2000), английский актер, исполнитель ролей в кинофильмах «Человек в белом костюме» (Сидни Страттон), «Скрудж» (Призрак Джейкоба Марли), «Звездные войны» (Оби-Ван Кеноби), «Кафка» (Чиновник).

Алек Гиннесс дебютировал в театре Джона Гилгуда в 1938 году, где ему доверили играть Гамлета. К 1955 году его репутация в театральном мире была такова, что королева наградила его орденом Британской империи, а четыре года спустя произвела в рыцари. Но по иронии судьбы большинству кинозрителей он известен как джедай Оби-Ван Кеноби из «Звездных войн», роль которого принесла ему миллионы, хоть он и не был от нее в восторге. Зато цифровая архивная аудиозапись голоса Гиннесса использовалась в фильмах «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Звездные войны: Скайуокер. Восход» уже после смерти актера.

2 апреля: Робот, физик, доктор, сумасшедший…

75 лет назад родился Борис Григорьевич Плотников (1949–2020), российский актер театра и кино, исполнитель ролей в спектаклях «Много шума из ничего» (Принц), «Копенгаген» (Вернер Гейзенберг), в кинофильмах «Дикая охота Стаха» (Андрей Белорецкий), «Дульсинея Тобосская» (Луис), «Сказка о Звездном мальчике» (Созвездник), «Жизнь Берлиоза» (Одоевский), «Лжец» (Робот-телепат Эрби), «Физики» (Мёбиус), «Собачье сердце» (Доктор Борменталь), «Записки сумасшедшего» (Аксентий Иванович Поприщин, титулярный советник), «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (Зигмунд Фрейд).

Борис Плотников дебютировал в кино в фильме Ларисы Шепитько «Восхождение», где исполнил роль Сотникова, принесшую ему всесоюзную известность. А роль доктора Борменталя в «Собачьем сердце» хоть и бледнеет рядом с Филиппом Филипповичем Преображенским в исполнении Евгения Евстигнеева и Полиграфом Полиграфовичем Шариковым — Владимиром Толоконниковым, но весьма достойно вписывается в этот актерский состав.

Владимир Борисов