Душелюб и людовед

Уважаемая редакция!

Похолодало, конечно, дожди зарядили в Москве, но солнце пригревало и лучилось весь сентябрь. Сказал бы мне кто, что может быть у нас такая теплая осень, — я бы и не поверил, но факт остается фактом. И это, дорогие коллеги, вселяет в меня уверенность: в России возможно всё! Вот скажите: верил ли кто-то из наших недругов весной рокового 2022 года, что после обрушившихся на нашу страну санкций Россия сможет выстоять хотя бы полгода? Конечно, нет! Но враги наши, как всегда, ошиблись: мы развиваемся и побеждаем!

Есть и многие другие удивительные вещи, которые зарубежным коллегам и партнерам сложно понять. Возьмем для примера простой вопрос: что обеспечивает развитие российской науки, является ее, так сказать, драйвером? Наверное, многие ответят просто: молодежь. Да, не спорю, ответ этот по-своему логичный, и об этом много говорят.

Однако на самом деле правда в другом. Молодежь, конечно, важна и даже необходима, но в реальности залогом успешного развития российской науки является очень даже немолодой господин, исполненный тем не менее невиданной энергии, — Михаил Валентинович Ковальчук. Да, исполненный энергии в свои 78 лет!

Именно он много лет возглавляет знаменитый «Курчатник», который под его руководством стал прорывной национальной лабораторией, развернувшей целый круг передовых исследований в области НБИКС и не только вбирающей в себя институты самого разного профиля с целью интеграции и достижения разнообразных синергетических эффектов.

Влияние Михаила Валентиновича на развитие российской науки и, не побоюсь этих слов, нашей страны, в очередной раз продемонстрировал национальный лидер, встретившийся с Ковальчуком в конце сентября, чтобы заслушать информацию о текущей деятельности «Курчатника».

Если бы я был президентом страны, я бы также с удовольствием вызывал бы к себе Михаила Валентиновича и с наслаждением слушал бы арию индийского гостя в его исполнении: «Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном… Далекой Индии чудес». Тем более, что в отличие от произведения Римского-Корсакова, все чудеса и птицы фениксы, которых кто заслышав, всё позабывает, — всё это под боком, всё свое, родное!

И действительно, на вопрос президента России, что является приоритетом в работе «Курчатника», Михаил Валентинович с солдатской прямотой ответил: «Вы знаете, Владимир Владимирович, приоритетом является то, что вы определили своими указами. Сегодня Курчатовский институт — это шесть указов президента, по которым мы работаем».

А затем перешел к перечислению алмазов и жемчужин: «Первый — это развитие природоподобных технологий. Второе — это в развитии природоподобных технологий генетическая программа поведенческая и программа по созданию уникальных мегаустановок по всей стране. Мы в ближайшие пять-восемь лет будем иметь лучшую в мире исследовательскую инфраструктуру. Затем программа по сельскому хозяйству… И плюс мы являемся головной научной организацией, опять по вашему указу, по программе развития ядерного комплекса. Плюс еще по микроэлектронике, это отдельный разговор, об этом скажу несколько слов, мы занимаемся принципиально новой нейроморфной микроэлектроникой… То же самое касается материалов. Например, у нас сегодня в институте, благодаря вашим решениям, сосредоточен, я думаю, крупнейший в мире материаловедческий потенциал… То есть энергетика и материаловедение — это два вечных цивилизационных приоритета».

Однако Владимир Владимирович никакому фениксу, даже птице с ликом Ковальчука, убаюкать себя перечислением научных богатств и даже распусканием перьев не даст. Президент четко и коротко спросил Михаила Валентиновича: «А душа?»

На что последний тут же ответил: «И третий приоритет — это душа и интеллект, совершенно верно. Вот и всё. Эти три, которыми мы обладаем, я думаю, одними из лучших в мире, потому что, если бы мы не умели этого делать, мы бы не вышли в космос и не сделали бы атомную энергетику».

И тут нельзя не согласиться: Михаил Валентинович, безусловно, не только выдающийся нанотехнолог и материаловед, но также душелюб и, более того, людовед. Не будучи таковым, смог бы он стать руководителем «Курчатника», вобрать в него тридцать разнообразных научных институтов и возглавить прорыв в неведомое?

Ваш Иван Экономов