ТрВ № 1 (395) за 2024 г.: Альтернативные формы жизни

16.01.2024 / № 395 /  Выпускающие редакторы: Алексей Огнёв, Максим Борисов /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 395 от 16 января 2024 года в PDF

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Анонс номера

Альтернативные формы жизни
Беседа главного редактора ТрВ-Наука Бориса Штерна с биологом Михаилом Никитиным о возможных альтернативных вариантах происхождения, эволюции и распространении жизни — стр. 1–3

Из тени в свет перелетая…
Евгения Малинович, оказавшая помощь почти ста кандидатам наук в подготовке их диссертаций, рассказала Михаилу Гельфанду о своем ремесле — стр. 4–5

Астроновости начала января
Азиатские рентгеновские обсерватории, полярные сияния коричневого карлика W1935 и многое другое в обзоре Алексея Кудря стр. 6–7

В чем ошибались биографы Эйнштейна?
Евгений Беркович продолжает анализировать книги о трудах и днях великого ученого — стр. 8–9

Какого цвета гром?
Мария Елифёрова — о разнообразии значений слова «синий» в славянских языках — стр. 10–11

Театр восковой жестокости
Александр Марков и Оксана Штайн размышляют о восковых и механических куклах с философской точки зрения — стр. 12

«Пуаро по-кошачьи прищурился…»
Арсений Богатырёв — о четвероногих персонажах в книгах королевы детектива — стр. 14–15

«Мой жанр — это смех сквозь слезы»
Колонка Александра Мещерякова о кино и кинотеатрах — стр. 16

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