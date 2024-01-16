ТрВ № 1 (395) за 2024 г.: Альтернативные формы жизни

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 395 от 16 января 2024 года в PDF
Анонс номера
Альтернативные формы жизни
Беседа главного редактора ТрВ-Наука Бориса Штерна с биологом Михаилом Никитиным о возможных альтернативных вариантах происхождения, эволюции и распространении жизни — стр. 1–3
Из тени в свет перелетая…
Евгения Малинович, оказавшая помощь почти ста кандидатам наук в подготовке их диссертаций, рассказала Михаилу Гельфанду о своем ремесле — стр. 4–5
Астроновости начала января
Азиатские рентгеновские обсерватории, полярные сияния коричневого карлика W1935 и многое другое в обзоре Алексея Кудря — стр. 6–7
В чем ошибались биографы Эйнштейна?
Евгений Беркович продолжает анализировать книги о трудах и днях великого ученого — стр. 8–9
Какого цвета гром?
Мария Елифёрова — о разнообразии значений слова «синий» в славянских языках — стр. 10–11
Театр восковой жестокости
Александр Марков и Оксана Штайн размышляют о восковых и механических куклах с философской точки зрения — стр. 12
«Пуаро по-кошачьи прищурился…»
Арсений Богатырёв — о четвероногих персонажах в книгах королевы детектива — стр. 14–15
«Мой жанр — это смех сквозь слезы»
Колонка Александра Мещерякова о кино и кинотеатрах — стр. 16