Медаль не для всех

Уважаемая редакция!

Виделся я тут недавно со старым другом. Посидели мы у него, выпили за праздник, и тут он своим горем поделился: медаль ему не дают юбилейную «300 лет Российской академии наук». Я его и спрашиваю, а что это за медаль, что она дает, можно ли статус «Ветерана труда» с этой медалью получить. Друг отвечал, что ничего она не дает, но просто обидно, что ему, человеку, проработавшему сорок лет в системе Академии наук, могут не дать памятной медали.

И вот что выяснилось. В конце 2022 года президент России издал Указ об учреждении юбилейной медали «300 лет Российской академии наук». Президенту РАН было предписано разработать и утвердить правила и порядок вручения медали, а также организовать ее вручение от имени президента России, правительству — обеспечить финансирование изготовления юбилейных медалей, футляров к медалям и бланков удостоверений к ним. И всё было бы хорошо, только в разработанных правилах было прописано, что медалью может быть награжден каждый, кто проработал в академическом институте двадцать и более лет, чем многие институты и воспользовались, направив представления на награждение сотен человек. А начеканили медалей меньше десяти тысяч, на академиков и младших членов Академии, конечно, хватало, но на всех заявленных работников институтов — нет.

В руководстве Академии схватились за голову и сочли, что нужно давать памятные медали не всем отработавшим, а только самым достойным, в результате в январе появился еще один президентский указ, который установил, что награждаться должны лица, внесшие значительный вклад в становление и развитие науки. Не инженеры, то есть, не уборщицы и прочие рядовые научные сотрудники. Но ясность, кому медаль дадут, а кому — нет, и по сей день отсутствует. Вот мой друг и кручинится.

Мне, конечно, смешны эти страдания — это же не государственная награда за какие-то заслуги, а какая-то памятная медалька. Но, с другой стороны, может, и хорошо, что людей у нас волнуют такие вот смешные проблемы, как нехватка юбилейных медалей?

Ведь Запад опять обрушивает на нас всё новые и новые санкции, свирепствуя в бессильной ярости: вторая годовщина, Навальный… Да, Алексей Навальный умер в колонии. Было ему 47 лет. Запад и наши либералы — один такой ко мне как раз недавно заходил по этому поводу — тут же подняли шум: он был здоров, это убийство! Нет, коллеги, это просто жизнь. У нас, вон, сотрудник недавно умер, не в колонии, было ему… 47 лет. Живой такой был, веселый, в коридоре еще недавно можно было его встретить — и умер. Кто в этом виноват, Путин, британская разведка? Просто такая нынче жизнь. Жизнь сложная, тяжелая, непредсказуемая.

Я вот вспоминаю свои детство и юность: хорошо и спокойно жилось в Стране Советов, была у людей уверенность в завтрашнем дне, в прогрессе человеческой цивилизации. А что сейчас? Какой-то ужас просто! По всему миру пандемии, геополитические кризисы, вокруг оглянешься — множатся преступления: экстремизм, терроризм, измена, реабилитация нацизма, гей-пропаганда, оскорбление чувств верующих…

Страшно жить, коллеги!

Ваш Иван Экономов