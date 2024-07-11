Институты сопротивляются включению их в состав НИЦ «Курчатовский институт»

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с предложением передать семь ведущих институтов страны, большая часть которых подчиняется в данное время Министерству науки и высшего образования РФ, в состав НИЦ «Курчатовский институт».
Речь идет об Институте ядерных исследований РАН, Федеральном научном центре пищевых систем им. Горбатова РАН, Институте океанологии им. Ширшова РАН, крымском ВНИИ виноградарства и виноделия «Магарач» РАН, Северо-Кавказском федеральном научном центре садоводства, виноградарства и виноделия, о Федеральном ростовском аграрном национальном центре и Институте проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН.
Президент страны дал указание членам правительства, а те – Минобрнауки РФ и РАН «разработать и представить предложения» в связи с данным письмом Ковальчука.
В среду для обсуждения этого вопроса состоялось внеочередное заседание ученого совета ИЯИ РАН. В обсуждении и голосовании принял участие 51 член ученого совета из 53 (в соответствии с Положением об ученом совете ИЯИ РАН, принятые решения правомочны).
Ученый совет единогласно решил:
1. Выступить против возможного присоединения ИЯИ РАН к НИЦ «Курчатовский институт».
2. Направить обращение от имени Ученого совета ИЯИ РАН в адрес Минобрнауки России (В.Н. Фалькову) и Российской академии наук (Г.Я. Красникову).
По ссылкам на странице института «ВКонтакте» и в телеграм-канале можно ознакомиться с обращением ученого совета ИЯИ РАН в адрес Минобрнауки (В.Н.Фалькову) и РАН (Г.Я.Красникову), а также с выпиской из протокола заседания ученого совета
https://vk.com/institutefornuclearresearchras
По сведениям телеграм-каналов обозревателя отдела науки «Московского комсомольца» Натальи Веденеевой и академика РАН Алексея Хохлова , аналогичные решения были приняты учеными советами Института океанологии им. Ширшова РАН, Института проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН и ФНЦ пищевых систем РАН:
Обращение ученого совета ИЯИ РАН против присоединения к НИЦ «Курчатовский институт»
Обращение ученого совета ИЯИ РАН против присоединения к НИЦ «Курчатовский институт»
Выписка из протокола № 5 против присоединения к НИЦ «Курчатовский институт»
«Позднебрежневский период» в посте эксвице-президента Академии:
https://t.me/khokhlovAR/751
Как мило!
«Пони бегают по кругу!»?!
А рядовым научникам — что достаётся?
По-сталински типа? «Вместо пирогов и пышек — кулаки и шишки!»
Не так ли?!
Л.К.
Академия буде любезна — сама должна справляться с собственной дурью и давать превентивный отпор своим же пусть и титулованным патентованным болванам. Имхо.
Не втаскивая в верхушкчные чисто управленческие «разборки» академический демос.
Не замеченный в сколько-нибудь значительном влиянии на управленческо-распределительные моменты.
Иначе воевать будут одни, а лавры и победы — сидевшим в окопах. Не шибко справдливо.
К.
А когда было не так? ;)
В Горбачёвскую Перестройку.
Тогда людей уважали, не считали быдлом.
Даже тех, кто в загранку дунул, «задрав штаны» (цитата из Е.А. Евтушенко, литератора).
Л.К.
Да, да помним. Благими намерениями …
Ох, уж эти «светские львы (львицы)» — по непременным указивам, как правило, особенного тупого начальства.
Местные «кардинальчики ришельё».
Недавно перечитывал «Белые одежды» господина Дудинцева, там в качестве персонажей некая чета Вонлярлярских. Один в один.
Даже смешно.
Л.К.
Русскость она как электрический ток. Бьёт — значит любит.
Ну да, «я тебя, дуру, лопатой нежно огрел по спине…».
Советскость, стало быть, — не «русскость» (по крови? по почве?), а ея интернациональное типа извращение, так, что ли?
Чтой-то вы мне стали напоминать И.Р. Шафаревича, Станислава Куняева и редколлегию доблестного «Нашего своеврейника», виноват, оговорился, «Нашего соплеменника».
Если в кране нет воды, значит любит, растуды (ть).
Плавали с таким…, говорят не тонет.
Л.К.
Я с такими глубинами плавающих субстанций пока не знаком. Сейчас слушаю «Погружение во тьму» Волкова. Батя его горячку спорол со своими «как же я брошу родину в трудную минуту» и сдох, потом сын 30 лет в гулагерях отдыхал… И — интеллект. Вот эта единственная история, которую нужно изучать.
Это вас еще западники не били ;)
Они по мелочам не бьют — предпочитают крупную дичь.
Простите, но считаю подобного рода «остроты» — ни к месту и ни ко времени. Даже направленные на парирование ещё большей из другой оперы, но действительно дичи.
Стреляли и целили в человека, маленького или большого — не важно совершенно. Немотивированно и незаконно хотели жизни лишить: такой умысел на виду, и вряд ли опровергаем.
Гражданское общество даст мотивированный отпор. Ибо не орвелловский скотский хутор, где право силы вместо, как положено, силы ПрАва.
Вот так сужу, иначе не выходит.
Л.К.
Остроты я люблю, но в данном случае никаких острот — констатация факта, причём далеко не единичного.
Мутная история …
Такие истории ясными не бывают.
Академия уже играла в эти управленческие разборки и … проиграла, если помните. Теперь академия институты не контролирует. Ее функции сведены в экспертизам, которые мало что значат, и к научно-методическому руководству, которое вообще непонятно что значит.
Что до научного демоса, то он теперь платит за свое равнодушие к верхушечным разборкам.
В целом, именно отсутствие связи между верхами и демосом научного сообщества привело к тому, что теперь все решают чиновники. И это справедливо для любых сообществ.
> Что до научного демоса, то он теперь платит…
Ваше чисто академическое высокомерие, уважаемый Д.Б.Т., не ведает элементарных границ / ограничений.
Собрав академические сливки, вступив в славные ряды и получая по скромным меркам немалую стипендию (нагрузок я касаться не вправе, не будучи осведомлённым), Вы, уважаемый, предлагаете питающимся в лучшем случае условным «молоком», а в худшем — водою, Вы предлагаете именно им — академический активизм.
Оченно мило с Вашей стороны, дельная «мотивация».
Как там «На 40-й миле», кажется, у Джека Лондона: весь выигрыш заведению, и ни хрена — игрокам!
Отличная логика академического босса, великолепная. Но дырявая, как карточный преферансный мизер, извините.
Л.К.
Ваш комментарий полностью состоит в наезде на меня лично. Мне на это глубоко на…, ну, Вы в курсе, думаю. По сути вопроса Вы не сказали ровном счетом ничего.
Суть же в том, что равнодушие демоса всегда имеет негативные последствия. Всегда при этом к власти приходят те, кто об этот демос потом вытирает ноги.
Если у Вас другое аргументированное мнение, готов ознакомиться и обсудить.
Если же спуститься к конкретике, советую ознакомиться с историей взаимоотношений Ковальчука с РАН.
Никакого наезда, ибо считаю Вас (к академическому коллективному несчастию), ещё из лучших. Если не самым лучшим — остальные вообще сквозь зубы, и «два пальца не подадут», не то, что типа дискуссию учинить.
Мой пафос в следующем: не обвинять голословно академический демос за отсутствие необходимого по-Вашему активизма: члены РАН блокируют оный «на дальгних подступах». И Вы прекрасно знаете как и зачем.
Не буду писать что-то стандартное типа «уважающий Вас» (ибо подразумевается, вне наездов или внутри них, не важно),
Л.К.
Начали Вы с обвинения академии и требования не втаскивать в разборки демос. Теперь Вы с тем же пафосом обвиняете академию в том, что она блокирует активизм на дальних подступах.
Академия, разумеется, многогрешна. Но я считаю, что свою часть ответственности несет и демос. Я ведь с лампасами не родился и по партийной линии не рос. Знаю и тех и других.
А позиция по любому поводу только ругать начальство (то их втаскивают, то блокируют на дальних подступах), это позиция не демоса, но плебса.
“Но я считаю, что свою часть ответственности несет и демос.”
Тут неплохо бы добавить конкретики, а то напрашивается классика жанра: “Простите, а часовню тоже я развалил?”.
Да прямо тут и есть конкретика. Леонид Коганов сразу же обвинил академию. В первом же посте ветки. А потом то, что я выдернул из Википедии, оказалось для него ценной справкой. Очень типичное поведение демоса.
Неудивительно, что при выборах директора, ученого совета, кандидатов для той же академии получается то, что получается. Откуда же вырасти толковым руководителям, если в демосе всем безразлично?
Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды…
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
То бишь, демос не осведомлён, равнодушен, голосует не за тех, поэтому толковые руководители вырасти никак не могут. Логика понятна, спасибо.
Да, примерно так. В такой атмосфере нормальные руководители не появляются и не растут. Разве что чисто случайно. Зато проходимцам и карьеристам всех мастей — раздолье.
А вот из Дольского
«Под звуки флейты и трубы
я понял в дальних странах:
тиранов делают рабы,
а не рабов тираны.
Да, князь, как это странно.»
А это, кажется, вообще библейская цитата
«не ропщите на своего правителя, ибо каждый народ достоин своего правителя».
Не волнуйтесь так, РАН сейчас состоит из лузеров, кого не взяли на приличную работу за границей, глубоких пенсионеров, ф также небольшого количества жуликов-карьеристов и случайных недоумков. Все кроме последних это понимают, чему способствуют зарплаты на уровне средних московских программистов, но в отличие от последних с угрозой посадки если что будет не так. Так что высокомерие академической публики уже в прошлом.
«За Державу обидно!» И за РАН — в частности.
Ну да ладно, буде возможность перевернуть страницу,…
Л.К.
«Академия буде любезна — сама должна справляться с собственной дурью и давать превентивный отпор своим же пусть и титулованным патентованным болванам.»
С отпором как раз все нормально. На скорость просто из ВИКИ.
С начала 2000-х годов руководил в Институте кристаллографии Научно-исследовательским центром «Космическое материаловедение». Возглавлял институт в течение 15 лет. Но в результате двух тайных голосований на собраниях Отделения физических наук РАН 27 и 30 мая 2013 года его не переизбрали на занимаемый пост директора.
В 2007 году Президиум РАН назначил Ковальчука исполняющим обязанности вице-президента РАН на годичный срок. Однако вице-президентом он не стал, так как в 2008 году не был избран действительным членом РАН, а вице-президентом РАН, по Уставу, может быть только действительный член.
И академия за это заплатила.
По одной из версий, Ковальчук является автором законопроекта о реформировании Российской академии наук, которое началось после того, как его не переизбрали директором Института кристаллографии РАН. В ряде СМИ утверждается, что учёный, которого несколько раз не избирали действительным членом РАН и не утвердили на посту директора Института кристаллографии, затеял эту реформу из-за личной обиды. Сам Ковальчук в одном из интервью заявил, что «Академия должна неминуемо погибнуть, как Римская империя».
Снос двух последних президентов (Фортова и Сергеева) тоже отражает ситуацию.
Собственно, эта развёрнутая справка и требовалась (от Вас, как участника нынешней дискуссии и одновременно «инсайдера»).
Вместо, считаю, нелепых личных обид и, полагаю, совершенно лишних резкостей (в «лампасности» и «партийном росте» Вас здесь покуда никто ещё по сю пору не обвинял, насколько ведомо пишущему).
А спрвка — важная, и за неё — спасибо. Очень большое, и, надеюсь и полагаю, что не только от меня, пишущего эти строки.
Л.К.
Прежде начала любых «раскопок» должен быть план и явные ограничения копаемого участка.
К.
Пардон, я думал, все про это знают. Это ж просто из википедии скопировано. Ничего инсайдерского. Как-то я полагал, что уж всяко на таком уровне все с материалом ознакомились прежде чем рассуждать об ответственности.
Получается, что Вы стали возлагать ответственность на академию будучи не осведомлены даже о таких общеизвестных и легко доступных фактах.
Ну да, и РГ = Российскую Газету я тоже каждый день от корки до корки не прочитываю. И не резюмирую: есть такой грех. И постоянная резь в глазах (от того же интернета).
Так что уж не обессудьте (с дешёвым и бессмысленным, считаю, ёрничеством).
Я старше Вас по годам, куда как менее обласкан властью (единственная боевая награда за 91-й год), но, считаю, это не повод для Вас зарываться, любезнейший. Как-то так.
Всех благ.
Л.К.
Про награды, Российскую Газету и возраст — это все словесный мусор. Главное просто. Прежде чем высказывать публике свое оценочное суждение по какому-то вопросу, лучше ознакомиться с доступным материалом хотя бы в общих чертах.
«Прежде начала любых «раскопок» должен быть план и явные ограничения копаемого участка.» =====
За более чем полвека поисковых исследований не приходилось видеть выполненного плана. Повезло, что я начинал под началом участника атомного проекта СССР, которому многое прощалось. Поэтому, планы писались в крайне общем виде, чаще уже на полученные результаты.
А сейчас за нас манагеры так взялись, что никак от них не оторваться с полученными, но припрятанными результатами, хотя конечно кое-что имеется ;)
Им, манагерам, никогда не работавшим в поиске, невдомёк, что природу не спланируешь, как им из теплых офисов видится ((
«Нафига попу гармонь, если рядом филармонь?»
Хоть трезвонь, хоть не трезвонь
Только поп возьмёт гармонь
Потом хапнет филармонь
И устроит там амвонь
«Нафига россии РАН, вытекает кровь из ран.»
https://dzen.ru/a/Zo_7HgRNLicfYBZJ
«Всё хорошо, прекрасная маркиза, тарампампам, тарампампам!»
Л.К.
«Вот ненадолго — плохо!»
Жванецкий — Карцев — Ильченко — копирайт.
К.
Из вики-статьи «Российская академия наук».
Пора расцвета, — экспоненциальная фаза роста РАН, — интервал 1917-2017 г.
РАН как социальный организм перестал существовать в 2018 г.
То, что осталось — естественно утилизируется более живучими организмами или отмирает.
Хронология численности и зарплат сотрудников РАН, — ну, прям мемориальная доска. ))