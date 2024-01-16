Отмороженная зима

Уважаемая редакция!

Начало этого года в Центральной России надолго запомнится сильными морозами, особенно жителям тех городов, в которых произошли аварии на теплосетях. Но морозы проходят, а иные заботы и проблемы остаются. И, окончательно провожая год 2023-й, хочется бросить на него последний взгляд.

Чем нам запомнился конец года? Правильно, двумя вещами: решением Владимира Владимировича идти на выборы и почти голой вечеринкой Ивлеевой. Такое вот странное объединение сакрального и профанного в одном декабре. Лично я не понимаю, с какой стати столь банальное событие, как тусовка, так сказать, полуголой творческой элитки оказалось самым обсуждаемым событием в стране. Ивлеева эта — ни кожи, ни рожи, — непременные Собчак с Киркоровым, какой-то молодой придурок с носком на члене — о чем тут говорить и зачем?

Считаю, что раздувание шума вокруг этого довольно рядового события и провоцирование охоты на ведьм — это дело рук пятой колонны, замаскировавшихся либералов во власти, которые пытаются отвлечь народ от конструктивного обсуждения идей Путина и формирования повестки следующего президентского шестилетия.

К деяниям таких криптолибералов относятся, не сомневаюсь, и некоторые последствия признания экстремистским движения ЛГБТ и запрета его пропаганды. В том числе и имеющие отношение к науке. Скажем, довольно известный институт вынужден теперь почти не употреблять свое традиционное название ВСЕГЕИ. Эта аббревиатура исчезла с сайта, был изменен логотип. Если продолжать действовать в таком ключе, то и имя Сергей нужно выводить из оборота, а существующих Сергеев переименовывать в Иванов и Владимиров.

Очевидно, что тайные либералы специально способствуют разного рода перегибам на местах, чтобы сеять недовольство и рисовать картинку «дикости» для зарубежного зрителя. Некоторые скажут, что либералов-то во власти почти не осталось. Полноте, господа! Вы думаете, все либералы уже сбежали к своим заокеанским покровителям, бросив свое родное корыто? Ошибаетесь, на одного уехавшего «чубайса» приходится с десяток перекрасившихся «демократов» и коррупционеров, вешающих у себя в кабинетах портреты Путина и изображающих из себя патриотов, а на деле употребляющих свою власть и влияние, чтобы вредить нашей стране, торпедируя разумные начинания или доводя их до абсурда. Ведь для них чем хуже — тем лучше. Вот оттого и зима у нас получается несколько отмороженной в плане новостной повестки.

К сожалению, очень много либералов, причем не всегда даже шибко маскирующихся, среди нашего брата, и не только среди рядовых научников, но и среди академиков. Они, конечно, попритихли в последние годы, но вовсе не замолчали. И есть лакмусовая бумажка, позволяющая без труда выявлять таких, даже если свои политические воззрения они не афишируют. Это — неприязненное отношение к Михаилу Валентиновичу Ковальчуку, к его воззрениям и проектам.

Причина ненависти понятна: любовь Михаила Валентиновича к России, стремление сделать всё, чтобы наука у нас развивалась и работала на благо страны, на благо народа. Либералы же стремятся бесплодно растратить научный потенциал страны на решение мелких сиюминутных задач в рамках работы по грантам и грантикам.

Борьба с либералами лишний раз показала всю титаническую мощь Ковальчука. Отвергнутый либеральным лобби в Академии, которое не желало, чтобы Михаил Валентинович получил новые рычаги для усиления роли науки в развитии экономики и обороноспособности России, он не сложил рук, а наоборот, засучил рукава. И продолжил дело собирания институтов под маркой Курчатовского института, где ему никто не мешает концентрировать научный потенциал подведомственных организаций на решении важных народнохозяйственных задач.

Вот и сейчас идут разговоры о том, что Курчатник то ли хочет скушать, то ли уже скушал Институт химии растворов РАН в Иваново, а сотрудники института, мол, этого не хотят и боятся. В последнее, я, в принципе, могу поверить: когда либеральная пропаганда усердно лепит жуткую образину из Михаила Валентиновича, испугаться легко. Но не сомневаюсь, что войдя в Курчатовское сообщество, люди изменят свои взгляды. Сначала они увидят: не так страшен черт, как его малюют. А потом и вовсе поймут, что это отец родной, строгий, но щедрый и справедливый. И вместо суровой зимы в обветшавший институт придет прекрасная и плодотворная научная весна.

Ваш Иван Экономов