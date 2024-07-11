Институты сопротивляются включению их в состав НИЦ «Курчатовский институт»

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с предложением передать семь ведущих институтов страны, большая часть которых подчиняется в данное время Министерству науки и высшего образования РФ, в состав НИЦ «Курчатовский институт».

Речь идет об Институте ядерных исследований РАН, Федеральном научном центре пищевых систем им. Горбатова РАН, Институте океанологии им. Ширшова РАН, крымском ВНИИ виноградарства и виноделия «Магарач» РАН, Северо-Кавказском федеральном научном центре садоводства, виноградарства и виноделия, о Федеральном ростовском аграрном национальном центре и Институте проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН.

Президент страны дал указание членам правительства, а те – Минобрнауки РФ и РАН «разработать и представить предложения» в связи с данным письмом Ковальчука.

В среду для обсуждения этого вопроса состоялось внеочередное заседание ученого совета ИЯИ РАН. В обсуждении и голосовании принял участие 51 член ученого совета из 53 (в соответствии с Положением об ученом совете ИЯИ РАН, принятые решения правомочны).

Ученый совет единогласно решил:

1. Выступить против возможного присоединения ИЯИ РАН к НИЦ «Курчатовский институт».

2. Направить обращение от имени Ученого совета ИЯИ РАН в адрес Минобрнауки России (В.Н. Фалькову) и Российской академии наук (Г.Я. Красникову).

По ссылкам на странице института «ВКонтакте» и в телеграм-канале можно ознакомиться с обращением ученого совета ИЯИ РАН в адрес Минобрнауки (В.Н.Фалькову) и РАН (Г.Я.Красникову), а также с выпиской из протокола заседания ученого совета

https://vk.com/institutefornuclearresearchras

https://t.me/INRRAN/389

По сведениям телеграм-каналов обозревателя отдела науки «Московского комсомольца» Натальи Веденеевой и академика РАН Алексея Хохлова , аналогичные решения были приняты учеными советами Института океанологии им. Ширшова РАН, Института проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН и ФНЦ пищевых систем РАН:

https://t.me/khokhlovAR/750

https://t.me/frnved/2373

Обращение ученого совета ИЯИ РАН против присоединения к НИЦ «Курчатовский институт»

Выписка из протокола № 5 против присоединения к НИЦ «Курчатовский институт»