Минсельковальхоз

Уважаемая редакция!

Во-первых, хочу поздравить всех моих верующих коллег с праздником Пасхи! У нас страна светская и демократическая, каждый волен верить во всё, что угодно, если это не противоречит нашим духовно-нравственным традициям, конечно, или ни во что не верить, как, например, я. Надеюсь, у верующих на душе светло и радостно, ну и замечательно!

Во-вторых, всех трудящихся я поздравляю с наступающим через некоторое время праздником — с 1 мая! Раньше говорили «мир, труд, май!», но мир пока еще не завоеван, так что поздравляю вас просто с праздником весны и труда! Очень жаль, что профсоюзы отказываются сейчас от первомайских шествий из-за опасения каких-то терактов и провокаций — нельзя показывать нашим врагам, что нас можно запугать! Тем более, это такая прекрасная традиция: выйти на улицы и площади наших прекрасных городов, особенно, если светит солнце, пройти по ним толпой — с транспарантами и без — и достойно завершить мероприятие, побухав на маевке. В кругу коллег и друзей, с чувством, с толком, с расстановкой. И чтобы там не решили власти и профсоюзы — дело их, но такого завоевания трудящихся, как маевка, не лишат меня ни враги, ни капитализм, ни профсоюзы: моя личная маевка состоится при любой погоде!

В-третьих, есть еще один праздник, не столь, может быть, известный, как вышеперечисленные, но очень важный для российской науки: Курчатовскому институту исполнилось 80 лет! По этому поводу состоялось торжественное заседание ученого совета института, центральным событием которого, естественно, стало большое выступление Михаила Валентиновича Ковальчука, где он подробно рассказал о ключевых направлениях работы центра — главных результатах и задачах на будущее. На торжестве было много видных гостей: вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник президента Андрей Фурсенко, замминистра обороны Павел Попов и многие другие, говорившие хорошие и справедливые слова, но мне больше всего понравилось высказывание председателя думского комитета по науке и высшему образованию Сергея Кабышева.

Сергей Владимирович сделал удивительно тонкое наблюдение: «Яркая особенность Курчатовского института — в умении, соблюдая академические традиции, оставаться при этом на передних рубежах познания». Умышленно или без всякой задней мысли он указал на существенное отличие нашей прорывной национальной лаборатории от РАН: если первая стоит на передовых рубежах науки, то вторая завязла в своих традициях и пока никак не может придать нашей науке нужный импульс.

И мы знаем, кто в этом виноват: сами академики, которые не раз отвергали кандидатуру Михаила Валентиновича, не позволяли ему стать академиком, а потом и возглавить Академию наук. Если бы это случилось, то, несмотря на все академические традиции, именно РАН могла бы стать локомотивом прогресса. А теперь всё — поезд ушел…

Так что мы понимаем: здесь важна не та или иная организация; не место красит человека, а человек место! Везде, где у нас намечается прорыв, мы видим Михаила Валентиновича, метафорически говоря, впереди, на лихом коне. Вот она, та самая роль личности в истории, о которой так много спорили и спорят!

В очередной раз это подтвердил вышедший аккурат к 80-летию института указ президента России, которым именно Курчатовский институт был назначен головной научной организацией Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства, а Михаил Валентинович Ковальчук был включен в состав совета и президиума совета этой программы. Таким образом, Курчатовский институт является головной научной организацией уже в трех как минимум программах: по сельскому хозяйству, по генетическим технологиям, а также по синхротронным и нейтронным исследованиям.

И это неудивительно: руководство страны понимает, чья тень маячит за успехами нашего сельского хозяйства в последние годы, кто, направляя генетические исследования, уже давно проявляет интерес к разным областям сельского хозяйства — от виноградарства до свекловодства. Некоторые, конечно, могут сказать, что нашему сельскому хозяйству помогли санкции и контрсанкции, курс на импортозамещение и продовольственную безопасность, и, наверное, полностью отрицать этого нельзя, но нужно понимать, что национальный лидер знает гораздо больше нашего и видит гораздо дальше.

Еще интереснее то, что бывшие сопредседатели совета сельхозпрограммы — вице-премьер Виктория Абрамченко и помощник президента Андрей Фурсенко — выведены из состава совета, сопредседателем назначен министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, второй же сопредседатель пока не назначен. Не может ли в итоге оказаться им именно Михаил Валентинович? Если так, то Минсельхоз смело можно будет переименовывать в Минсельковальхоз!

Ваш Иван Экономов

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