Падите к НИЦ! Попытка включения академических институтов в состав НИЦ «Курчатовский институт». Неудавшаяся

Внезапно 8 июля 2024 года научную общественность потрясла новость: президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с предложением 1 передать семь академических институтов страны, большая часть которых подчиняется в данное время Министерству науки и высшего образования РФ, в состав НИЦ «Курчатовский институт». Речь идет об Институте ядерных исследований РАН, Федеральном научном центре пищевых систем им. Горбатова РАН, Институте океанологии им. Ширшова РАН, крымском ВНИИ виноградарства и виноделия «Магарач» РАН, Северо-Кавказском федеральном научном центре садоводства, виноградарства и виноделия, о Федеральном ростовском аграрном национальном центре и Институте проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН. Президент страны дал указание членам правительства, а те — Минобрнауки РФ и РАН «разработать и представить предложения» в связи с данным письмом Ковальчука. Причем срок исполнения значился 12 июля!
Уже 10 июля состоялось собрание ученого совета ИЯИ РАН. По сведениям телеграм-каналов обозревателя отдела науки «Московского комсомольца» Натальи Веденеевой и академика РАН Алексея Хохлова, аналогичные решения были приняты учеными советами Института океанологии им. Ширшова РАН, Института проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН и ФНЦ пищевых систем РАН. Все ученые советы единогласно выступили против присоединения.
Ученый совет ИЯИ РАН направил обращение в адрес Минобрнауки России (В. Н. Фалькову) и Российской академии наук (Г. Я. Красникову). Приводим его здесь.
Через некоторое время поступило разъяснение от пресс-службы РАН, что вопрос согласован и решен отрицательно: никакая передача не состоится. Причем было заявлено, что этот вопрос обсуждается уже месяц (что правда, есть независимые подтверждения, что вопрос конфиденциально всплывал месяц назад), что всё уже было решено — никакой передачи не планируется, и «шумиха» была напрасной.
Насчет того, что всё полюбовно решилось в кулуарах, у нас подтверждений нет. Даже если это правда, «шумиха» была, несомненно, полезной как средство против дальнейших притязаний. А пока сотрудники вышеперечисленных институтов вздохнули с облегчением.
Обращение Ученого совета ИЯИ РАН против присоединения к НИЦ «Курчатовский институт»
1 mk.ru/science/2024/07/08/kovalchuk-zaprosil-u-putina-v-sobstvennost-eshhe-sem-nauchnykh-organizaciy.html
А не рановато расслабляться?
Правительство РФ рассмотрит вопрос о присоединении семи научных учреждений к Курчатовскому институту
Красников: ”для эффективного сотрудничества институтов с «Курчатником» совсем не обязательно изменять их ведомственную принадлежность, достаточно, например, создать научный консорциум и попробовать поработать вместе, и если попытка будет удачной, то институты по собственной инициативе смогут перейти в НИЦ.”
Иными словами: не захотели добровольно, перейдут “по собственной инициативе”.
А вот (прошу наблюдать) параллельный и независимый метод подгрёба под себя пресловутых «денежных потоков»: не методом «поглощения», а методом создания «хайпового вала» (сродни огневому валу при бомбардировке Лейпцига союзной авиацией):
https://t.me/khokhlovAR/755
Иногда срабатывает, как, например в случае «самозарядного Чумака» (требующего заряжать воду непонятно чем через телевизор).
Конечно, терминалом трофической цепи везде является презренное бабло и только оно.
Но научная истина, она здесь — при чём, при каких-таких делах?! (чисто риторический вопрос — восклицание).
Полагаю, что по Ахматовой, ея «здесь не стоЯло»!
Л.К.
Научная истина — это то, что остается, когда хайп схлынет.
Для тех, кто решает проблему выживания путем написания отчетов, в Курчатнике может быть не так уж и плохо. За весь центр не скажу, но по «Природоподобным технологиям» они получают очень хорошие деньги, хотя почти ничего кроме отчетов не производят. Отрицательные рецензии экспертов РАН никак на это не влияют.
Правда на могу сказать, что из этих средств доходит до научного демоса.
”почти ничего кроме отчетов не производят”
Природа над своими технологиями миллионы лет трудилась, правда бесплатно. Природоподобные технологии за очень хорошие деньги возможно побыстрее разработают, однако потерпеть таки придётся. Кто понял жизнь, тот не торопится.
Странный это был отдел. Лозунг у них был такой: «Познание бесконечности требует бесконечного времени». С этим я не спорил, но они делали из этого неожиданный вывод: «А потому работай не работай — все едино». И в интересах неувеличения энтропии вселенной они не работали. По крайней мере большинство из них. «Ан масс», как сказал бы Выбегалло. По сути, задача их сводилась к анализу кривой относительного познания в области ее асимптотического приближения к абсолютной истине. Поэтому одни сотрудники все время занимались делением нуля на нуль на настольных «мерседесах», а другие отпрашивались в командировки на бесконечность. Из командировок они возвращались бодрые, отъевшиеся и сразу брали отпуск по состоянию здоровья. В промежутках между командировками они ходили из отдела в отдел, присаживались с дымящимися сигаретками на рабочие столы и рассказывали анекдоты о раскрытии неопределенностей методом Лопиталя. Их легко узнавали по пустому взору и по исцарапанным от непрерывного бритья ушам. За полгода моего пребывания в институте они дали «Алдану» всего одну задачу, которая сводилась все к тому же делению нуля на нуль и не содержала никакой абсолютной истины. Может быть, кто-нибудь из них и занимался настоящим делом, но я об этом ничего не знал.
Надо всю РАН присоединить к курочатнику. Целиком. Будет РАН им. Ковальчука. И все довольны. Институты в РАН, РАН в курочатнике, курочатник в яйце, в яйце игла… не сходится, ну ничего, и не такое переживали.
Никогда не интересовался идеями Михаила Ковальчука, — а вот сегодня заглянул на сайт НИЦ «КИ».
Мое мнение:
«Природоподобные технологии» — миф, как и концепция «устойчивого развития».
В природе нет самодостаточных систем, — и земная биосфера не исключение, — она паразит Солнца.
Борьба за ресурсы была, есть и будет, — желательно, чтобы она не переходила в физическое уничтожение конкурентов и не лишала их шансов на эволюционное развитие.
Наиболее приемлемая форма борьбы за ресурсы — взаимовыгодная торговля.
То, что для покупателя ресурс, например урановая руда или желудочный сок, — для продавца может быть глиной для горшков или возобновляемым физиологически агентом.
И переплачивать за руду нельзя — ведь иначе племя продавцов тут же исчезнет, утеряв стимул эволюционировать.
Может быть, наилучший путь — культурная ассимиляция в привлекательной для продавца форме.
Считается: «Сколково» — российский аналог «Кремниевой долины».
НИЦ «КИ» Михаила Ковальчука вполне могло бы стать аналогом частного университета Джонса Хопкинса — всемирно известного коллектива исследователей в области гражданских и военных наук, искусств и здравоохранения.
КИ серьезно болен болезнью Холдинга. Он много лет еще до МВК курировал, а не искал.
Когда я была аспиранткой-матфизизом на физическом факультете СПбГУ, у нас в кафедральной аудитории был замечательный кран: кто кран откроет — Ковальчука кабинет зальёт. Краном старались не пользоваться.
Я давно там не была, но думаю, что с тех пор мало что изменилось. И сейчас я считаю, что матфизики были не правы: волею Судьбы они получили рычаг влияния — «волшебный» КРАН! Думаю, рассуждать правильно так:
— Это наш кран?
— Наш!
— Это наша раковина?
— Наша!
— Мы в ней тряпку для доски мыть право имеем?
— Имеем!
— А помидоры мы в ней помыть можем?
— Можем!
— А бутылки охладить?
— Да запросто!!!
И продолжать использовать раковину целевым образом. И если и. о. декана это почему-то не нравится, пусть он и решает проблемы хотя бы с материально-техническим обеспечением помещения матфизиков краном, раз уж с обещаным ремонтом у всех теоретиков справиться не сумел.
(Боюсь только, что путь непротивления крану насилием состоит в том, что это мистер Ковальчук должен сам сесть и погуглить, как ему ручками с краном управиться и потолок свой заново после мытья попомидоров матфизиками побелить.)
Так кабинет наверняка пустует не годы, десятилетия ;)
Даже если и пустует, для М. В., как для управленца, текущий на кабинет кран ₽сё равно был бы унизителен.
Недавно в Петербурге на площади за Манежем была выставка постеров с научными фотографиями из Курчатника. И там был постер с текстом от Михаила Валентиновича Ковальчука. Думаю, МВ в курсе, что научная общественность имеет к нему и происходящей вокруг всех нас конвергенции (естественнонаучного и гуманитарного знания) некоторые вопросы. Я считаю, что в своем тексте на постере он по крайней мере честно пытается нам на что-то намекнуть при помощи метафор и исторических аналогий. (У него может быть подписка о неразглашении информации.) Фото постера прилагаю.
МВ блестяще воплотил концепцию конвергенции естественнонаучного и гуманитарного знания в своём методе наукообразной болтологии. И намёк его прост: Хочешь жить красиво, осваивай передовые методы!
Неолысенковщина, ничего более.
Разные формы лысенковщины — изначальное, хроническое заболевание российской науки.
В России Наука никогда не рассматривалась как часть культуры. Современная наука — дите Европейской Реформации, Просвещения и Гуманизма, порожденных, в конечном счете, протестантизмом. В православной (правильно славящей) России наука была искусственно насаждена Петром, главным образом «для пушек».
Реформация, Просвещение и Гуманизм, по существу, здесь всегда были в загоне.
Сегодняшнее, агонизирующее состояние российской науки есть ничто иное, как резкое обострение в новых исторических условиях ее старой хронической болезни – лысенковщины. Причем, болезнь эта значительно старше самого Лысенко, пришла она вместе с Ломоносовым.
В рамках борьбы за научную истину предлагаю называть эту болезнь ломоносовщиной.
Ломоносовым приложил немало усилий для уничтожения первого российского университета, которым являлся С-Петербургский академический университет при С-Петербургской академии наук. Тем самым заложил начальную трещину между преподаванием и научными исследованиями. Им же начата борьба с иноземным влиянием на трактовку российской истории. Но полного расцвета как по масштабам охвата, так и по методам достижения целей всё это достигло в советские времена. Исторически получилось так, что первейшим здесь оказался Лысенко. Нельзя исключить, что только пока.
Проглядывается уже новый титан мысли — А.Г.Дугин, фактически отрицающий Реформацию, Гуманизм и Просвещение.
Так что ещё далеко не вечер…
Любопытно, а Ломоносов от кого её подхватил?
РПЦ
Ломоносов был таки учёный с собственными реальными научными достижениями, и ставить его в один ряд с Лысенко и Ковальчуком это, мягко говоря, антинаучно.
Последняя фраза здесь (про тотальную пустопорожнюю болтологию):
https://t.me/khokhlovAR/756
Она, часом, не о сабже ли? В том (огромном) числе (прихлебал)?
Л.К.
Еще ОН сказал, что либо красивая жизнь, либо служение науке (любыми методами).
Фотография отрубленной головы Игоря Курчатова на постаменте выглядит жутко.
Рядом с ней любой текст воспринимается жизнерадостным напутствием потомкам, — попавшим, как и Вы, в центр конвергенции естественнонаучного и гуманитарного знания.
Голова это история, а вот хищный бюст со скрюченными загребущими лапками над текстом это гораздо более жуткое настоящее.