О студенческих общежитиях в Цюрихе, или Еще раз о неточностях в биографиях Эйнштейна

Вопрос о проживании Альберта Эйнштейна в Цюрихе1 возник у меня после прочтения нелепой фразы «он жил в студенческом общежитии» в русском переводе широко разрекламированной биографии великого ученого, написанной американским профессором, писателем и общественным деятелем Уолтером Айзексоном (Айзексон, 2016, стр. 61). Какое «студенческое общежитие» может быть в Цюрихе в конце XIX века? Я решил найти ответ на этот вопрос в известных биографиях Эйнштейна. Напомню только, о каком отрезке времени идет речь. Альберт Эйнштейн приехал в Цюрих из Аарау для учебы в знаменитом Политехникуме — Федеральной высшей технической школе — 29 октября 1896 года 2. Диплом об окончании Политехникума он получил 28 июля 1900 года, а затем вплоть до лета 1902 года безуспешно искал постоянное место работы. С 19 мая по 15 июля 1901 года Эйнштейн замещал преподавателя техникума в городе Винтертур (Winterthur), расположенном в 25 км к северу от Цюриха. Здесь же он оставался и после 15 июля, продолжая работать над докторской диссертацией и ожидая новой возможности получить работу. Эта возможность появилась осенью того же года, и с 15 сентября он начал работать репетитором в городе Шаффхаузене у известного преподавателя математики доктора Нюеша, откуда неожиданно для всех в начале февраля 1902 года сорвался в Берн, где еще полгода ждал обещанного места в Патентном ведомстве Швейцарии. Таким образом, первое пребывание Эйнштейна в Цюрихе длилось с 29 октября 1896 года до 19 мая 1901 года.

За эти четыре с половиной года он сменил три цюрихских адреса и двух квартирных хозяек. Первым местом его пребывания в Цюрихе была комната в квартире по адресу Unionstrasse 4. Здесь он жил с октября 1896-го по сентябрь 1898 года, а потом с октября 3 1899-го по октябрь 1900 года. В промежутке между этими периодами, с 17 сентября 1898 года по 19 октября 1899-го, он снимал комнату в доме по адресу Klosbachstrasse 87. Последним адресом в Цюрихе в тот период была квартира на Dolderstrasse 17, где он жил с октября 1900-го по май 1901 года (Erny, 2020, стр. 28–34).

Его квартирной хозяйкой по первому и последнему адресам пребывания в Цюрихе была госпожа Генриетта Хеги (Henriette Hägi), урожденная Хофман (Hofmann), вдова, белошвейка — данные взяты из адресных книг Цюриха за 1896-й (Zürich-AB, 1896, стр. 185) и 1900-й годы (Zürich-AB, 1900, стр. 165). Ей принадлежали квартиры на улицах Unionstrasse и Dolderstrasse, расположенные в двух минутах ходьбы друг от друга. Хозяйкой небольшого пансиона по адресу Klosbachstrasse 87 была госпожа Штефани Марквальдер (Stephanie Markwalder), которую Эйнштейн назвал «всё предчувствующим ангелом» (CPAE-1, 1987, стр. 234, Doc. 57) и «любимой квартирной хозяйкой» (CPAE-1, 1987, стр. 238, Doc. 58). Ее дочь Сюзанна Марквальдер оставила об Эйнштейне интересные воспоминания (Seelig, 1960, стр. 56–63).

Следует отметить, что в цюрихских адресах принято указывать не только название улицы и номер дома, но и номер района, или округа, на которые поделен город. В конце XIX и начале ХХ веков в Цюрихе насчитывалось пять округов, в то время как сейчас их двенадцать. Квартиры, в которых жил студент Эйнштейн в Цюрихе, сейчас расположены в седьмом районе Цюриха, тогда как в начале ХХ века они принадлежали пятому району. Именно так они обозначались в официальных документах того времени. Относить их к седьмому району, как делают некоторые биографы Эйнштейна (см., например, (Seelig, 1960, стр. 56)) не вполне корректно.

Укажем несколько документов, в которых упоминаются цюрихские адреса Эйнштейна. Эти примеры подтверждают описанную выше периодизацию по квартирам, которые снимал будущий автор теории относительности, хотя и указывают на некоторые несоответствия с данными о регистрации Эйнштейна по тому или иному адресу.

В апреле 1897 года Эйнштейн получил уведомление о штрафе в размере 10 франков за пребывание в Цюрихе с 28 января 1897 года без необходимых на то документов. В документе от руки вписано место жительство Эйнштейна: «у Хеги, Unionstrasse 4, округ V» (CPAE-1, 1987, стр. 54, Doc. 33). Недоразумение было вызвано тем, что с 28 января 1897 года Эйнштейн пребывал в положении лица без гражданства, что делало недействительными некоторые документы, представленные Политехникуму при поступлении. Через какое-то время он получил от Политехникума документ, делавший его проживание в Цюрихе законным. Штраф тем не менее был оплачен 1 мая 1897 года.

Еще в одном официальном документе упоминается место жительство Эйнштейна на Unionstrasse 4 в пятом округе Цюриха — в Муниципальном сертификате о постоянном проживании и благонадежности, необходимом для получения швейцарского гражданства (CPAE-1, 1987, стр. 241, Doc. 59). Этот сертификат выдан 18 октября 1899 года и содержит одну неточность, удивительную для всегда пунктуальной швейцарской бюрократии. Дело в том, что в этот день — 18 октября — Эйнштейн был еще зарегистрирован по адресу Klosbachstrasse 87. Регистрация по этому адресу заканчивалась на следующий день — 19 октября. Тем не менее полиция города Мюнхена приняла во внимание фактическое проживание Эйнштейна в квартире Генриетты Хеги, хотя зарегистрировался он там вторично только 9 ноября.

Прошение о принятии его в городскую общину города Цюрих (необходимое условие получения швейцарского гражданства) Эйнштейн написал 26 января 1900 года и тоже указал свой адрес Unionstrasse 4, Zürich V (CPAE-1, 1987, стр. 246, Doc 65), что на тот момент соответствовало данным его регистрации.

В протоколе муниципальной комиссии по натурализации города Цюрих от 14 декабря 1900 года, рассматривавшей прошение Эйнштейна о швейцарском гражданстве, указан его новый адрес всё у той же Генриетты Хеги: Dolderstrasse 17. Правда, в протоколе она записана как фрау Кеги (Kägi) (CPAE-1, 1987, стр. 272, Doc. 84). Дело в том, что рукописные заглавные буквы H и K выглядят очень похоже, и составитель протокола мог их спутать. Вряд ли подобную ошибку допустил сам Эйнштейн — уж имя своей первой и последней квартирной хозяйки в Цюрихе он должен был знать твердо!

Несмотря на то, что с 11 октября 1900 года Эйнштейн был зарегистрирован по новому адресу госпожи Хеги — Dolderstrasse 17, — в докладе швейцарского информационного бюро Управлению внутренних дел кантона Цюрих от 31 января 1901 года по вопросу получения швейцарского гражданства адрес проживания Эйнштейна указан старый — Unionstrasse 4 (CPAE-1, 1987, стр. 275, Doc. 88). По-видимому, швейцарская бюрократическая машина, приняв к рассмотрению заявление Эйнштейна о получении швейцарского гражданства, когда он проживал по одному адресу, перестала интересоваться его возможными переездами. Главное, что он оставался постоянно проживающим в Цюрихе.

Путаница рукописных заглавных букв H и K в фамилии квартирной хозяйки Эйнштейна в Цюрихе на этом не закончилась. Эту ошибку стали повторять биографы Эйнштейна, рассказывая о его студенческих годах в Цюрихе. Так, в книге Карла Зелига «Альберт Эйнштейн. Жизнь и работа гения нашего времени» рассказывается не о двух квартирных хозяйках в Цюрихе, а о трех: «Эйнштейн, чье переселение из Аарау 29 октября 1896 года отмечено в отделе по контролю населения города Цюрих, в течение студенчества сменил свое жилье четыре раза. Два раза он жил у фрау Кеги на Unionstrasse 4, один раз у фрау Марквальдер на Klosbachstrasse 87 и, наконец, у фрау Хеги на Dolderstrasse 17» (Seelig, 1960, стр. 55–56).

При этом, как было сказано, автор относит все адреса к седьмому округу Цюриха, тогда как в то время они относились к пятому. Седьмой округ фигурирует и в сокращенном русском переводе этой книги: «О приезде Эйнштейна в Цюрих имеется запись в регистрационных книгах города за 29 октября 1896 года; его излюбленным местом здесь был студенческий квартал седьмого городского района» (Зелиг, 1964, стр. 32).

Дамы и господа, имейте, пожалуйста, в виду: не было тогда седьмого городского района, их всего было пять. И любимым был пятый, а не седьмой!

Смешную оговорку Зелига, когда две квартирных хозяйки Эйнштейна превращаются в три, повторяют потом многие биографы Эйнштейна, изучавшие его жизнь не по первичным архивным документам, а по книгам своих предшественников. Для них биографии Эйнштейна, написанные Зелигом, играют роль священного писания, откуда они некритически черпают разнообразную информацию, в том числе и ошибки. Вот, к примеру, биография Эйнштейна, написанная израильским исследователем Галиной Вайнштейн: «Когда Эйнштейн прибыл в Цюрих 29 октября 1896 года, он жил в студенческом квартале Цюриха 7; первый раз у фрау Кеги на Unionstrasse 4. Там он оставался в течение двух лет, пока не переехал в пансионат фрау Штефани Марквальдер на Klosbachstrasse 87, а затем жил с семьей Хеги на Dolderstrasse 17» (Weinstein, 2017, стр. 66).

Здесь повторены все ошибки и неточности Зелига: и мифическая фрау Кеги, и седьмой район Цюриха вместо пятого…

Понятны ошибки, которые делают люди, далекие от Швейцарии, от Цюриха, от его архивов и библиотек. Но вот жизнь Эйнштейна в Швейцарии описал коренной швейцарец, потомок древнего и знатного рода Алексис Шварценбах. Что же написано им о проживании Эйнштейна в Цюрихе? А вот что: «В первый и второй студенческие годы он жил у Генриетты Хеги на Unionstrasse 4 выше Hottingerplatz, в третий год у Штефани Марквальдер на Klosbachstrasse 87 у Römerhof. В последний год он переехал снова к Генриетте Хеги на Unionstrasse» (Schwarzenbach, 2005, стр. 29).

Как видим, Алексис Шварценбах успешно прошел испытание на правильное написание фамилии Хеги, но запутался в переездах Эйнштейна внутри Цюриха и напрочь забыл его последний адрес Dolderstrasse 17.

Грамотно описал все адреса и квартирных хозяек Эйнштейна Альбрехт Фёльзинг, хотя он и не указал точные даты регистрации: «Его домом сначала была квартира госпожи Генриетты Хеги на Unionstrasse 4, недалеко от Политехникума и Физического института. В третий год он жил в небольшом пансионе с обедом на Klosbachstrasse 87, которым управляла госпожа Штефани Марквальдер, а последний студенческий год он снова провел у госпожи Хеги, с которой переехал потом на улицу Dolderstrasse 17. Всё это студенческое жилье располагалось в городском квартале Хоттинген, откуда легко было дойти как до Политехникума, так и до площади Бельвю на Цюрихском озере» (Fölsing, 1995, стр. 65–66).

Смешная описка Кеги-Хеги имеет место и в наши дни. На мой вопрос о «студенческих общежитиях» в Цюрихе, в которых якобы жил в студенчестве Эйнштейн, уже упомянутая госпожа Каролина Зенн, научный сотрудник архива города Цюриха, написала мне по электронной почте: «Посылаю вам различные регистрационные карты Альберта Эйнштейна из архива отдела контроля населения и приезжих города Цюриха до 1901 года, из которых следует, что Альберт Эйнштейн жил также и у госпожи Кеги, а это явно частная квартира (а не общежитие)» (Senn, 2022).

Когда я, поблагодарив госпожу Зенн за присланную информацию, обратил ее внимание на то, что она называет квартирную хозяйку Эйнштейна так же, как его биограф Карл Зелиг — госпожой Кеги, — в то время как другие биографы, например Альфред Фёльзинг или Алексис Шварценбах, называют ее Хеги, научный сотрудник архива города Цюрих призналась: «Чтение фамилии из регистрационных карт не кажется мне вполне ясным (Хеги/Кеги). Для уточнения посылаю вам выдержку из адресной книги города Цюрих за 1900 год, из которого четко следует, что дама с улицы Unionstrasse 4 определенно звалась Хеги» (Senn, 2022).

Действительно, адресные книги города Цюрих не оставляют никаких сомнений: по адресу Unionstrasse 4, Zürich V, проживала именно госпожа Хеги, а госпожи или господина Кеги во всем Цюрихе тогда не было. Следовательно, Карл Зелиг и слепо копировавшие его биографы Эйнштейна ошибались в имени квартирной хозяйки будущего автора теории относительности, в то время как Альфред Фёльзинг, Алексис Шварценбах и редакторы собрания документов Альберта Эйнштейна ее имя приводят верно.

Одновременно из адресных книг города Цюриха однозначно следует, что никаких студенческих общежитий во времена студенчества Эйнштейна в городе не было, студенты снимали комнаты на частных квартирах или в небольших гостиницах-пансионах общего типа, гостями которых были не только студенты. Утверждение Уолтера Айзексона о «студенческом общежитии», или, в более точном переводе, «студенческом жилье (student lodging)», является типичным незаконным переносом известного автору положения со студенческим жильем в современной Америке на явно незнакомую ему ситуацию в далекой Швейцарии полтора века назад. Такой перенос часто служит источником ошибок, что мы уже обсуждали на примере неточного и неполного рассказа об истории защиты диссертаций Эйнштейна (Беркович, 2023). История с ошибками в описании мест, где жил студент Эйнштейн, при всей незначительности поставленного вопроса, тем не менее весьма поучительна как для биографов Эйнштейна, так и для любителей истории науки.

Евгений Беркович

Фото домов, в которых жил Эйнштейн-студент, публикуются с любезного разрешения автора — Dudo Erny

Регистрационную карту Эйнштейна в Цюрихе любезно прислала автору госпожа Каролина Зенн, научный сотрудник архива Цюриха, за что автор ей сердечно благодарен

Карта города Цюрих в 1900 году — из архива города Цюрих

1 См. также:

Беркович Е. «Веселый зяблик». Студенческие годы Альберта Эйнштейна // ТрВ-Наука № 360 от 23.08.2022.

Беркович Е. Альберт Эйнштейн — швейцарский гражданин // ТрВ-Наука № 366 от 15.11.2022.

2 Дата взята из карточки регистрации Эйнштейна в отделе по контролю населения города Цюрих; копии нескольких таких карточек любезно прислала мне научный сотрудник городского архива Цюриха госпожа Каролина Зенн (Caroline Senn), за что я ее сердечно благодарю. Даты пребывания Эйнштейна по тому или иному адресу, приведенные ниже, если не оговорено иное, взяты из этих карточек регистрации.

3 Если судить по дате регистрации Эйнштейна в отделе по контролю населения в Цюрихе, он переехал в комнату по адресу Unionstrasse 4 второй раз 9 ноября 1899 года (CPAE-1, 1987, стр. 234, Doc. 57, note 7). Похоже, что с 19 октября по 9 ноября 1899 года Эйнштейн жил на Unionstrasse 4 без регистрации (CPAE-1, 1987, стр. 241, Doc. 59, note 1).