Падите к НИЦ! Попытка включения академических институтов в состав НИЦ «Курчатовский институт». Неудавшаяся

Внезапно 8 июля 2024 года научную общественность потрясла новость: президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с предложением 1 передать семь академических институтов страны, большая часть которых подчиняется в данное время Министерству науки и высшего образования РФ, в состав НИЦ «Курчатовский институт». Речь идет об Институте ядерных исследований РАН, Федеральном научном центре пищевых систем им. Горбатова РАН, Институте океанологии им. Ширшова РАН, крымском ВНИИ виноградарства и виноделия «Магарач» РАН, Северо-Кавказском федеральном научном центре садоводства, виноградарства и виноделия, о Федеральном ростовском аграрном национальном центре и Институте проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН. Президент страны дал указание членам правительства, а те — Минобрнауки РФ и РАН «разработать и представить предложения» в связи с данным письмом Ковальчука. Причем срок исполнения значился 12 июля!

Уже 10 июля состоялось собрание ученого совета ИЯИ РАН. По сведениям телеграм-каналов обозревателя отдела науки «Московского комсомольца» Натальи Веденеевой и академика РАН Алексея Хохлова, аналогичные решения были приняты учеными советами Института океанологии им. Ширшова РАН, Института проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН и ФНЦ пищевых систем РАН. Все ученые советы единогласно выступили против присоединения.

Ученый совет ИЯИ РАН направил обращение в адрес Минобрнауки России (В. Н. Фалькову) и Российской академии наук (Г. Я. Красникову). Приводим его здесь.

Через некоторое время поступило разъяснение от пресс-службы РАН, что вопрос согласован и решен отрицательно: никакая передача не состоится. Причем было заявлено, что этот вопрос обсуждается уже месяц (что правда, есть независимые подтверждения, что вопрос конфиденциально всплывал месяц назад), что всё уже было решено — никакой передачи не планируется, и «шумиха» была напрасной.

Насчет того, что всё полюбовно решилось в кулуарах, у нас подтверждений нет. Даже если это правда, «шумиха» была, несомненно, полезной как средство против дальнейших притязаний. А пока сотрудники вышеперечисленных институтов вздохнули с облегчением.

1 mk.ru/science/2024/07/08/kovalchuk-zaprosil-u-putina-v-sobstvennost-eshhe-sem-nauchnykh-organizaciy.html