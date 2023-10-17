Навстречу 300-летию

Уважаемая редакция!

Вузы полны жизни, вузы — на передовых рубежах науки, вузы — кузница кадров, вузам внимание партии и правительства уделяется в приоритетном порядке. Но если вспоминать об истоках науки и высшего образования в России, то приходится признать, что у истоков стоял не Московский государственный университет, в котором я имею честь работать, а Академия наук, основанная Петром Великим на тридцать лет раньше. 28 января 1724 года по старому стилю Его Императорское Величество «указал учинить Академию, в которой бы учились языкам, также прочим наукам и знатным художествам, и переводили бы книги».

Пётр I, конечно, был великим государем-реформатором, начавшим активно насаждать в России науки и искусства, перенимавшим передовые европейские технологии, разгромившим шведов, построившим Санкт-Петербург и т. д. Но, конечно, есть и обратная сторона у многих его достижений: прорубил окно в Европу — и тем, насаждая европейское, подорвал традиционные духовные скрепы; до сих пор мы от этого страдаем. Сказать честно, в нынешнее время Пётр Алексеевич просто бы солидный срок за оскорбление религиозных чувств получил хотя бы за его Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор. В школах, конечно, про это не упоминают, но глумление над религией там то еще было.

Впрочем, время тогда было сложное, неоднозначное, и, скажем, наш Михаил Васильевич Ломоносов тоже удалью молодецкой отличался преизрядно. То матросов на улице побьет, то явится в Академию и, говоря словами первоисточника: «Сего 1743 года апреля 26 дня пред полуднем Ломоносов явился в Академию и, не скинув шляпы, поносил профессора Винсгейма и всех прочих профессоров многими бранными и ругательными словами, называя их плутами и другими скверными словами, чего и писать стыдно. Также весьма неприлично их обесчестил, крайне поносный знак самым подлым и бесстыдным образом против них сделав».

Тем не менее детища Петра Алексеевича и Михаила Васильевича славно на пользу России поработали. В первое время в петровской Академии трудились столь известные ученые, как Эйлер и Бернулли, потом стали появляться и российские самородки. В советское время членами АН СССР были уже сотни гениальных и выдающихся ученых, чьи имена могли бы прославить любую страну. С приходом же капитализма, увы, Академия подызмельчала. И, чего уж греха таить, некоторые ее члены отличаются уже не столько научными достижениями, сколько, так сказать, разными знатными художествами: то коттедж на родственников прихватизируют, а то и вовсе Родину продать задумают. Не говоря уже о столь позорной странице в истории РАН, как неоднократный отказ избрать в свои действительные члены русского Леонардо, Михаила Валентиновича Ковальчука. Ничем иным, кроме зависти мелких людишек к титану мысли и отцу российских нанотехнологий, объяснить этот позорный факт невозможно.

О времена, о нравы! — так говорили в подобных случаях древние. Тем не менее Академия — организация государственная, со славной историей, которая может и должна стране служить. Поэтому празднование юбилея РАН поставлено на государственный уровень, выпущены соответствующие указы президента России, учреждена латунная медаль в честь юбилея вечно молодой Академии. Не исключено даже, что дело дойдет до действительно судьбоносных решений об увеличении размера стипендий для членов РАН. Ведь, действительно, при нынешней инфляции стипендия в 100 тыс. руб. для академика — это просто несерьезно!

Вообще, если задуматься, то мы живем в юбилейную практически эпоху: много важного царь Пётр Алексеевич содеял, чему мы теперь 300-летия празднуем. Начало тысячелетия, 2003 год, было ознаменовано празднованием 300-летия основания Петербурга, которое острословы называли тогда Зоолетием. А теперь вот мы приближаемся к 300-летию основания Академии. На чем фактически пора петровских юбилеев и закончится. Но отчаиваться не нужно: мы тоже живем в эпоху переломную, когда нынешнее руководство страны пытается окно в Европу, через которое к нам настойчиво лезет всякая трансгендерная чудь со своей лицемерной политкорректностью, немного прикрыть. И вместо душка деградирующей Европы нам предстоит вдохнуть полной грудью благотворный дух Азии, нового мирового центра силы и технологий. О чем, уверен, через 300 лет с благодарностью будут вспоминать наши потомки, празднуя свои юбилеи.

Ваш Иван Экономов