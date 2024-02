Почему ошибаются биографы Эйнштейна? На примере описания его доцентуры

Евгений Беркович подробно проанализировал, каким образом один из эпизодов академической карьеры Альберта Эйнштейна описан в различных книгах о великом ученом. Окончание. Начало см. в предыдущих номерах: trv-science.ru/2024/01/pochemu-oshibayutsya-biografy-einsteina; trv-science.ru/2024/01/pochemu-oshibayutsya-biografy-einsteina-2.

Уолтер Айзексон. «Альберт Эйнштейн. Его жизнь и его Вселенная»

Автор обширной биографии Эйнштейна Уолтер Айзексон — известный в Америке человек, был ранее главой CNN и главным редактором журнала Time, он автор биографий многих знаменитых людей, Эйнштейн один из них.

Айзексон цитирует большой корпус документов об Альберте Эйнштейне, и с этой стороны его книга не вызывает упреков. Но когда Айзексон добавляет что-то от себя, то нередко попадает впросак. Сказывается недостаточное знакомство с европейской, в частности, швейцарской и немецкой структурами академического роста ученых и преподавателей. Это, в конце концов, можно понять и простить. Но не ознакомиться с уже ставшими классическими биографиями Эйнштейна, прежде чем самому писать такую же, — этого ни понять, ни простить невозможно.

Ведь Абрахам Пайс совершенно ясно и четко описал, что значит быть приват-доцентом: «Приват-доцент не входил в штат факультета, и ни университет, ни какое-либо учреждение не платили ему жалованья. Это звание лишь предоставляло право преподавания в высшем учебном заведении. Каждый слушатель курса вносил небольшую сумму, которая и составляла единственное вознаграждение приват-доцента» (Пайс, 1989, стр. 176).

Айзексон как будто никогда не читал Пайса и уверяет читателя в обратном: «В том же году он подал заявку на вакансию приват-доцента в Бернском университете. Это была должность на нижней ступени академической лестницы, которая предполагала чтение лекций и проверку работ студентов, за что приват-доцент мог получать от них небольшое вознаграждение» (Айзексон, 2016, стр. 194).

Это смехотворное объяснение процедуры хабилитации сравнимо с утверждением, что кандидатская диссертация в России или в СССР была способом получения «вакансии кандидата» тех или иных наук.

Относительно того, почему Эйнштейн не представил университету собственно хабилитационную диссертацию, Айзексон пишет: «К своему заявлению Эйнштейн приложил семнадцать опубликованных статей, в том числе по относительности и световым квантам. Предполагалось, что он представит также еще и неопубликованную работу — текст для хабилитации, но он решил не утруждать себя ее написанием, поскольку от этого требования иногда освобождались те, кто имел „другие выдающиеся достижения“» (Айзексон, 2016, стр. 194).

Как мы видели, действовавший тогда регламент хабилитации в Бернском университете такой возможности не предусматривал. Айзексон необоснованно переносит нынешние условия в прошлое. Непонимание разницы между званием приват-доцента, дающим право читать лекции в университете, и должностью в университете, приводит Айзексона к таким утверждениям, которые вводят читателя в заблуждение: «В результате Эйнштейн преодолел свою гордыню и решил написать докторскую диссертацию для того, чтобы получить место приват-доцента в Бернском университете» (Айзексон, 2016, стр. 200).

Всё же нужно понимать, что целью Эйнштейна было не получение места приват-доцента в Бернском университете, а получение лицензии на чтение лекций и приобретение хотя бы минимального опыта преподавания, без чего он не мог бы получить должность экстраординарного профессора в Цюрихском университете.

Не понимая цели хабилитации, Айзексон не до конца понимает и ее процедуру: про пробную лекцию и последующее ее обсуждение он даже не заикается.

Алексис Шварценбах. «Отвергнутый гений. Альберт Эйнштейн и Швейцария»

Ошибки многих биографов Эйнштейна можно объяснить тем, что они жили или живут далеко от Швейцарии, где происходило становление ученого, поэтому не совсем ясно представляли себе, как на самом деле осуществлялась хабилитация. Но автору, родившемуся в Цюрихе, потомку знаменитой швейцарской фамилии Шварценбах-Вилле, ошибаться в деталях этой процедуры непростительно. К сожалению, Алексис Шварценбах, автор вышедшей в 2012 году вторым изданием книги «Отвергнутый гений. Альберт Эйнштейн и Швейцария» (Schwarzenbach, 2005), повторил много ошибок своих предшественников.

В начале рассказа о хабилитации Эйнштейна Шварценбах напоминает, как еще не имевший ни докторской степени, ни серьезных научных статей молодой сотрудник Патентного ведомства в 1903 году сделал попытку стать приват-доцентом. «То, что попытка провалилась, не удивило никого, кроме Эйнштейна», — совершенно справедливо пишет Шварценбах (Schwarzenbach, 2005 стр. 87).

Четыре года спустя уже получивший степень доктора наук автор признанных научным миром выдающихся научных результатов сделал вторую попытку пройти хабилитацию в Бернском университете. Шварценбах так описывает это событие: «В качестве свидетельства своей квалификации он представил диссертацию и 17 других работ, в том числе 1905 года, включая статью о специальной теории относительности. Естественнонаучному факультету Бернского университета потребовалось четыре месяца, чтобы вынести решение по заявлению Эйнштейна. Факультет пришел к заключению, что качество предложенных работ в отсутствие собственно хабилитационной диссертации для хабилитации недостаточно» (выделено мною. — Е.Б.) (Schwarzenbach, 2005, стр. 87).

Выделенные в этой цитате слова четко показывают недостаточное знание и понимание автором описываемой им ситуации. Прежде всего отметим небольшую фактическую ошибку — во времена Эйнштейна в Бернском университете не было естественнонаучного факультета, вопрос о хабилитации автора теории относительности рассматривался во втором отделении философского факультета. Это положение типично для большинства европейских университетов начала ХХ века. Естественнонаучные, математические, физические и тому подобные факультеты стали выделяться из философских факультетов несколькими десятилетиями позже. Но главное заблуждение Шварценбаха состоит в том, что, по его мнению, качество представленных статей показалось факультету недостаточным. Качество работ Эйнштейна не вызывало сомнений у членов ученого совета (так я условно называю профессорский состав второго отделения философского факультета, которому было поручено решать вопросы хабилитации). Сомнение вызвало лишь отсутствие собственно хабилитационной работы, что, согласно действовавшему тогда регламенту хабилитации, было необходимым условием присвоения звания приват-доцента (Reglement, 1891). Если бы профессора Бернского университета действительно сомневались в качестве революционных работ Эйнштейна, это легло бы несмываемым пятном на их научную репутацию. Но они лишь требовали формального соблюдения регламента, не рискуя пойти на его нарушение.

Концовку процедуры хабилитации Эйнштейна Шварценбах описывает скороговоркой, опуская важные подробности: «В начале 1908 года Эйнштейн направил факультету одну неопубликованную работу, на основании чего он получил venia legendi» (Schwarzenbach, 2005, стр. 87).

В официальном сообщении Эйнштейну говорилось о venia docendi, но, по сути, это одно и то же. Существенно, что Шварценбах ничего не говорит о пробной лекции и последовавшем за ней обсуждении, что согласно регламенту является неотъемлемой частью хабилитации. Так что и у коренного швейцарца Алексиса Шварценбаха с полнотой и точностью описания хабилитации Эйнштейна не всё гладко.

Галина Вайнштейн. «Путь Эйнштейна к специальной теории относительности»

Список биографий Эйнштейна, в которых неполно или с ошибками описывается процедура получения им права преподавать в высших учебных заведениях, можно было бы продолжить, но мы ограничимся еще только одним примером — книгой современного исследователя творчества автора теории относительности, сотрудницы израильского Университета имени Райхмана в Герцлии Галины Вайнштейн «Путь Эйнштейна к специальной теории относительности» (Weinstein, 2017). Галина Вайнштейн работала какое-то время в Эйнштейновском центре Бостонского университета, защищала докторскую диссертацию в Еврейском университете Иерусалима, ее не упрекнешь в незнании современных материалов о биографии Эйнштейна. И тем не менее в своем описании жизни ученого Галина допускает много вольностей и необоснованных утверждений.

Начало описания хабилитации вполне каноническое: «17 июня 1907 года Эйнштейн послал письмо кантональным властям в Берне, приложив к нему копии докторской диссертации, 17 опубликованных работ (включая революционные работы 1905 года) и curriculum vitae» (Weinstein, 2017, стр. 89).

Не будем придираться к тому, что в списке приложений к прошению не указан докторский диплом, а продолжим чтение дальше. Галина Вайнштейн отмечает вслед за Абрахамом Пайсом, что несколько профессоров факультета высказались за то, чтобы прошение Эйнштейна удовлетворить (мы знаем точно, что «за» был экстраординарный профессор Грюнер), однако нарушение кандидатом правила хабилитации, требовавшего представления хабилитационной диссертации, вызвало дискуссию. И тут Галина переходит от проверенных, строго документированных фактов к домыслам, к которым прибегал в своих книгах об Эйнштейне Карл Зелиг, считавший, что тот подал к прошению о хабилитации единственную работу о специальной теории относительности. Но госпожа Вайнштейн знает, что подано было 17 статей. И Эйнштейн ни одну из них не выделял особо. Тем не менее она, повторяя ложное утверждение Зелига, далее говорит лишь об одной статье 1905 года, как будто других работ, приложенных к его заявлению, не было. И, продолжая линию Зелига, приписывает профессору Форстеру фразу о том, что он ни слова не понял из статьи «Электродинамика движущихся тел» (Weinstein, 2017, стр. 89), что однако не помешало ему выступить в поддержку хабилитации Эйнштейна, когда тот выполнил требование регламента.

Описывая эту вторую попытку Эйнштейна получить звание приват-доцента, Галина Вайнштейн неожиданно вводит в действие новую фигуру — профессора судебной медицины Цюрихского университета Генриха Цанггера (Heinrich Zangger), который, по мнению Вайнштейн, тоже настойчиво рекомендовал Эйнштейну пройти процедуру хабилитации.

Биографам Эйнштейна имя Цанггера хорошо известно. Профессор кафедры судебной медицины Цюрихского университета, он интересовался и физическими явлениями, в частности, теорией броуновского движения, которую Эйнштейн предложил еще в 1905 году. Эйнштейн и Цанггер стали близкими друзьями и оставались ими до конца жизни Альберта в 1955 году. Генрих пережил его всего на два года. Их переписка составила книгу объемом более 600 страниц, получившую название «Родственные души» (Einstein — Zangger, 2012). Переписка Эйнштейна и Цанггера началась в 1910 году, когда они, судя по всему, и познакомились. Именно такого мнения придерживается и профессор Роберт Шульман, являющийся редактором книги «Родственные души». В ответ на мой вопрос профессор Шульман написал: «Госпожа Галина Вайнштейн делает так много ошибок в своей книге „Путь Эйнштейна…“, что ее необоснованное утверждение о роли Цанггера в работе Эйнштейна до 1909 года не вызывает удивления. Могу с уверенностью заверить вас, что эти джентльмены встретились в Цюрихе только после того, как Эйнштейна назначили в Цюрихский университет» (Schulmann, 2023).

В самом деле, безапелляционное утверждение Галины Вайнштейн будто Генрих Цанггер сыграл, наряду с профессором Кляйнером, важную роль в том, чтобы уговорить Эйнштейна повторить попытку стать приват-доцентом и представить факультету Цюрихского университета хабилитационную диссертацию, ни на чем серьезном не основано. Ее ссылка на работу Генриха Медикуса «Дружба трех необыкновенных мужчин» (Medicus, 1994) вводит читателя в заблуждение. У Медикуса, правда, вводится очень слабо обоснованное допущение, что Эйнштейн и Цанггер могли познакомиться в 1905 или в 1906 годах (Medicus, 1994, стр. 459), однако о теме получения приват-доцентства Эйнштейном Медикус не говорит ни слова! Такие приемы обоснования выдвинутых ею же гипотез только дискредитируют жанр научной биографии, на который претендует Галина Вайнштейн. Пусть читателя не обманывают внешние атрибуты серьезной научной работы. Издательство Cambridge Scholars Press, в котором вышли в свет книги Галины Вайнштейн об Эйнштейне, не имеет никакого отношения ни к настоящему Кембриджу, ни к его университетскому издательству. Точно так же и книга Вайнштейн «Путь Эйнштейна к специальной теории относительности» только внешне похожа на научную биографию ученого, по сути же ею не является.

Заключение

На примерах ряда широко известных биографий Эйнштейна мы рассмотрели, как в них описан эпизод получения им звания приват-доцента. Вывод оказался довольно удивительным, если не сказать обескураживающим: практически все биографии Эйнштейна представляют этот эпизод либо неполно, либо неточно, а чаще неполно и неточно одновременно. Причин можно назвать несколько. Процедура хабилитации, в результате которой соискатель получает звание приват-доцента, характерна именно для Швейцарии, Германии и ряда стран Европы, но для других стран может быть вовсе неизвестной. Так, в Америке редко кто слышал о защите второй докторской диссертации, а в России мало кто знает о лицензии venia docendi. Биографы из этих стран, недостаточно глубоко погруженные в предмет исследования, рассматривают процедуру хабилитации в Швейцарии через призму своих знаний и опыта. В результате получается искаженная картина, далекая от реальности.

С другой стороны, правила проведения хабилитации меняются со временем. То, что разрешено современным регламентом, могло быть запрещено во времена, когда Эйнштейн добивался звания приват-доцента. Если биограф ориентируется лишь на современные правила, не зная, какими они были 100–150 лет назад, он рискует нарисовать искаженную картину происходившего.

Следует иметь в виду, что документация, относящаяся к жизни и творчеству Эйнштейна, только в последние десятилетия стала достаточно полной и доступной всем желающим. Ранние биографы Эйнштейна были лишены этого источника, отсюда их многочисленные ошибки в изображении фактической стороны процесса. К сожалению, их более поздние коллеги, для которых открыты богатства «Собрания документов Альберта Эйнштейна» (тома (CPAE-1, 1987), (CPAE-5, 1993) и другие 1), не пользуются ими, а повторяют заблуждения своих предшественников вместо того, чтобы исправлять их.

Ну, и наконец нельзя сбрасывать со счетов случаи профессиональной недобросовестности, когда в научный оборот вводятся факты, не имеющие необходимого обоснования.

Так, преодолевая и исправляя ошибки историков, строится шаг за шагом истинная биография Альберта Эйнштейна, который своим вкладом в копилку знаний человечества заслужил внимательное отношение ко всем фактам своей жизни и творчества.

1 Конечно, и этот гигантский проект нельзя идеализировать, он тоже не свободен от ошибок. Например, утверждение редакторов пятого тома Собрания документов об Альберте Эйнштейне, что вступительная лекция Эйнштейна называлась так же, как пробная, следует признать ошибкой (CPAE-5, 1993 стр. 105, Doc. 89, note 3). Девиз Декарта «Подвергай всё сомнению» не потерял своей актуальности и в наши дни.