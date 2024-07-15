Семеро против Фив?

Уважаемая редакция!

Времена нынче сложные, неспокойные, что подтверждается продолжающимися заменами и даже арестами ректоров университетов. В середине июня был задержан ректор крупного и достаточно известного Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий, вроде бы за взятку в 600 тыс. руб., которую он дал за организацию защиты диссертации своей жены. Чуть позже стало известно, что в отставку досрочно подал ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов, а на его место пришел не кто-нибудь, а бывший заместитель министра юстиции Андрей Логинов. Уж не знаю, есть ли тут какая-то связь с Высшей политической школой имени Ивана Ильина, появление которой вызвало скандал, возмущенные представители общественности напоминали о поддержке Ильиным фашизма. Может быть, новый ректор проведет расследование всех обстоятельств дела, накажет виновных и наградит правых, в смысле, не ультраправых, а представителей стороны, которые были на стороне правды.

Наконец, в начале июля в СМИ появилась информация о задержании ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Фёдорова. Нет-нет, никаких волнений по поводу имени Иммануила Канта в университете не было, всё банальнее — обычная взятка. Даже сумма примерно та же, что и в Воронеже — более 600 тыс. руб. Между прочим, ректор не простой: член президентского Совета по науке и образованию. Я в свое время писал, что внешность у него больно подозрительная, нужно бы его из состава Совета вывести. Теперь, не сомневаюсь, выведут!

Но, пожалуй, самой странной историей последних дней стала история о семи институтах. На прошлой неделе в СМИ появилась информация о планах руководства Курчатовского института присоединить еще семь научных организаций. И не просто о планах, а о планах, активно реализуемых: Михаил Ковальчук направил президенту страны письмо, где представил список из семи институтов, которые он видит в составе своего НИЦ. Это Институт ядерных исследований РАН, Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН, Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН, крымский ВНИИ виноградарства и виноделия «Магарач» РАН, Северо-кавказский федеральный научный центр садоводства виноградарства и виноделия, Федеральный ростовский аграрный национальный центр, а также Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН.

Как руководитель головной организации по нескольким важнейшим направлениям — развитие природоподобных технологий, развитие синхротронных и нейтронных исследований, развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергетики, развитие генетических и сельскохозяйственных технологий — Михаил Валентинович сделал заключение, что Курчатовскому институту для «замыкания технологических цепочек, созданных в НИЦ» нужны еще семь упомянутых выше организаций.

Дело, в общем-то, достаточно рядовое: подобное уже происходило, и сейчас всё шло, казалось бы, по привычному сценарию, начались шуточки про планы Ковальчука выращивать термоядерный виноград и проч. Но затем что-то пошло не так… Намеченные к поглощению институты вдруг проявили неожиданную строптивость, выразив нежелание присоединяться к Курчатовскому институту. В частности, ученый совет Института океанологии РАН единодушно высказался против присоединения к НИЦ «Курчатовский институт», указав, что это угрожает разрушением налаженных устоявшихся научно-производственных отношений и утратой уникальных специалистов. Против присоединения к Курчатнику высказался ученый совет Института ядерных исследований РАН, а также ученые советы Института проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН и Федерального научного центра пищевых систем РАН. Пресс-служба РАН дала свой комментарий, сводящийся к тому, что заинтересованные стороны проработали вопрос и изменений в статусе семи институтов на данный момент не планируется.

В культуре сюжет сражающейся с кем-то семерки довольно широко распространен — вспомним хоть классические фильмы середины прошлого столетия «Семь самураев» и «Великолепная семерка», хоть классическую древнегреческую трагедию «Семеро против Фив». Результаты сражений, однако, неоднозначны: если в упомянутых фильмах представители сражающихся семерок несут потери, но всё же одолевают врагов, то все семь пошедших против Фив вождей гибнут.

В общем, культурный код не может нам подсказать, чем дело кончится. Но жизненный опыт говорит мне, что Михаил Валентинович не того масштаба личность, которая спокойно переносит афронт. Все мы хорошо помним, чем кончились попытка академиков поставить его на место — реформой РАН. Так что я жду продолжения истории.

Ваш Иван Экономов