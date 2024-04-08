Указ не указ?

Уважаемая редакция!

Последние две недели были богаты на события, в том числе и радостные. В первую очередь я хочу вспомнить о том, что 3 апреля исполнилось 85 лет нашему великому ректору, Виктору Антоновичу Садовничему. Столь знаменательное событие не могло пройти мимо внимания самого Владимира Владимировича Путина, который поздравил юбиляра и подписал Указ о награждении нашего ректора званием Героя труда. Что полностью соответствует истине: Виктор Антонович, несмотря на почтенный возраст, продолжает героически трудиться на благо нашего университета, высшего образования и науки. Тем более, что у него уже есть ордена «За заслуги перед Отечеством» всех степеней, да и другие ордена, то есть сложно чем-то действительно значимым его наградить.

Но даже в день рождения Виктор Антонович думает о деле. Он попросил президента помочь достроить беспрецедентный кампус МГУ за Ломоносовским проспектом, и Владимир Владимирович обещал обсудить этот вопрос. Конечно, это лишь формула вежливости: я знаю, кампус будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране российской есть!

Да, такие лидеры образования и науки, как Виктор Антонович и Михаил Валентинович, — это вдохновляющий пример для нашей молодежи в данных сферах, а Владимир Владимирович, которому народ недавно вновь доверил стоять у руля государства, — исключительно вдохновляющий пример служения Отечеству для всех жителей нашей страны!

Ах, если бы все трудились с такой самоотдачей и самоотверженностью, тогда наша страна не знала бы себе равных по темпам развития! Увы, не все в состоянии соответствовать столь высоким требованиям, из-за чего и проистекает множество проблем. Вот, говорят, что-то с Российским научным фондом происходит: народ жалуется, что грантов отдельных научных групп будет меньше, чем было, что сокращают финансирование фундаментальной науки. Да и руководителя РНФ ровно в день рождения Виктора Антоновича сменили: на смену Александру Витальевичу Хлунову, бывшему генеральным директором Фонда с момента основания, назначен ректор МИЭТ Беспалов Владимир Александрович.

Некоторые хихикают, что теперь МИЭТ станет гораздо успешнее участвовать в конкурсах РНФ, другие ноют, что, мол, РНФ начнет переориентироваться на разные прикладные работы в области микроэлектроники, столь нужные стране и Геннадию Яковлевичу Красникову.

Но я не так смотрю на это дело. Нужно ли замену гендиректора трактовать как свидетельство проблем в работе фонда или свидетельство того, что РНФ будет переориентироваться на прикладную тематику? Совершенно не обязательно! Подумайте, что скоро предстоит? Правильно, плановая отставка правительства, при этом неизбежно обновление состава министров, кроме того, возможны некоторые изменения в структуре правительства.

Не могу исключить, что успешно руководившему РНФ Александру Витальевичу предложат пост министра науки и высшего образования или — кто знает? — просто министра науки. Тем более, он был и заместителем министра науки и образования, и директором департамента науки, высоких технологий и образования правительства России, и начальником управления администрации президента по научно-образовательной политики. Очень богатый административный опыт! А перед новым назначением хорошо бы немного отдохнуть и набраться сил…

Что же касается переориентации РНФ на прикладные проекты, то и тут не стоит проявлять излишнего беспокойства: в конце марта президент дал поручение выделить РНФ дополнительные средства на организационную и финансовую поддержку фундаментальных и поисковых научных исследований. Вот так-то!

Правда, иные и насчет поручений президента задают вопросы. Один коллега недавно с недоумением спрашивал меня, как понимать такую ситуацию. Президент 28 февраля подписал Указ об утверждении новой редакции Стратегии научно-технологического развития, в которой говорится о необходимости довести внутренние затраты на исследования и разработки до 2% от ВВП к 2035 году, а на следующий день, выступая с посланием Федеральному собранию, сказал о необходимости выйти на 2% к 2030 году. И в дальнейшем подтвердил это своим поручением. Но ведь указ-то — более весомый документ, чем поручение. «Чем будут руководствоваться чиновники?» — вопрошал коллега.

Мой ответ был прост: это вопросы государственные, не нашего они ума дела. Чиновники и без нас разберутся.

Ваш Иван Экономов