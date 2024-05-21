Сомнительный палеонтологический триллер

Райли Блэк, хотя это имя вам вряд ли что-то скажет, в популяризации палеонтологии человек более чем заслуженный: под прежним именем и фамилией она публиковала достойные внимания работы с завидным постоянством с начала 2010-х едва ли не ежегодно. Новая ее книга уже поэтому заслуживала внимания. К тому же она была переведена Константином Рыбаковым, научным журналистом и без преувеличения лучшим из работающих сегодня отечественных переводчиков палеонтологической литературы. Может быть, именно из-за того, что и от авторессы, и от переводчика я ожидал большего, моих ожиданий книга скорее не оправдала.

«Как умирали динозавры» — по сути художественная книга, напоминающая классические сочинения Ирины Яковлевой, хотя рассказы Блэк предназначены все-таки не для детской аудитории. Авторесса позволяет себе изрядную долю фантазии.

Да, часть этих фантазий, в общем, продолжает сегодняшний поп-мейнстрим палеоарта или как минимум движется в его русле. Перекличка с недавним сериалом «Доисторическая планета» довольно очевидна. Изображение остатков перьев (легких щетинок) у тираннозавра рекса и пушистости его детенышей, скажем, присутствуют как в фильме, так и в книге. Образ сомнительный: отсутствие или наличие перьев у ти-рекса – излюбленная тема для баталий в популярных палеонтологических интернет-сообществах на протяжении многих лет. Блэк однако никак не комментирует свое мнение даже в весьма обширных примечаниях. Да, оперенность детенышей тираннозавров я и сам, скажем, считаю вероятной, но не настолько, чтобы оправдывать подобные изображения, пока четких доказательств нет.

Становление нового мейнстрима началось еще несколько десятилетий назад. Поворотной стала книга «Все минувшие дни» (All Yesterdays), авторы которой позволили себе почти непредставимую (на момент издания) свободу в изображении крупных позвоночных мезозоя. Они попытались показать вымерших гигантов не одномерными ящерами с ограниченным набором стереотипных паттернов поведения (атакующими хищниками, убегающими жертвами), а животными, чье поведение и взаимодействие с другими видами могли быть весьма разнообразны.

Та книга была громадным шагом для художественной популяризации науки, она задала направление мысли на десятилетия (в первую очередь для иллюстраторов палеолитературы). Взгляд на ископаемых животных изменился. Райли Блэк явно развивает эту тенденцию, показывая даже привычных, хрестоматийнейших героев любого рассказа о мезозое с неожиданных сторон: трицератопс и ти-рэкс, например, у нее изображены не как охотник и жертва, нет — трицератопс погибает собственной смертью (от рака) и лишь посмертно становится пищей хищника-гиганта. Сам гигант тоже не просто машина для охоты и последующего уничтожения мяса: показано, что он тоже болеет и страдает от паразитов.

И все-таки всё хорошо в меру, особенно если книга претендует на какую-никакую научную достоверность. Сейчас маятник качнулся в сторону всё большей странности и необычности описаний ископаемых существ, и неплохо бы уже авторам начать сдерживать свою фантазию.

Например, Блэк рассказывает о торозавре. Во-первых, само существование торозавров спорно (чего Блэк не отрицает): возможно, за отдельный вид мы принимает остатки половозрелых трицератопсов. Во-вторых, Блэк пишет, что самки торозавров сражаются за самцов — и вот это уж как-то совсем странно. Агоническое противостояние скорее типично для самцов, а самкам требуется больше энергии для производства потомства, и они стараются эту энергию просто так не тратить: все-таки цератопсиды — не морские коньки, у которых икру вынашивают самцы; скорее всего, эти динозавры вообще не заботились о потомстве после его вылупления. Тратить силы, сражаясь за самца, если вся его роль сводится к осеменению, — сомнительная роскошь.

Я ограничусь этими примерами, но на самом деле спорных моментов в книге еще немало.

Отдельная проблема состоит в том, что Блэк очень старается создать именно художественный текст, настоящий палеонтологический триллер с убийцей-метеоритом. Время от времени ее сочинение превращается в проповедь метеоритной теории, пафосный текст со множеством красивостей, которые, наверное, должны впечатлить читателя и помочь ему осознать всю грандиозность произошедшей катастрофы. Однако сам по себе пафос ничего не доказывает, а излишние упражнения в риторике утомляют. Наконец, и Константин Рыбаков, явно более привыкший к переводу научно-популярных текстов, а не художественной литературы, с передачей этих пафосных красивостей тоже справляется далеко не всегда.

Ну и последнее: мне лично хотелось бы, чтобы уже наконец популяризаторы отстали от несчастного метеорита. Да, видимо, он сыграл важную роль в том вымирании, но подлинные предпосылки следует искать в самом устройстве морской и наземной биоты мелового периода. Приведу аналогию: да, хищник убивает жертву, но жертва эта, как правило, уже ослаблена болезнью, травмой или старостью. Прежде всего важно понять, что сделало динозавров, птерозавров, плезиозавров и многих других существ не способными пережить границу мел-пелеогена. Конечно, из истории о том, как менялась на протяжении мелового периода физиология травоядных динозавров и хищников, как изменилась роль птиц и млекопитающих с появлением цветковых растений, не сделаешь триллера, но и зачем? Для того, чтобы написать хорошую популярную книгу о древних организмах, не обязательно стараться публику поразить.

Иногда лучше всего пишут авторы, которые не боятся быть скучными. В художественной литературе, по крайней мере, это срабатывает.

Юрий Угольников