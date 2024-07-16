Динозавр в платоновой пещере

Палеокомикс для интеллектуалов и не только

Крайне неожиданно, но комикс Кима Доюна «Необычная жизнь динозавров» — это едва ли не лучшая популярная книга о динозаврах, которую я читал за последнее время (почему стать лучшей у нее всё же не получилось, я скажу в конце статьи). При этом написана (и нарисована) она вовсе не специалистом по динозаврам, а… энтомологом.

Да, изучению динозавров Ким Доюн не совсем уж чужд: как художник он уже создавал их образы (одной такой реконструкции посвящены финальные страницы комикса), и всё же одно дело помочь опытному палеонтологу и нарисовать, как мог выглядеть один конкретный динозавр, а другое — создать целую книгу на несколько сотен страниц. Казалось бы, где динозавры, а где насекомые? Тем не менее книга покоряет с первых же страниц (пожалуй, не буду спойлерить, лучше сами откройте и посмотрите — это действительно интересно).

Обширнейшая эрудиция автора позволяет ему найти баланс между научностью и развлекательностью, между корректностью и популярностью и — что еще важнее — между разными областями знаний — теорией науки, ее историей и собственно рассказом о том, что наука исследует (в данном случае — рассказом о динозаврах). Да, комикс предназначен скорее для интеллектуалов, даже для гиков, но и людей, только знакомящихся с палеонтологией, он раздражать не будет.

«Необычная жизнь динозавров» на моей памяти вообще первая книга о палеонтологии, в которой столь существенное внимание уделяется именно теории познания и философии. Причем даже о теории и философии Ким Доюн умудряется рассказывать не скучно и вполне наглядно, на конкретных образах и примерах, где-то ограничиваясь только картинками и стараясь не отягощать рассказ лишним текстом, где-то проговаривая только самое главное, но ни в коем случае теорию не игнорируя, даже возвращаясь к ней. Я не уверен, что в чтении работы Мишеля Фуко «Слова и вещи» Ким Доюн продвинулся дальше первой страницы, но он ее точно открывал, и само попадание этого труда в библиографию хоть и популярного, но все-таки посвященного палеонтологии сочинения, тем более комикса, уже удивляет, и Фуко — не единственный философ, которого Ким Доюн цитирует или чьи концепты использует для создания изображений (к слову, библиография комикса составляет несколько страниц). Платоновская пещера, например, узнается сразу, и этот философский образ как нельзя лучше подходит для описания того, как люди изучают прошлое: мы действительно видим только тени того, что было раньше, и пытаемся восстановить по этим теням подлинные организмы, сообщества, цивилизации. И ведь пещера Платона, по которой крадется динозавр, — это всего лишь одна картинка, к которой Доюн даже не дает специального текстового пояснения: для тех, кто Платона не знает, это просто отличный образ, для читателей более-менее эрудированных — отличная отсылка. И те, и другие довольны. И подобного почти мимоходом вставленного в комикс много. Меня, например, позабавили Маркс, Дарвин и Ницше, отплясывающие в аду.

Ким Доюн действительно остроумен, и с той же легкостью, с которой он использует различные философские концепты и не такие уж тривиальные для биолога знания, он применяет для иллюстрации своих мыслей и современные культурные и не только культурные реалии — от мемов со злодеем-мальтузианцем Таносом из вселенной комиксов Marvel, до Рюка — бога смерти из манги «Тетрадь смерти», — в образе последнего Ким Доюн изображает Уоллеса (одного из создателей теории эволюции, эксцентричного соавтора Дарвина). На страницах комикса появляются Путин, Трамп… даже динозавры-революционеры, выступающие под лозунгом «Динозавризм есть наша власть плюс парниковый эффект по всей планете». Наконец, Ким Доюн предельно корректен: выбирая предпочтительную теорию о том, как выглядел тот или иной динозавр, как мог функционировать его организм, он всегда оговаривается, что существуют иные теории, очерчивающие их жизнь и облик иначе, и наши знания еще могут измениться.

В общем, действительно, как ни парадоксально, этот созданный энтомологом комикс мог бы стать лучшей книгой по палеонтологии, изданной в России в этом году… если бы не просто-таки чудовищная редактура! Я читал комикс в электронном формате — и мне остается только надеяться, что в печатном виде все многочисленные ляпы были-таки исправлены, и всё же… Не знаю, как происходило взаимодействие переводчика и научного редактора, которым был не абы кто, а обычно более чем щепетильный Дмитрий Пащенко, но ляпов, причем вполне очевидных, в комиксе много: вместо мелового периода, когда точно речь идет именно о нем, появляется пермский; в шутке, обыгрывающей, что геологические слои на картинке изображены неправильно (более поздний расположен ниже более раннего), расположение этих слоев исправлено на такое, «как полагается», и т. д. Подобного, увы, в книге много. Такие ошибки портят всё чтение…

И все-таки, подводя итог написанному: сам по себе комикс Кима Доюна очень хорош, и людям, интересующимся палеонтологией, знакомство с ним наверняка доставит немалое удовольствие.

Юрий Угольников